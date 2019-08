Ezekkel a zöldségekkel is kitakaríthatod a házad: olcsóbbak, mint a tisztítószerek

A zöldségek és a gyümölcsök nem csak az egészségünknek tesznek jót, hanem a lakásunknak is. Tudtad például, hogy számos zöldséget és gyümölcsöt használhatsz az otthonodban takarításra? Ezek az alapdarabok minden konyhában fellelhetőek, így nem kell súlyos tízezreket költened egzotikus, beszerezhetetlen gyümölcsökre. Ha szeretnéd száműzni a lakásodból a tisztítószereket, és inkább természetes megoldást választanál, akkor mutatunk 10 lehetőséged, hogyan segíthetnek a zöldségek és a gyümölcsök neked a takarításban!

1. Rovarok távoltartása

Semmi sem zavaróbb annál, ha megrohamozzák a házat a rovarok! Azt az érzést sugallják, mintha nem lenne makulátlan tisztaság otthon, pedig ez nem feltétlenül függ össze, mert bárhova betévedhet néhány kósza légy. Szerencsére számos lehetőség van arra, hogy megszabaduljunk ezektől a kis bosszantó lényektől. Az a legjobb, ha azt akadályozod meg, hogy a házba kerüljenek: ültess a bejárat elé olyan gyógynövényeket, mint a bazsalikom, levendula, rozmaring, menta vagy babérlevél – ők garantáltan távol tartják a betolakodókat. Ha ez nem lehetséges, akkor tűzdelj tele egy citromos szegfűszeggel, ennek a kombónak az illatát gyűlölik a rovarok, de az emberek számára kellemes.

2. Fertőtlenítés és súrolás

Ha már gondolkodtál azon, hogy mivel lehet kiváltani a vegyszerekkel teli tisztító- és súrolószereket, akkor eláruljuk a titkot: gyümölcsökkel! Készíts egy szuper grapefruitos fertőtlenítő spray-t, így szuper illatú és tiszta lehet az otthonod. Dobd bele a citrus héját egy kis ecetbe, majd néhány hétig tartsd sötét helyen. Adj hozzá egy kis szódabikarbónát, és máris kész! A kurkuma gyökerét Indiában régóta használják a kórházi padlók fertőtlenítésére, de még mielőtt kipróbálnád ezt, gondolj arra, hogy a kurkuma erős festő tulajdonságokkal rendelkezik! A citrom kitűnően leszedi a víz- és szappanfoltokat, így jól tudod használni a fürdőszobában: csak dörzsöld meg a problémás felületet egy fél citrommal. Ha citromlevet és szódabikarbónát keversz össze, akkor egy remek súrolószert kapsz, amit akár a mellékhelyiség kitakarítására is használhat.

3. Rozsda eltávolítása

Hihetetlen, de a rozsdától egyetlen burgonya segítségével megszabadulhatsz. A burgonya oxálsavat tartalmaz, amely a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekben is megtalálható, de a krumpliban nincsenek további vegyi anyagok! Használd edényekhez és egyéb rozsdás háztartási termékekhez!

4. Fémpolírozás

Ezer féle termék létezik már a különféle fémek tisztítására és polírozására, de azzal nem nyúlhatsz mellé ha citrom és só keverékével kezeled a réz, sárgaréz és krómfelületeket. Dörzsölj egy kis uborkát a rozsdamentes acélra, hogy szép fényes legyen! Az ezüstöt citrommal, burgonyával vagy banánhéjjal tudod kipolírozni.

5. Légfrissítés

Nincs is annál jobb, amikor természetes gyümölcs-, gyógynövény- és virágillat lengi be a lakást! Felejtsd el a légfrissítőket, és harcolj növényekkel a szagok ellen! Tudsz készíteni házi potpurrit is, ha kiszárítod a növényeket.

6. Karcok, foltok eltávolítása

Az uborka héja csodákra képes: olyan hatékonysággal tünteti el a zsírkrétát és az egyéb nyomokat a falakon és a padlón, mint egy kifejezetten erre kitalált törlőkendő vagy tisztítószer – mindezt természetesen és fillérekből!

7. Tükör párátlanítása

Ha már az uborkánál tartunk, érdemes beszélnünk egy másik nagy előnyéről. Ha a fürdőszobatükröt uborkával takarítod le, akkor a következő zuhanyzások alkalmával nem fog lecsapódni rá a pára.

8. Grilltisztítás

Akár grillezésnél, akár csak a sütőben sütésnél is előfordulhatnak elszenesedett és odaégett ételmaradékok, amelyektől szinte lehetetlen megszabadulni. De nem a hagymával! Melegítsd fel a grillt vagy a sütőt, vágd félbe a hagymát és rakd rá egy villás fogóra. A hagyma vágott oldalát használd a maradék lekaparásához. Bár meglepő, de a hagyma olyan enzimeket tartalmaz, amelyek oxigénnel érintkezve szulfénsavvá alakulnak át, amelyek erőteljesen felveszik a harcot az égett szennyeződésekkel.

9. Szobanövények ápolása

A porral vagy állati szőrrel borított növények nem tudnak megfelelő oxigénhez és fényhez jutni, ezért rendszeresen kell tisztítani a szobanövények leveleit. Próbáld ki, hogy ezúttal a banánhéj belső oldalával tisztítod meg őket. A banánhéj egy természetes növényi hidratáló szerként szolgál, így a levelek tovább maradnak tiszták, fényesek és egészségesek.

10. Fatisztítás és polírozás

A kopott, unalmas fapadlót könnyedén feldobhatod egy banánnal: nyomkodd össze a gyümölcsöt és dörzsöld bele a padlóba, garantáltan fényes és vibráló lesz! A diót tudod használni fapótlónak is, ha repedés vagy törés történt a bútorodon vagy a padlódon, a dióolajat pedig a vágódeszkák fényesítésére és védelmére tudod használni.

Forrás: OneGreenPlanet