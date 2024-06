5+1 gyilkos tipp a levéltetvek ellen: vesd be őket, és garantáltan elűzöd a kártevőket

Köszi, Medárd, a kiadós zuhékat, így már nem csak a meztelencsigáktól, hanem a levéltetű inváziótól is frászt kaphatunk! Ezek a falánk kis rovarok ugyanis imádják ezt a fülledt és esős időt! Ellepik a növényeinket, a leveleiket szívogatva gyengítik és károsítják őket, ráadásul újra és újra visszatérnek, így folyamatosan figyelni kell a növényeinket, és védeni a támadásoktól. Nálatok is támadnak a kertben? Mit tegyünk, hogyan védekezhetünk ellenük?

Ezek az apró kis kártevők a növények nedvét szívogatják, amitől aztán a levelek eltorzulnak, fodrosak, ragadósak lesznek, idővel pedig teljesen elsárgulnak. Ahhoz pedig, hogy időben értesüljünk a levéltetű-invázióról és még azelőtt elcsípjük őket, hogy nagyobb kárt tennének a kertünkben, nem elég csak ránézni a növényre. A legtöbb esetben ugyanis elsőként a levél fonákján vesszük észre őket. És az sem árt, ha a hangyákat is figyeljük. Mert ahol sok a hangya, ott valószínűleg sok a levéltetű is - de erről mindjárt külön is szólunk.

A levéltetvek a tömeges letelepedés hívei, ahol megjelennek, ott mindent ellepnek, nem válogatósak, szinte minden növényt megtámadhatnak, de különösen kedvelik:

a rózsákat

a zöldségeket: például paradicsomot, a paprikát és az uborkát

a gyümölcsfákat: az almát, a körtét, a cseresznyét

a dísznövényeket: a bodzát, a krizantémot, a mályvát, a petúniát és a muskátlit is.

Meleg, nedves körülmények között szaporodnak a leggyorsabban. A 20-25°C közötti hőmérséklet és a magas páratartalom ideális környezetet teremt a számukra. A száraz és forró időjárás viszont gyakran csökkenti a populációjukat – legalább van egy ok, amiért is szerethetjük az egyre aszályosabb nyarakat. A levéltetvekkel azonban nemcsak az a baj, hogy a nedvek szívogatásával károsítják a növények szöveteit, hanem az is, hogy vírusokat is hordozhatnak, és amikor táplálkoznak, átadják ezeket a növényeknek. Ez pedig jóval súlyosabb károkat okozhat.

De mi közük a levéltetveknek a hangyákhoz?

Sok kerttulajdonosnak az jut először eszébe, hogy ha hangyákat lát a kerti növényein, akkor azokon biztos elszaporodtak a levél- vagy pajzstetvek.

Nem is járnak messze a valóságtól, hiszen a tetvek a hangyák számára rendkívül hasznosak. A kapcsolatuk alapja, hogy a hangyák a levéltetveket védelmezik a rájuk leselkedő veszélyektől, valamint potrohuk váladékától rendszeresen megszabadítják őket. Ez a váladék a mézharmat, hangyák fontos tápláléka, ugyanis gazdag cukrokban és tápanyagokban

- magyarázta a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök.

Ahogy a szakember kiemelte, a talajlakó hangyafajták azonban nem nevezhetőek emiatt káros állatoknak, nagy hatással vannak ugyanis a környezetükre, részt vesznek a tápanyagkörforgásban, járataik lazítják, szellőztetik a talajt. A felszínen összegyűjtik a növényi és állati maradványokat és tisztítják a földünket. Igazán nagy bosszúságot akkor tudnak okozni, amikor nagy számban jelennek meg, több kolónia is van udvarunkban. A hangyák azonban nem szeretik a laza, művelt talajokat, amelyek nedvesek. Ezzel lehet a legkönnyebben elüldözni őket: nem megfelelő élőhelyet létrehozni, tehát megtelepedésüket meggátolni. Másrészt, tette hozzá Kósa Dániel,

ha túl sok a hangyaboly a kertünkben, léteznek olyan növények, melyek irritálják őket. Ilyen a levendula, a kakukkfű és a zsálya.

Ezek ültetésével, valamint a fahéj és kávézacc bevetésével is távol tarthatjuk őket.

Így védekezz hatásosan a levéltetvek ellen!

1. Locsolással

Az első és egyben legegyszerűbb védekezési lehetőség a levéltetvek ellen az, ha a növényt "megfürdetjük". Ez a levéltetű elleni védekezési forma leginkább a cserepes növények esetében használ, amelyet, ha megtisztítottunk és visszatettünk a helyére, nem fertőződik vissza könnyen a természetből. Vigyázzunk, lágyszárú növényt ne mossunk túl erős vízsugárral, nehogy összetörjük! Ez a módszer azonban egy nagyobb termetű gyümölcsfánál már bajosabban kivitelezhető.

2. Élőhelyük megváltoztatása, a legtermészetesebb megoldás

Az első és legfontosabb, amit a kertészek szerint megtehetünk, ha látjuk, hogy baj van, hogy a fertőzött növényrészeket eltávolítjuk, és amilyen gyorsan csak lehet, megsemmisítjük, ezzel is megakadályozzuk a levéltetvek terjedését. A talaj rendszeres forgatása és a gyomirtás csökkenti is a levéltetvek számára kedvező környezetet. A tartós megoldásoknál maradva hasznos lehet a rovarok betelepítése is, ugyanis a katicabogarak és zengőlegyek természetes ellenségei a levéltetveknek. Hasonlóképp a parazita darazsak is, amelyek csökkentik a levéltetű populációt.

