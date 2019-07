Leáldozott a minigarzonoknak? Egyre nagyobb lakásokat keresnek a magyarok

Három év alatt legalább másfélszeresére, illetve közel duplájára nőtt az olyan 2-5 szobás ingatlanok iránti kereslet, ami félszobák helyett legalább 12 négyzetméteres (teljes) szobákat tartalmaz. Ez lényegesen nagyobb növekedés, mint az összes érdeklődés 30 százalékos bővülése az elmúlt három évben, vagyis a vevőjelöltek inkább a nagyobb méretű szobákkal rendelkező ingatlanokat keresik - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a szobák száma és mérete alapján mérte fel a kereslet alakulását.

Félszobák alkonya

A trendet jól mutatja, hogy a legalább két, három, négy vagy öt nagy alapterületű szobával és félszoba nélkül rendelkező ingatlanok iránti érdeklődések egyre nagyobb súlyt képviselnek a keresletben. Az év első hat hónapjában kétszobás ingatlanok iránti érdeklődések súlya 2016-ról 2019-re 20 százalékról 23 százalékra, a háromszobásoké 12 százalékról 16 százalékra, a négyszobásoké pedig 6-ról 9 százalékra nőtt. Mindeközben a félszobával is rendelkező több szobás ingatlanok iránti érdeklődések aránya az összes érdeklődéshez képest az elmúlt három évben csökkent.

A funkcionalitás a nyerő

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint egyértelműen látszik, hogy az érdeklődők a nagyobb lakások irányába mozdultak el. “Elsősorban a funkcionalitásban történt változás. A vevők számára a nagyobb alapterület önmagában nem jelent vonzerőt, mivel az abban lévő szobák száma és mérete egyre fontosabb a számukra.” - fogalmazott a szakember.

Több támogatásból nagyobb szoba

Balogh László kiemelte, hogy a nagyobb méretű szobák iránti keresletet már eddig is segítette és magyarázta az állami lakástámogatási program, a július 1-jétől elérhető új elemek pedig még jobban felerősödhet ez a folyamat. “A gyermekeket vállaló vagy több gyermeket nevelő költözést tervező családok félszobás lakások helyett teljes méretű szobával rendelkező lakásokat szeretnének venni az állami támogatás segítségével.”

Az ingatlan.com szerint nagy az érdeklődés júliustól 1-től elérhető új állami támogatásokra. Köztük a Családi Otthonteremtési Kedvezmény új elemeire, például arra, hogy a használt lakásokra is lehet igényelni az államilag támogatott 10 és 15 millió forintos lakáskölcsönt, de a kistelepüléseket helyzetbe hozó falusi csok is népszerű lehet. A támogatási rendszer bővítése pedig újabb lendületet adhat az amúgy is élénk lakás- és lakáshitelpiacnak.