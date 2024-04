Nem kell vagyonokat költeni a kerti sütögetésre: íme, pár ötlet, hogyan lehet olcsón saját grilleződ

Kibabrált velünk az időjárás, az elmúlt egy hétben két évszakot lépett vissza a naptárban, de a hűvös és esős napok után, ha hihetünk az időjósoknak, hamarosan újra kiköltözhetünk a zöldellő kertbe. Akár már a hétvégén rotyoghat a bográcsban a gulyás, vagy süthetjük a szalonnát és a grillkolbászt. Nem is kell őrült nagy összegeket költenünk arra, hogy egy remekbe szabott, szabad tűzön készített étellel lepjük meg a családot. Körbe is néztünk, mennyibe kerülnek most a kerti grillezők és tűzrakóhelyek, de megkérdeztük a szakértőket is!

A kerti grillező vagy tűzrakóhely egy vidéki kert ékévé válhat, szolgáljon akár díszítésre, vagy rendszeres használatra, át is alakítja az udvar összképét. Egy hangulatos esti grillezéshez vagy bográcsozáshoz nincs is másra szükségünk, csak pár alapeszközre és egy jó társaságra. A tűzrakó helyeknek persze számos változata létezik, a téglákból kirakottaktól, a földbe süllyesztetteken át egészen a legegyszerűbb apró vas tűzrakóig. Bátran mi magunk is kísérletezhetünk, ötvözhetjük az anyagokat, formákat és textúrákat. Viszont, ha kész megoldásra vágyunk, érdemes szétnézni a barkácsáruházak online piacterein, mert számos látványos és kényelmes megoldást kínálnak.

A faszenes grillek és a kerti tűzrakók a magyarok favoritjai

Ahogy a Praktiker szakembereitől a HelloVidék megtudta, a szakáruházaikban minden évben a faszenes grillek és a kerti tűzrakók iránt a legnagyobb a kereslet. Sokan azért választják a faszenes grillt, mert hangulatos, ráadásul a faszén karakteresebb ízt ad az ételnek, amelyet a gázos sütővel nem lehet elérni.

Mivel faszenes grillből széles a választék és több árkategóriában is kapható, vásárlás előtt az áruházban érdemes szakértő segítségét kérni.

- tanácsolta a Praktiker, de ahogy elmondták, a kezdő grillezők alacsonyabb árkategóriában is találnak megfelelőt a kísérletezéshez, tapasztalatszerzéshez.

Újdonság a magyar barkácsáruház kínálatában a háromféle méretben kapható, kerámia házas Kamado grillek, ami a faszenes grillezés felsőbb szintje. A kerti sütögetéshez, grillezéshez természetesen kiegészítőkre is szükség van, így például csipeszre, nyársra vagy húsprésre.

Online áruházakba kapható faszenes grillek:

Jamestown Jaxon faszenes grillkocsi: 67 990 Ft (OBI)

GRILLCHEF FASZENES GRILLKOCSI COMFORT TAKARÓPONYVÁVAL 67 990 Ft (Praktiker)

GRILLSTAR XL - faszenes grill (fekete, 87x71x109cm): 85.000 (Bauhaus)

A magyarok másik nagy kedvence a betongrill

Népszerű termék még a magyarok körében a betongrill, ami a szakáruházak kínálatában négy típusban és több árkategóriában kapható. Bár faszenes és gázos társaihoz képest félig zárt rendszere miatt sütőfelületéhez nehezebb hozzáférni, és súlya miatt mozgatása is nehezebb, számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik, ami vonzóvá teszi.

Előnye, hogy alkalmas grillezésre és szalonnasütésre, sőt, ha nyári estéken begyújtjuk, hangulatos fényt áraszt a háttérben. Miután felállítottuk és rögzítettük, szépen lefestve kertünk állandó dísze lehet. Ráadásul teraszunkon hidegebb időben is használhatjuk füstelvezető nyílása és három oldalról zárt tűztere miatt. Szezonban érdemes folyamatosan figyelni a kéthetente meghirdetett akciókat, amelyekben rendszeresen megtalálhatók a kerti sütögetéshez, grillezéshez kapcsolódó termékek, eszközök.

- tudtuk meg a Praktikertől.

Betongrill árak (online webáruházakban):

Betongrill Vigo 76X43X195,5CM 48X33CM SÜTŐFELÜLET 213KG: 81.990 Ft / darab (Praktiker)

Buschbeck Capri – kőgrill: 89.000 Ft/DB (Bauhaus)

Buschbeck Carmen grillezőkemence asztallal szürke: 157.00 Ft/ Db (OBI)

Komplett szabadtéri kemencék, milliókból?!

Mi magunk is terveztethetünk és építtethetünk kerti grillezőt vagy tűzrakóhelyet. Aki igazán igényes, az akár még szabadtéri kemencét is építtethet magának a kertbe – erről a HelloVidék még korábban itt írt. Látványos és szép megoldás, a kert fő ékessége is lehet egy ilyen míves szabadtéri kemence, de tegyük hozzá, egyáltalán nem olcsó mulatság. Érdemes ezért is alaposan átgondolni, mire és hányszor használnák az ilyen kerti sütödét, a látványon túl megéri-e nekünk egy ilyen profi kemence, amelynek az ára 1-1,5 millió forintos tétel is lehet.

Pár tízezer forintból is lehet remek tűzhelyet fabrikálni

Lehet kör alakú, vagy szögletes, de készülhet akár csepp formájúra is, a formának csak a képzelet szab határt. Anyagát tekintve készülhet téglából, betonból, kőből, de újrahasznosított anyagokból is. A kisebb vas tűzrakókat, vagy az apró lábakkal rendelkező tűzrakó tálakat is fel lehet dobni, ha köré betontéglából felhúzunk egy keretet, így látványos és nagyobb tűzrakóhelyünk lesz.

Ha nincsenek extra igényeink, a nyári sütögetéshez – tegyük hozzá – elég pár bontott tégla vagy terméskő, amiből már olyan építményt lehet varázsolni, amilyet csak szeretnénk. Egy a lényeg, jelöljünk ki egy biztonságos tűzrakóhelyet, aztán valahogy kerítsük körbe, kővel vagy téglákkal építsünk köré egy falat. Persze, ha se időnk se energiánk az építéssel vesződni, nem milliós tételben, de nagyon trendi kész tűzrakóhelyeket lehet vásárolni, amelyek egy modern kertnek nagyon látványos elemei lehetnek. Ezek biztonságosak, és tényleg sokféle dizájnban és funkcióval megspékelve, százezer forint alatti áron is beszerezhetőek:

Előre megépített tűzrakóhelyek és árak (online webáruházak adatai alapján):

Tűzrakó tál: 23.000 – 62. 000 Ft / db

Tűzrakó 45X52X52 cm + rácstető és BBQ villa: 50.000 – 81.000 Ft/db

Hordozható tűzrakóhely grillráccsal és villával: 29.000 - 73.500 Ft/db

Aki azonban arra adja a fejét, közölte a Praktiker, hogy tényleg maga szeretné megépíteni kerti tűzrakóját, betongrilljét, azért mindenképpen forduljon szakemberhez, aki megfelelő referenciával rendelkezik, hiszen a balesetveszély miatt a szakszerű füstelvezetéshez, a megfelelő tűztér kialakításához szakértelem szükséges. Ebben az esetben az ár számtalan paramétertől függ, beleértve az építőanyag költségét és a szakember díját.

Végezetül íme, egy kis online segítség:

Címlapkép: Getty Images