Íme, a magyar kertek új szuperzöldsége: fillérekért nálad is megterem, ha így ülteted

2024. tavaszán 800-900 forintért kínálják a vidéki piacokon az édesburgonya-palántákat. Egy tő alatt bőséggel terem majd, akár több kilónyi zöldség is - ezt ígérik az árusok. De hogyan álljunk neki a batáta-termesztésnek? Tényleg megéri belevágni?

Élénken emlékszem rá, amikor a ’90-es években először olvastam Gabriel García Márquez: Száz év magányát, akkoriban még fogalmam sem volt arról, milyen étel is lehet az a batáta, amit olyan előszeretettel fogyasztott Makondó népe. Álmomban sem gondoltam volna, hogy eljön az idő, amikor magam is - a szombathelyi piacon - édes-burgonya palántákra vadászom. Jellemzően egyébként felénk 2024. tavaszán 800-900 forintért kínálják. Egy tő alatt bőséggel terem, akár több kilónyi zöldség is - ha jó talajba kerül, és kellőképp öntözzük - ígérik az árusok. Méricskélem magam is, melyik pultnál a legmutatósabbak a zöld levélkéi és hol a legolcsóbb.

Ha Magyarország egyelőre még nem is batáta-nagyhatalom, egyre hétköznapibb ételnek számít, és köszöni szépen, még az agyagosabb dunántúli kertekben is egészen jól érzi magát (bár a homokos talaj ideális számára – de erről később). Tavaly már egész szépen szüreteltünk belőle, ezért is gondoltuk, kicsit jobban utánanézünk: hogyan is álljunk neki a batáta-termesztésnek.

Szezonálisan találkozhatunk a boltok polcain a magyar batátával

lA batáta ideális körülmények között a napsütötte, nedves helyeket szereti, a 24 fokos nappali hőmérsékletet és a meleg éjszakákat. 2019-ben a világ 91,8 millió tonna édesburgonyájának 56,4%-a Kínában termett, nagy batátatermelő ország még Nigéria, de az Egyesült Államok is. Egynyári dísznövényként már régebb óta kedvelt Magyarországon is, ugyanis a zöld színű vagy éppen bordós árnyalatú levelek jól kiegészítik a balkonládák virágzuhatagát - ezért remek levéldísznövény is, mondta el róla Megyeri Szabolcs kertész is. A kertészkedők körében inkább zöldségkülönlegességként volt ismert, a 2000-es évek eleje óta azonban már a magyar termőföldeken is megtalálható.

Az Agrárszektor Kovács András batáta termelőtől megtudta, hogy jelenleg Magyarországon körülbelül párszáz hektárra tehető a termőterülete az édesburgonyának, de nagy, üzemi szintű termelőből is kevés van. A Nyírség környékén volt egy fellendülés a termesztést illetően, ami pár éve kezdődött. Az ő termékük még a boltok polcain is megjelent. A közepes termelőknél visszaesés van, sokan megpróbálták, de nem jött be a számításuk.

Az érdeklődés azonban nagy, a gabonafélékkel egy-két éve már nem lehet olyan jól keresni, így sokan „nézegetik” a kapás kultúrákat. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy komolyabb felkészültséget igényel, ha valaki batátát hektáros területen szeretne termelni.

- közölte Kovács András, aki éppen ezért azt gondolja, hogy ennek nem lesz olyan óriási felfutása.

Erre készülhet, aki belevág

Aki édesburgonya-termesztésre adja a fejét, első körben azt kell eldöntenie, hogy milyen piacon szeretne értékesítve. Ha friss piacra megy, azt főleg kézzel kell felszedni, mert a gép megsérti, és akkor már nem piacos. Ez egy óriási nehézség. A munkaerőpiacon nehézségek vannak a mezőgazdasági szektorban is. Az utóbbi években ahogy emelkedtek a munkabérek, illetve megjelent a boltokban az egyiptomi import, mi nem tudtunk áremelést érvényesíteni, mivel az egyiptomi még az amerikai és spanyol importnál is olcsóbb. Az utóbbi két évben csökkent az édesburgonya-termesztés nyereségessége. Fontos kiemelni, hogy általában öntözött területeken termesztik az édesburgonyát, mert öntözés nélkül jóval kisebb a hozama. A meleget pedig nagyon bírja, emiatt nem lett visszaesés sem a pusztító aszályban - mondta el közölte Kovács András.

Öntözni mindenképpen kell, akkor is, ha nincs aszály. Irodalmi adatok alapján öntözés nélkül fél kiló termés várható, öntözéssel pedig másfél kiló tövenként.

