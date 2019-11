Áruház vagy piac: mutatjuk, mit és hol érdemes vásárolni

Az élelmiszerboltokban még a legjobb szervezőképességel rendelkező háziasszonyok is gyakran eltévednek. Színes táblák és rengeteg akció - gyakran előfordul az emberrel, hogy az összeírt, megvásárolantó termékek közül azért felejt el valamit, mert eltereli a figyelmét egy jól kihelyezett reklám vagy felirat. Mit tehetnénk, hogy ne csak körbe-körbe futkorásszunk a boltokban és mindent meg is vásároljunk azok közül, amiket összeírtunk magunknak?

Nos érdemes csoportosítani, hogy mit és hol lehet megvenni. Szem előtt kell tartani minden olyan fontos szempontot, ami segíthet a döntésben, hogy merre induljunk el. Mit akarunk venni? Milyen üzletek vannak a lakókörzetünkben? Van-e piac, zöldséges, hentes a közelben? Hiszen az árak között így tudnunk lavírozni vagy épp mérlegelni, hogy olcsón akarunk többet vagy kevesebbet, de jobb minőséget.

1. Nagy áruházak

Itt nagy tételben érdemes vásárolni, méghozzá olyan alapvető élelmiszreket, mint a liszt, cukor, olaj, só, fűszerek stb. Ha tehetjük, ne itt vásároljunk pékárut, húst vagy süteményeket, mivel itt jóval drágábban juthatunk ezekhez a termékekhez. Ha van a közelben pékség, hentes vagy cukrászüzlet, akkor ezeket inkább ott vegyük meg.

Sok üzletlánc kapcsolatban áll benzinkutakkal, így a vásárlásunk után kapott kuponal olykor olcsóbban is tankolhatunk. Ezekre is érdemes odafigyelni, na meg persze arra is, hogy a nagyobb boltokban már vannak szelektív pontok, itt az üveget, papírt és fémet, de sokszor még a használt ruhát is le tudjuk adni.

2. Termelői piac

A helyben termesztett, termelőktől vásárol élelmiszerek magasabb tápanyagtartalommal rendelkeznek. Éppen ezért ajánlott helyi piacokon beszerezni a mézet, a zöldségeket és gyümölcsöket. De érddemes a helyi gazdáktól beszerezni a baromfi- vagy sertéshúsokat és a halat is. Fontos, hogy minden vásárlás során jusson eszünkbe, a kifizetett összeggel helyi gazdákat és termelőket támogathatunk!

Ha már piacon járunk, beszélgessünk a gazdálkodókkal! Kérdezzük meg, hogyan tároljuk a megvásárolt terméket, hogy hosszabb idei tartson. Mit érdemes belőlük készíteni? Ők miket szoktak készíteni? Senki nem ismeri úgy a portákájukat, mint ők maguk, így valószínűleg érdekes receptekkel is gazdagodhatunk!

3. Internet

Sokan idegenkednek az internetes vásárlástól, pedig nagyon sok jó üzletet köthetünk itt. Ha valakinek valamilyen érzékenysége van, érdemes kutakodnia a neten, hiszen számos biobolt vagy üzlet tart fent webshopot is - ezzel elérhetővé teszik kínálatukat azok számára is, akiknek a közelében nincs ilyen bolt vagy csak nagyon nehezen jutnak hozzá mentes termékekhez. Ha tehát, valamilyen érzékenységünk van, vagy speciális étrendet kell tartanunk, érdemes keresgetni az interneten.

(via: realsimple.com)