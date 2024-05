Elárulta titkát a sztárkertész: tízezreket spórolhatsz, ha így állsz neki a palánták kiültetésének

Az idei tavasz bőven tartogatott meglepetéseket. A meteorológusok szerint a héten már nem lesz okunk panaszra, holnaptól pár fokos lehűlés veszi kezdetét, a hét második felétől aztán remek kertészkedős, palántázós és fűnyírós napokra van kilátásunk! Mennyi most a piacon a palánta, és hogyan válasszunk, mit vegyünk? Ennek jártunk utána.

Itt a május, a kiskertekben a hónapos retkeket már sokan betakarították, a spenótok lassan nagy tömegben szedhetők, a burgonyákat is hamarosan tölteni kell. A tavaszon vetett borsó már javában hajt, őszön vetett társaik már virágoznak. Viszont mi a helyzet azokkal a növényekkel, amiket nem helyre vetünk? Mikor és hogyan palántázhatjuk ki szabadföldbe a paradicsomokat, a paprikákat és a tökféléket?

Akik nem vásárolják, hanem otthon nevelik a palántáikat, azok túl vannak a tűzdelésen, szépen nőnek már a kiültethető növényeik. Ők már eltervezték, hogy milyen felhasználásra szeretnének termeszteni, így nekik a kiültetés lesz a következő mozzanat. Áprilisban nagy lehűlés volt, kellett izgulni. A saját palántáim sajnos nem is élték túl a hideget.

- közölte a HelloVidék megkeresésére Kósa Dániel kertészmérnök.

Azok a kerttulajdonosok – tette hozzá a szakember -, akik vásárolják a palántákat, az ő számukra végig kell gondolni, hogy mit is szeretnének a termésből. Ugyanis léteznek speciális fajták, amiknek a termésük más-más célra jó. Természetesen vannak univerzális fajták, viszont akik például évente több liter paradicsomlevet használnak fel, azoknak érdemesebb egy nagyobb termésű lédús fajtát választani, mint például az ökörszív.

Bármely csoportba is tartozzanak az olvasók, a többi mozzanat már szinte ugyanaz. A talajt, akik előkészítették már ősszel, azok valószínű trágyáztak is, ha nem akkor palántálás előtt egy komplex műtrágyát juttassunk ki, a megfelelő dózisban. Akik csak nemrég kaptak kedvet, és most készítették elő az ágyást, számukra is inkább a havi műtrágyázást javasolnám, lombtrágyázással, ugyanis hamarabb oldódik, illetve könnyebben felvehető a tápanyag, mint egy friss trágyázás esetén

- tanácsolta Kósa Dániel.

Lássuk akkor, mennyibe kerül a zöldségpalánta, hol érdemes megvásárolni?

Az első és legfontosabb, amiről a palántázás kapcsán érdemes beszélnünk, hogy nagyon nem mindegy, hol szerezzük be a palántákat! Jól tesszük, ha alaposan körbe nézünk, mielőtt bevásárolunk. Csalóka lehet bármilyen összehasonlítás, hiszen ahány zöldség, annyiféle palánta-ár, ráadásul ugyanabba a cserépméretbe is nagyon más méretű növényeket kínálhatnak. Ma már nem egy szupermarketekben, a bejáratnál is találni eladó paradicsom-paprikapalántákat: jellemzően 900-1000 Ft-os áron. Saját összehasonlításunk szerint

a zöldségpalánták árai – jó esetben idén csak pár száz forinttal drágultak.

Míg a Jófogáson 120-400 forintért is vásárolhatunk paprika és paradicsom palántákat, a piacon legalább kétszeres áron kínálják. (A piacon vagy a kertészetekben azonban saját szemünkkel is megvizsgálhatjuk, mennyire szép és egészséges az a növény, amit aztán szeretnénk kiültetni a kertünkbe.) Internetes keresésünk alapján: a kertészeti árudákban a zöldségpalántákat 800-1300 Ft, cserepes zöldségpalántákat 1300 - 2000 Ft-os áron már beszerezhetjük. De a határ a csillagos ég, attól függ milyen méretben, mit szeretnénk ültetni, és mennyire különleges fajtákat választunk. Sőt, lehet már kettő az egybent is venni, itt van mindjárt az "Oázis krumplicsom burgonyára oltott koktélparadicsom" palántája (17-es cserépben), amelynek ára 6995 Ft.

