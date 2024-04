Kukkants be, így fest Falusi Mariann álomszép vidéki kertje: profi kertész adott neki tanácsokat + Videó

A hobbikertészeknek külön is hasznos lehet ez a videó, hiszen Falusi Mariannal együtt mi is számos tavaszi ültetési praktikát elleshetünk a pilisszentkereszti profi kertésztől, aki szó szerint "beszabadult" az énekesnő szentendrei kertjébe.

Ahogy arról pár éve a HelloVidék is írt, Falusi Mariann, népszerű hazai énekesnő a szentendrei villanegyedben lakik, és ahogy az alábbi videóból kiderül, egy meseszép kis kertet is gondoz. Minden megtalálható itt, ami egy élhető kerthez kell: kis csobogó, kerti pad, magaságyások, ahol kutyája mellett még egy kis teknős is elfér.

Fotó: "Egy Kertész Kertje" Youtube