3. Ültessünk olyan növényeket, amiket utálnak

Természetes megoldást jelenthet még olyan növények társítása, amelyek természetes módon taszítják a levéltetveket, ilyen például a körömvirág (ha a spanyol meztelencsiga le nem rágta még) és a fokhagyma. Léteznek olyan ellenálló növényfajták, amelyek ellenállóbbak a levéltetvekkel szemben, ezeket részesítsük előnyben. Az alábbiakban néhány olyan haszonnövényt sorolunk fel, amelyek jobban ellenállnak a levéltetvek támadásainak. Ilyenek például a:

fokhagyma: illata és természetes vegyületei elriaszthatják a levéltetveket. hagyma: hasonlóan a fokhagymához, a hagyma is kevésbé vonzó a levéltetvek számára. zsázsa: gyorsan növő és levéltetveknek nem kedvelt növény. kapor: természetes vonzóereje lehet más hasznos rovaroknak, amelyek megeszik a levéltetveket. borsmenta: az erős illatú növények, mint a borsmenta, szintén taszítják a levéltetveket. levendula: illata sok kártevőt, köztük a levéltetveket is elriasztja. rozmaring: szintén jól ismert kártevőriasztó növény. petrezselyem: bár nem minden esetben 100%-osan ellenálló, a petrezselyem általában kevésbé érintett levéltetvek által.

4. Levéltetű csapda

A levéltetű csapda ugyanúgy működik, mint bármelyik rovarfogó sárga papír: a röpképes első generáció egyedeit elkapva védelmezi a fertőzésre hajlamos növényt, emellett jelzi, hogy milyen erősségű támadásnak van kertünk kitéve. Ha a levéltetű csapda sok egyedet fogott be például egy gyümölcsfán, akkor tudhatjuk, hogy a permetezést mielőbb el kell kezdenünk.

5. Ha nagy a baj, szóba jöhet a vegyszeres védekezés is

Nagyobb kertek esetében, ahol a kertész számtalan virágot, gyümölcsfát és palántát gondoz, nincs értelme a házi praktikáknak, ugyanis, ha a levéltetvek megfertőznek egy gyümölcsfát, rózsakertet vagy bármilyen más érzékeny növényt, mindenképpen szükséges a levéltetvek elleni vegyszeres fellépés. Sokan kérdezik, hogy mikor lehet meggyfát permetezni levéltetű ellen, mikor lépjünk fel az almapirosító levéltetű ellen.

A legjobb, ha már kirepülés előtt, vagy akkor, amikor a rovarpapírok elfogták az első egyedeket, alaposan lepermetezzük a tetűfertőzésre hajlamos kerti növényeket.

Figyeljünk oda rá, hogy ne permetezzünk le levéltetvek ellen minden növényt feleslegesen, ugyanis több különböző levéltetű fajtával kell számolnunk, amelyeknek mindnek saját gazdanövénye van, más fákon, virágokon ritkán élősködnek! Azt is fontos megjegyeznünk, hogy mindig lépjünk időben: ha észleltük a levéltetű jelenlétét, ne hagyjuk, hogy tönkre tegyék az egész növényt!

A szisztémikus rovarölő szerek a növény nedvkeringésébe kerülve elpusztítják a levéltetveket, amikor azok a növény nedvét szívják. Ilyenek például az imidakloprid alapú készítmények.

a növény nedvkeringésébe kerülve elpusztítják a levéltetveket, amikor azok a növény nedvét szívják. Ilyenek például az imidakloprid alapú készítmények. Léteznek kontakt rovarölő szerek, amelyek közvetlenül a levéltetvekre permetezve fejtik ki hatásukat. Ilyen például: piretroid alapú permetek.

5+1. Vessünk be a természetes rovarölőket

A levéltetvek elleni védekezés házilag több módon is megoldható. Itt van néhány hatékony tipp:

Ecet: Keverjünk össze egy rész ecetet és két rész vizet, majd permetezzük meg vele a növényeket. Az ecet segít elűzni a levéltetveket.

Keverjünk össze egy rész ecetet és két rész vizet, majd permetezzük meg vele a növényeket. Az ecet segít elűzni a levéltetveket. Szódabikarbóna: Keverjünk össze egy teáskanál szódabikarbónát és egy liter vizet. Ezzel a keverékkel permetezzük be a növényeket. A szódabikarbóna segít megakadályozni a levéltetvek terjedését.

Keverjünk össze egy teáskanál szódabikarbónát és egy liter vizet. Ezzel a keverékkel permetezzük be a növényeket. A szódabikarbóna segít megakadályozni a levéltetvek terjedését. Csalán és gyermekláncfű: Készítsünk oldatot a csalánból vagy gyermekláncfűből, majd permetezzük meg vele a növényeket.

A szakemberek viszont azt is tanácsolják, hogy a levéltetvek elleni védekezés még sikeresebb lehet, ha kombináljuk a természetes és mesterséges módszereket, valamint megelőzési stratégiákat alkalmazunk.

Végezetül pedig, ha elakadnánk, íme, egy szuper videó, hogyan is álljunk neki egy hatásos és természetes védőszer kikeverésének:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)