Ha piacon vagy kertészetben veszünk palántát, mire kell odafigyeljünk?

Ha piacon vagy kertészetben zöldségpalántát vásárolunk, fontos odafigyelni az egészséges és jó minőségű növények kiválasztására. Ma már nagyon jó minőségű, változatos fajtájúakat lehet kapni, ezért a kiskerttulajdonosoknak (hacsak nem kifejezetten hobbijuk a palántanevelés) a profik az tanácsolják, hogy vásároljanak bátran palántát. Viszont a vásárlásnál nem feltétlenül érdemes az olcsóbbat választani. A palánták árában jelentkező többletkiadás hamar megtérül, ha a jobb minőségre nem sajnálunk kicsivel többet költeni. Mindig figyeljünk arra, hogy a fajtára jellemző színű, zömök, erős (lehetőleg edényben előnevelt) palántát vásároljunk, mert ezek jobban átvészelik a környezetváltozás okozta megrázkódtatást.

Íme néhány hasznos tipp, amiket érdemes szem előtt tartani:

1. Ismerjük fel az egészséges növényt: Az egészséges paradicsompalánta levelei élénkzöldek, szára erős. Kerüljük a sárguló, megbarnult vagy elszáradt levelű növényeket, mivel ezek általában betegségre vagy vízhiányra utalnak.

A foltos levelek szintén figyelmeztető jelek. A palánta szára legyen feszes és ne hajoljon könnyen meg.

Ne válasszunk törékeny vagy elszáradt szárú növényt, vagy olyat, amelynek a szára láthatóan beteg vagy sérült.

2. Ellenőrizzük a gyökérzetet:

A gyökérzetnek nedvesnek, erősnek és jól fejlettnek kell lennie. Ezt a palántázó pohárból kiemelve tudjuk ellenőrizni. Ha a gyökérzet száraz, rothadt vagy sérült, akkor a növény nem fog megfelelően fejlődni a kertben.

3. Válasszunk a termesztési körülményeknek megfelelő növényt:

Figyelembe kell venni a kertünk adottságait, például az időjárási viszonyokat és a talajt. Ha a kertünk földje savanyú, válasszunk olyan növényt, amely ezt a környezetet kedveli.

4. Igényeinknek megfelelő fajta kiválasztása:

Válasszunk olyan fajtát, amely megfelel az elképzeléseinknek. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a különböző fajták eltérően fejlődhetnek.

5. Kérdezzük meg a növény korát:

Ne válasszunk túl fiatal növényt, mert az nem fog eléggé megerősödni a kiültetésig. Körülbelül 6-8 hetes palántát válasszunk, hogy elegendő idő legyen a kertben való megerősödésre.

Mikor ültethetjük ki a palántáinkat?

Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidék olvasóinak azt tanácsolja, hogy a palántákat kiültetés előtt alaposan áztassuk be, hogy a tápkocka amiben eddig volt jól felszívja a vizet. Kicsit nedvesítsük át és ássuk ki a helyét, legyen az szabad földben, vagy cserépben. A gyökereket kicsit lazítsuk meg, valamint a tápközeg szélén kicsit borzoljuk meg, így segítve a gyökeresedést. Jól tömörítsük meg a földet a gyökérzet körül, ha úgy ítéljük meg, akkor tegyünk a növények mellé támasztékot.

Amennyiben nem mi neveltük a palántákat, akkor ültetés után célszerű egy permetezést végezni, hogy kórokozót vagy kártevőt ne vigyünk be a kiskertünkbe. Ezeket a kezeléseket megelőzésként célszerű 2-3 hetente elvégezni. A vegyszerek kijuttatása mellett adjunk növényeinknek lombtrágyát is

- tanácsolta még a szakember.

Címlapkép: Getty Images