Veszik a lakásokat, mint a cukrot: Győr lesz az ingatlanpiac fellegvára?

Győrben évről-évre kétezernél is több tranzakciót bonyolítanak, amellyel az egyik legforgalmasabb vidéki városnak tekinthető hazánk ingatlanpiacán. Nem csak a használt, az új lakások iránt is élénk a kereslet, jelenleg 25 projekt áll értékesítés alatt, amely még a nagy keleti konkurens Debrecen értékét is felülmúlja.

A panellakások átlagos eladási ára 19,2 millió forint volt (366 ezer Ft/m2), míg a tégla ingatlanok 27,6 millió forintért (350 ezer Ft/m2) cseréltek tulajdonost. A házak esetében 48 millió forintos átlagos vételárról beszélhetünk, amelyhez 327 ezer forintos négyzetméterár társul.

Az ország nyugati felében is folyamatosan nőnek az ingatlanárak, amely tendencia egyelőre nem mutat változást. A keleti és nyugati országrész vezető nagyvárosai sok párhuzamot mutatnak egymással, hiszen Debrecenben is hasonló árakat mértünk. Győr fekvése ráadásul igencsak kedvezőnek tekinthető, hiszen mind közúton, mind pedig vasúton rövid időn belül elérhető Budapest és Bécs is

– nyilatkozta Benedikt Károly, a cég elemzési vezetője, aki kiemelte azt is, hogy a Duna House sok lehetőséget és bővülő potenciált lát Győr-Moson-Sopron megye székhelyén. A családtámogatási kedvezmények miatt is várhatóan megnövekvő kereslet igényeit új belvárosi irodával és megnövelt szakértői létszámmal szolgálja ki hálózatukat.