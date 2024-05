Íme, a sztárkertész kincset érő tippjei: még nem késő, így sokszorozhatod meg a termést a kertedben

Lassan a háztáji kertekben is itt a gyümölcsszezon, már érik a korai cseresznye, piroslik a meggy, pár hét és szedhetjük a kajszit is. De mit tehetünk még a szebb és nagyobb gyümölcsökért? Milyen kártevőkre figyeljünk oda, hogyan sokszorozhatjuk meg, most a beérés előtt a termést? A HelloVidék Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt kérdezte.

A tavaszi virágzás időszakában – már, ahol nem fagyott el – szépen megtermékenyültek a bibék, és elkezdődött a termés növekedése. Az áprilisi hidegfrontok miatt a cseresznye fő virágzásakor nem voltak olyan aktívak a beporzó rovarok, így kevesebb lehet a termés – közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök. A cseresznyék és meggyek lassan beérnek, ahogy egy két korai kajszi is. (A cseresznye idei szezonjáról, és a Szedd magad akciókról nemrégiben írt a HelloVidék.) De mit tehetünk még, beérés előtt, a szebb és nagyobb gyümölcsökért? Milyen kártevőkre figyeljünk oda, hogyan sokszorozhatjuk meg, most a beérés előtt a termést? 1. Ahhoz, hogy nagyobb legyen, nem egyszer ritkítani kell A barackoknál főleg, de az almáknál, valamint minden olyan gyümölcsnél is szükség lehet a termésritkításra, amelyeknél fontos szempont az, hogy mekkora a termés. Ennek legegyszerűbb módja – közölte a szakember, hogy kézzel letörünk a gyümölcsökből, vagy egy rúddal leverjük a termés egy részét. Van lehetőség vegyszeresen is a termést ritkítani, de ez nem jellemző a kiskerti gyümölcsösökre. Ennek a technológiának a célja az, hogy ne teremjen túl sokat a fa, ugyanis ekkor nagyon aprók lesznek a gyümölcsök. Ha a fán túl sok a termés, akkor saját magától is leveti a fa a többletet, de ezt jobb megelőzni, és kézbe venni az irányítást. Almánál előfordulhat, ha sokat terem, hogy a következő évben egyáltalán nem hoz gyümölcsöt. - közölte Kósa Dániel, aki hozzátette, az, hogy mennyit kell ritkítani a termésből, sok tényezőtől függ. Elsősorban a fa korától, és fajtájától, továbbá attól is, hogy mennyit öntözzük, mennyi a plusz tápanyag kijuttatás, és milyen a talaj. 2. Öntözzünk, de mennyit? Ahhoz, hogy a termés bőséges legyen, illetve szépen fejlődjenek, nagyra nőjenek, szükség van öntözésre. A kérdés itt az, mennyire? A gyümölcsökre is igaz, hogy a terméshozás időszakában igénylik a vízigényük 60-65%-át. Ennek hiányában szintén előfordulhat terméshullás, ha nincs rendesen begyökeresedve a növény. Egy termőkorú fa gyümölcsérési időszakában nyugodtan ki lehet juttatni számára 10-15 liter vizet egy nap. Ameddig a gyümölcseik zöldek, és fejlődnek, addig ezek a részek is fotoszintetizálnak. A fejlődő gyümölcsök beltartalmi összetétele nagymértékben kálium túlsúlyos, ami vonzza a vizet, így növekedik. Az öntöző vízhez adagoljunk tápoldatot, hogy a megnövekedett igényeit maradéktalanul kielégítsük. - tanácsolta Kósa Dániel. 3. Védjük a termésünk a kártevőktől Az év közbeni növényvédelem mindig egy nehéz kérdés, és mindenki másra esküszik, de ahogy Kósa Dániel elmondta, az elmúlt hét csapadékos, de meleg időjárásában nagy a pára, így érdemes gombák ellen permetezni. A kártevők közül a levéltetvek, a legyek, a molyok, a araszolók, az ormányosok ellen célszerű védekezni. A legpontosabb hatás érdekében jó beszerezni egy feromon csapdát, melyen a rajzást tudjuk figyelni, így maximalizálva a kezelés hatását. Szerek tekintetében a kiskerti felhasználásra árusított szerek korlátozottak, valamint nem olyan hatóanyag mennyiséggel állnak rendelkezésre. Mindenképpen kéthetente váltsunk a hatóanyagon, így elkerülhető a rezisztencia kialakulása. -tette hozzá a szakember. 3+3. Még pár tipp a gyümölcs-kártevők ellen: Cseresznyelégy: Május végén, június elején a cseresznyelégy petéit rakja le az érésben lévő cseresznyébe. Függessz ki időben sárga lapokat a fákra!

Sárgabarack és meggy: Vágd le a száraz ágakat, és moníliafertőzés esetén égesd el.

Levéltetű ellen: Akassz ki csapdát a levéltetű ellen.