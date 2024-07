Meglepő fogás: emberre is veszélyes lehet az állat, ami a Balatonban úszkált

Aligátor teknőst találtak a Balatonban! Szerencsére nem sérült meg a megtaláló,és a teknős sem. Az idegenhonos fajokat tilos elengedni, nem csak az embere veszélyeseket a veszélyteleneket sem. Az állatott elhelyeztem a már meglévő hét példány mellé - írta meg a kőröshegyi Teknős Park.

Nagyobb korában az emberre is veszélyes, harapós teknőst emelt ki Balatonőszöd és Balatonszárszó között egy idősebb horgász. Éppen a Balatont és a közeli tavat összekötő vizesárokból próbált kishalas hálójával sneciket fogni az esti pecázáshoz, amikor a hálójában egy nagyjából 20 centi páncélhosszú aligátorteknőst pillantott meg. Egy kifejlett hím példány akár 70-80 cm hosszúra is megnőhet és nagyobb állatokat is elejthet

- mondta el az Időkép megkeresésére Pécsi Tibor, a Teknős Park tulajdonosa és vezetője.

A Teknős Park Magyarország első és egyetlen látogatható teknős gyűjteménye a Balatonnál. Fél hektáros területén jelenleg 183 teknős él. Megcsodálhatod a különböző fajhoz tartozó teknősöket kicsiktől az óriásokig, felnőttektől az újszülöttekig, ragadozót ugyanúgy mint a növényevőt. A nagyon jó tartási körülmények miatt az állatok kiválóan szaporodnak,minden évben 150-200 kisteknős születik július közepétől szeptember végéig. Természetesen a látogatók ezt is láthatják.

Címlapkép: Getty Images