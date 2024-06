Ez lenne a tökéletes hely a szobanövények tartására? Fogadjunk, ezt te se gondoltad volna

A fürdőszoba népszerű hely a szobanövények tartására, mivel jellemzően magas páratartalmat biztosítanak, hasonlóan a dzsungelhez, ahol sok szobanövény virágzik. Egy kis zöldítéssel a fürdőszobánk buja és hívogató oázissá válhat, „fürdő-szerű” hangulatot kölcsönözve otthonunknak. Miket érdemes itt tartani? Hogyan ápoljuk őket? Most kiderül!

Ahogy arról korábban írtunk, tanulmányok kimutatták, hogy a szobanövények csökkenthetik a stresszt és javíthatják a hangulatot:

Boldogsághormonok felpörögnek: A benti szórakozás nem jelenti azt, hogy mozdulatlannak kell ücsörögnünk, például tévét kell nézni vagy könyvet olvasni. Miért nem tekered fel az ingujjaidat, és kezdesz el gondozni vagy ültetni több szobanövényt? Az aktív hobbiról bebizonyosodott, hogy endorfinokat szabadít fel, ami segít, ha olyan mentális betegségtől, állapottól szenvedsz, mint a szorongás és a depresszió. Egy szórakoztató hobbi segíthet elterelni a gondolataid, és máshová irányíthatja az elméd.

A benti szórakozás nem jelenti azt, hogy mozdulatlannak kell ücsörögnünk, például tévét kell nézni vagy könyvet olvasni. Miért nem tekered fel az ingujjaidat, és kezdesz el gondozni vagy ültetni több szobanövényt? Az aktív hobbiról bebizonyosodott, hogy endorfinokat szabadít fel, ami segít, ha olyan mentális betegségtől, állapottól szenvedsz, mint a szorongás és a depresszió. Egy szórakoztató hobbi segíthet elterelni a gondolataid, és máshová irányíthatja az elméd. Csodálatos élő díszek: Sok szobanövénynek gyönyörű színes virágai vannak, amelyek életet hoznak az otthonba. A kutatások azt igazolták, hogy ez javítja a hangulatot, és boldogabbá tesz. Illetve, mivel gondoskodni kell a növényeidről, ezáltal úgy érzed majd, hogy szükség van rád, ami mindig nagyszerű érzés lesz!

Sok szobanövénynek gyönyörű színes virágai vannak, amelyek életet hoznak az otthonba. A kutatások azt igazolták, hogy ez javítja a hangulatot, és boldogabbá tesz. Illetve, mivel gondoskodni kell a növényeidről, ezáltal úgy érzed majd, hogy szükség van rád, ami mindig nagyszerű érzés lesz! Csökkenti a stresszt: A szobanövények és a róluk való gondoskodás bizonyítottan csökkentik a stresszszintet és alacsonyabban tartják a vérnyomást. Ennek eredményeként úgy tűnik, hogy az emberek produktívabbak. A kutatók azt találták, hogy a beltéri kertészkedés akár 15%-kal is növelik a termelékenységet, ezért mindenképp érdemes kipróbálni, hogy legyen néhány szobanövény az irodájában.

Nem csoda, hogy sokan teletömik virágokkal a nappalit és a konyhát sőt, van, aki még a fürdőszobát is növényekkel borítja be. Ez persze nem rossz ötlet, de csak akkor érdemes meglépni, ha tisztában vagyunk néhány fontos dologgal.

Szobanövény kiválasztása a fürdőszobába

Amikor szobanövényt választunk a fürdőszobába, fontos figyelembe venni a helyiség sajátos körülményeit. Nem minden fürdőszoba egyforma méretét, alakját, hőmérsékletét, fény- és páratartalmát tekintve, ezért fordíts egy kis időt a növények kiválasztására, amelyek jól teljesítenek az adott körülmények között.

Például, ha a fürdőszoba sok természetes fényt kap, akkor olyan növényeket kell választani, amelyek jól bírják az erős fényt, esetleg a közvetlen napfényt is. Ha a fürdőszoba sötét, olyan növényt válassz, amely korlátozott fényt képes kezelni. Ha a fürdőszoba hűvösebb oldalon van, akkor olyan növényeket kell választani, amelyek elviselik az alacsonyabb hőmérsékletet, különösen télen. Rendszeresen használod a fürdőszobát, vagy csak a vendégszoba fürdőjét dobnád fel? Ez hatással lesz a páratartalomra.

1. Anyósnyelv

Az anyósnyelv hihetetlenül szívós, és elég alacsony hőmérsékletet, fényt és páratartalmat, valamint ritka öntözést is bír, ezért az otthon számos részén működik, beleértve a fürdőszobákat is. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy segíthet eltávolítani a káros méreganyagokat a levegőből.

2. Agglegénypálma

Ez a növény, fényes levelekkel meglehetősen lassan növekszik, így nem növi ki túl gyorsan a teret. Rendkívül egyszerű a gondozása is, jól bírja az alacsony hőmérsékletet, a fényszegénységet és az alacsony páratartalmat, így tökéletes olyan trükkös fürdőszobákban, amelyek hideg oldalon vannak, nem nagyon használják őket, vagy csak egy kicsi vagy északi fekvésű ablakból kapnak fényt.

3. Vitorlavirág

Ez a vonzó növény fényes, bordázott levelekkel és kontrasztos fehér csíkokkal rendelkezik. Jól tűri az alacsony hőmérsékletet vagy a meglehetősen gyenge fényt, és magas páratartalom mellett is virágzik, így tökéletes egy jól használt, de az átlagosnál hűvösebb fürdőszobába.

4. Páfrány

A bostoni páfrány erős, de közvetett fényben, jó páratartalom mellett virágzik, így tökéletes egy párás fürdőszobába. Mint minden cserepes páfrány, rendszeres öntözést igényel, de egyébként könnyen termeszthető.

5. Zöldike

Az egyik legkönnyebben termeszthető növény, és képes elviselni a magas páratartalmat. Jól bírja a hidegebb hőmérsékletet és a gyengébb fényt, bár erős, közvetett fényben növekszik a legjobban.

6. Könnyezőpálma

Egy könnyen termeszthető növény, nagy, drámai levelekkel. Előnyben részesíti a magas páratartalmat és a sok közvetett fényt, bár megbirkózik vele, ha a fürdőszoba száraz és sötét oldalon van. Ne hagyd, hogy közvetlen fényben üljön, különben a levelek megperzselődnek.

7. Szobafikusz

A szárán és ágain átfutó, gumiszerű fehér latexről kapta a nevét, amelyből egykor gumit készítettek. A guminövény nedves környezetben virágzik, és képes kezelni a fényes, közvetett napfényt. Kiváló, alacsony karbantartási igényű választás egy párás fürdőszobába.

8. Zebrapletyka

A zöld, lila és ezüst színű, tarka levelekkel rendelkezik. Jól mutat egy függő ültetőben vagy egy polcon. Könnyen nevelhető, és jól tűri az elhanyagolást. Melegebb hőmérsékleten és sok erős, közvetett fényben virágzik, de mindkettő átlagos szintjével megbirkózik.

9. Hegyescsúcsú futóka

Rendkívül könnyen termeszthető, és számos környezetben virágzik, beleértve a fürdőszobákat is. Elviseli az elhanyagolást és az alacsony fényszintet. Tedd egy polcra, és használd futónövényként. Sötétzöld és tarka típusok egyaránt kaphatók.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)