Az édesburgonya néhány évvel ezelőtt mondhatni, berobbant a hazai gasztronómiába is. Az előző években évente 20-30 százalékkal nőtt a fogyasztás, ez a legjobb esetben is stagnálásba fordult. 2020-21-ben a koronavírus-járvány miatt pánikvásárlások voltak, és jelentősen megugrott a fogyasztás, de ez 2022-ben mérséklődött, tavaly pedig jelentős visszaesés volt tapasztalható.

Idén sem lett olcsóbb

Internetes böngészés után, most május elején, amikor már kifogyóban vannak a tavalyi készletek, az édesburgonyának 1000 forint körül mozog a kilós ára. Tehát a tavalyihoz képest némi drágulás az édesburgonyánál is érezhető.

Hizlalóbb vagy sem, mint a burgonya?

Bár az édeskrumplit sokan egészségesebbnek tartják a hétköznapi krumplinál, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a burgonyának is nagyon pozitív hatásai vannak, ha megfelelően készíti el az ember – azaz nem fojtja olajba. Az édesburgonyában és a burgonyában nagyjából ugyanannyi kalória, fehérje és zsír van, azonban a batáta rosttartalma 1,2 grammal magasabb, 3,3 gramm 100 grammra vetítve, igaz ez nem számottevő különbség. A burgonyában viszont több a C-vitamin, kicsivel több a K-vitamin, és a B6-vitamin, és vasban is gazdagabb, erre vonatkozó adatokat itt találsz. Neve ellenére – ezt viszont érdemes kihangsúlyozni róla - cukorbetegek is fogyaszthatják.

A gyökérgumó húsának színe fajtától függően lehet fehér, narancssárga, sárga, lila, rózsaszín vagy vörös is.

Készítenek belőle, ahogy korábban említettük, lisztet, de keményítőt és szeszes italt is. Felhasználható köretnek, süthető, főzhető, grillezhető, de akár édes süteményt is lehet készíteni belőle. Száz gramm energiatartalma 490 kJ (117 kcal).

Szeretnél te is otthon édesburgonyát termeszteni?

Az édesburgonyát itthon jellemzően előnevelt palántákról termesztik, amelyek valójában a gyökérgumóból nevelt csírák. Ezeket a palántákat megveheted kertészei áruházakban, faiskolákban vagy helyi termelőktől vagy épp a helyi piaci árustól, de te is próbálkozhatsz édesburgonya csíráztatásával.

Fontos azonban tudni, hogy az édesburgonya tenyészideje hosszú, a legtöbb fajta érése 90-120 napig is eltarthat.

Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talajt igényel, homokos talajban érzi a legjobban magát. A palántákat 3-4 héttel az utolsó tavaszi fagy után ültesd ki, amikor a talaj már felmelegedett legalább 18 fokra. Napfénykedvelő növény, ezért olyan helyre ültesd, ahol naponta több órán keresztül közvetlen napfény éri. Rendszeres öntözést igényel, különösen nyár közepén, a legnagyobb meleg idején.

A gyökérgumók kiásását akkor kezd el, amikor a levelek és a tőkék végei sárgulni kezdenek, ezt viszont ne várt nyáron, jellemzően, mint a burgonyánál, ősz elején érik be. Az édesburgonya termesztése amúgy nem bonyolult feladat, csak a pontos időzítésre kell figyelni, mivel a növény nem tűri jól a hideg időjárást és hosszú tenyészidővel rendelkezik.

Betegségek és kártevők, amikre figyelni kell

Az édesburgonyát is különböző betegségek és kártevők támadhatják meg, amelyek jelentősen csökkenthetik a termés mennyiségét és minőségét. A megelőzés és a korai felismerés kulcsfontosságú a növényegészség megőrzésében. Néhány gyakori probléma és védekezési módszer:

Gombás betegségek: például a peronoszpóra és a lisztharmat. Ezek ellen gombaölő szerekkel lehet védekezni.

Rovarok és kártevők: például a levéltetvek és a burgonyabogarak. Rovarirtó szerek használata vagy természetes ragadozók bevezetése segíthet a kártevők elleni védekezésben.

Gyökérrothadás: A talaj körüli nedves környezet gyökérrothadást okozhat. A megfelelő vízelvezetés és a jó talajelőkészítés segíthet megelőzni ezt a problémát.

Végezetül, íme, egy kis segítség, hogyan is érdemes nekiállni:

Édesburgonya ültetés mélymulcsba:

