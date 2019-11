Felejtsd el a gázfűtést: ezzel a 7 módszerrel olcsóban is befűthetsz otthon

A fűtés Magyarországon megkerülhetetlen, hiszen a kontinentális éghajlatnak köszönhetően télen igen hűvös időjárás van hazánkban. Emiatt fűtési költségek is az egekben vannak más országokhoz képest, a hagyományos fűtési megoldások pedig nemcsak hogy nem pénztárcabarátok, hanem a környezet számára sem előnyösek.

Előző cikkünkben bemutattuk, mennyire hátrányos Földünk számára a nem megfelelő tüzelés. Akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki szeméttel tüzel, a probléma pedig az egész országban jelen van. A helytelen lakossági tüzelésnek köszönhetően a légszennyezés elképesztő méreteket ölt, a szálló port pedig számos halálos betegség felelősévé tették.

A hagyományos fűtési módszerek olyan fosszilis tüzelőanyagokat használnak fel, mint a földgáz, olaj és a szén. Ezek használata szintén hozzájárul a légszennyezéshez, de a globális felmelegedéssel, a savas esőkkel és az olajszennyezéssel is kapcsolatba hozták már. Ezen tüzelőanyagokkal további probléma, hogy nem újulnak meg, ezért egy idő után kimerülnek ezek az energiaforrások.

A földgáz kitermelése metánszivárgást eredményezhet. A földgáz elsődleges alkotóeleme 34-szer erősebb környezetroncsoló hatással bír mint a szén-dioxid. A kutatások és a helyszíni mérések szerint ezek az úgynevezett diffúz metánkibocsátások a teljes metánkibocsátás 1-9 százalékát teszik ki, tehát jelentősen hozzájárulnak környezetünk rombolásához.

A szénnel történő fűtés olyan szennyező anyagokat bocsát ki a levegőbe, mint a higany, ólom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok és egyéb nehézfémek. Ez súlyos hatással az emberi egészségre, asztmát és légzési problémákat okozhat, de a szívbetegségekért, agykárosodásért, rákért, korai halálért és neurológiai rendellenességekért is okolható. A szén égetésével szén-dioxid keletkezik, mely felelőssé tehető a globális felmelegedésért, valamint a szénerőművekben keletkező több millió tonna melléktermék (szénhamu) elhelyezése is problémát okoz.

Milyen lehetősége van annak, aki olyan környezetbarát megoldást keres az otthonának melegítésére, ami nem járul hozzá környezetünk és egészségünk károsításához? Az alábbiakban ezt a 7 környezettudatos megoldást gyűjtöttük össze.

1. Geotermikus fűtés

A geotermikus fűtés az egyik leghatékonyabb és legeredményesebb ma ismert fűtési módszer. Ez a rendszer kihasználja a Föld természetes hőjét, ráadásul gyakorlatilag korlátlan energiaforrást biztosít. Minél mélyebbre fúrnak, annál melegebb erőforrást tudnak biztosítani a fűtésre. Attól függően, hogy hol élsz, 42-80 fok között változhat a felszabaduló hő. A geotermikus rendszer szivattyúja azt az állandó hőt használja fel, mely a föld alatt található, ezáltal a téli hidegben hatékonyan tudja felfűteni a házat. Bár a geotermikus fűtési rendszer telepítése nem olcsó, 5-8 éven túl kifizetődhet egy ilyen beruházás, valamint tovább növeli az ingatlan értékét. A közüzemi számlák akár 25-50 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, így hosszabb távon sokat lehet vele megtakarítani.

2. Passzív napenergia fűtés

Otthonod a nap hőjét is kihasználhatja, mely állandó és megújuló energiaforrás. A megfelelően megtervezett passzív napelemek elősegítik a fűtési terhelések csökkentését, valamint teljes mértékben vagy részben képesek kielégíteni ezt a csökkentett terhelést a napenergiával. Ez a beruházás kevés mozgó alkatrészt kíván, valamint minimális karbantartást igényel.

A passzív napenergiával rendelkező otthoni házhoz szükség van bizonyos mechanikus berendezésekre, például kényszer szellőztetőrendszerre vagy sugárzó padlófűtésre, hogy a télen melegebb hőmérsékletet tudjon tartani.

A passzív napenergiával fűtött lakás egyre több helyen terjed el, mivel jelentősen csökkenti a más forrásokból szükséges hő mennyiségét, ezáltal a szén-dioxid-kibocsátást is mérsékli. Amennyiben déli fekvésű otthonod van, akkor közvetlenül élvezheted a passzív napenergiával történő fűtést, mivel a nap egész évben meleget hozhat az otthonodnak. A napenergia pedig ingyenes, a telepítési költségek nincsenek elszállva, nem kell hatalmas átalakításokat végezni otthonodban, a közüzemi számlák összegei pedig lényegesen lecsökkennek. Nem utolsó sorban pedig ezzel a fűtési megoldással nem járulsz hozzá a mértéktelen károsanyag-kibocsátáshoz!

3. Fa kályhák

A mai modern fatüzelésű kályhák és kandallók már olyan technológiával rendelkeznek, amelyek kevésbé szennyezőek a környezetre, mint a régi típusúak. Ez a fűtési mód ráadásul költséghatékony is lehet, mivel a fa olcsóbb, mint a szén vagy a gázfűtés. Bár a régi vagy nem megfelelően használt kályhák füstöt és szennyezést eredményeztek, az újabb, tanúsítvánnyal rendelkező kályhák már 90 százalékkal kevesebb füstöt és 30 százalékkal nagyobb hatékonyságot képesek szolgáltatni.

Egy jól elhelyezett kályha szinte teljes egészében képes kiváltani a központi fűtési rendszert, mivel erős hőt sugároz minden irányba. A fosszilis tüzelőanyagokkal összehasonlítva a jó minőségű fa előnyösebb a környezet számára, mivel égés közben nem ad több szén-dioxidot a környezethez.

4. Cserépkályha, téglakályha

A cserépkályha és téglakályha a fakályhához hasonlóan azért jelent környezetkímélőbb alternatívát, mert a fa égetése kevesebb károsanyag-kibocsátással járt, mint a szén vagy a gáz használata. A kandallóhoz hasonló elven működő cserépkályhák és téglakályhák igényes kivitelezéssel szép díszei lehetnek a háznak, ráadásul „csapdába ejtik” a hőt, ezáltal akár 24 óra múlva is sugározhatják magukból a hőt. A tüzelőanyag a cserépkályhában és téglakályhában lassabban ég, ezáltal kevesebb tüzelőanyag is elég lehet a működtetéséhez. Bár egy cserépkályha vagy egy téglakályha kiépítése is költségekkel jár, hosszabb távon sokat lehet vele spórolni. További előnye, hogy egyedi tervezésüknek köszönhetően a szakemberek alkalmazkodhatnak a ház sajátosságaihoz és az egyéni igényeknek.

5. Hőszivattyúk

A hőszivattyúk használata egyre jobban terjed, ami annak köszönhető, hogy pénzügyi és környezeti szempontból is rendkívül előnyös. Sokrétű felhasználási lehetősége van: használható padlófűtési rendszerekben, radiátorokon vagy légkonvektorokon keresztül, valamint a ház általános vízmelegítéséhez is.

A hőszivattyú működési elve megegyezik a hűtőszekrényével, a hőszivattyú azonban hűteni és fűteni is tud azáltal, hogy hőenergiát mozgat egyik helyről a másikba. A hőszivattyú elvonja a hőnyerő közegtől (levegőtől, víztől vagy talajtól) a hőenergiát, és átadja a hőt a fűtendő térnek (otthonnak). Hűtés esetén ez fordítva működik, a hőt elvonja a tértől és a talajba, levegőbe vagy vízbe juttatja. A hőszivattyú a jól szigetelt lakásokban működik a legjobban, ott valóban jelentős megtakarítást eredményezhet. A földi hőszivattyúknak sok helyre van szükségük, így egy kisebb lakás esetén nem kivitelezhetőek. A vízforrásból származó hőszivattyúkhoz egy tóra vagy patakra van szükség, a levegőt felhasználó hőszivattyú pedig a külső falra kerül, éppen úgy, mint egy légkondicionáló kültéri egysége.

6. Szigetelés

A falak, nyílászárók szigetelésével nemcsak rengeteget spórolhatsz, hanem a csökkentett energiaveszteséggel együtt a környezetre gyakorolt káros hatást is leredukálhatod. 20-30 százalékkal biztosan kevesebbet kell fizetned utána a közüzemi számlákra!

7. Termikus árnyékolás

A ház hőmérsékletének megfelelő szabályozásához elengedhetetlen a jó termikus árnyékolás. Egy hőszigetelő redőny nyáron megakadályozza, hogy a meleg beférkőzzön az otthonodba, télen pedig megtartja a hőt. Ezáltal nem csak sok költség takarítható meg, hanem a fűtés környezetre gyakorolt hatása is lecsökken. Az ablakok lezárása és huzatvédők használata szintén csökkentheti az energiaveszteséget.

Via Natural Living Ideas