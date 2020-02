Nem csillapodik a pusztító erejű szél: mutatjuk, mi a helyzet a megyékben

Nyolcvan esetben vonultak a viharos szélhez kapcsolódó káresetekhez a Győr-Moson-Sopron megyei tűzoltók. Jellemzően útra dőlt, forgalmi akadályt okozó fákhoz, lehasadt faágakhoz riasztották őket, de épületelről lógó cserepekről, leszakadt közlekedési lámpákról, kidőlt villanyoszlopokról is érkeztek bejelentések. A viharos szél által letört faágak némelyike parkoló autókra esett kisebb-nagyobb károkat okozva, valamint az épületek tetejét is több helyen megrongálta a viharos szél. A károk felszámolásán a csaknem hatvan hivatásos tűzoltó mellett ugyanennyi önkéntes tűzoltó is dolgozott.

Hetvenhat riasztásból, hatvanhat az átvonuló erős széllel járó viharral összefüggő műszaki mentés volt tegnap Veszprém megyében. Általában itt is kidőlt fák, és a szél által megbontott tetők miatt riasztották az egységeket. Lesencetomaj térségében egy pótkocsis teherautó rakomány nélküli pótkocsiját döntötte fel az erős szél, amelyet a badacsonytomaji hivatásos és a tapolcai önkormányzati tűzoltók csörlő segítségével állítottak vissza. Veszprémben autóra dőlt egy fa, amelyet a veszprémi hivatásos tűzoltók daraboltak fel és szabadították ki a beszorult járművet. A megyeszékhelyen több forgalmi csomópontban a közlekedési jelzőlámpákat is megtépázta a szél. Pápán egy családi ház tűzfala dőlt ki, azt a város hivatásos egysége bontotta vissza annyira, hogy ne okozzon további veszélyt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. A házban ketten éltek életvitelszerűen, őket szociális intézményben helyezték el.

Fákat döntött ki, épületek tetőszerkezetét rongálta meg a szél tegnap Fejér megyében is. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók több mint hetven helyszínen szüntettek meg balesetveszélyt. A beavatkozások felénél az utakra dőlt és a földből félig kifordult, épületeket veszélyeztető fákat daraboltak fel motoros láncfűrésszel a tűzoltók. Tácon és Válban az általános iskola, Bicskén a művelődési ház tetőszerkezetének lemezfedését bontotta meg a szél. Polgárdiban az idősek otthona tetejénlazultak meg a cserepek. Csákvár és Zámoly között egy pótkocsis kisteherautót borított fel az orkán: a jármű pótkocsija leszakadt, és a szántóföldön az oldalára dőlt. A kisteherautó az úton keresztbe fordult és szintén az oldalára borult. Az M7-es autópályán is egy kisteherautó pótkocsiját döntötte meg menet közben a szél, amelyet a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs hivatásos egysége és a váli önkormányzati tűzoltók csörlőztek vissza a kerekeire. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt.

Délután négy óráig több mint harminc riasztás érkezett a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi ügyeletre. Legtöbb esetben kerítésre, úttestre, járdára leszakadt ágakkal, úttestre kidőlt fákkal kapcsolatos bejelentések voltak. Késő délutánra mindenhol sikerült felszámolni a károkat.

Somogy megyében fákat döntött ki, ágakat szakított le és házak tetőszerkezetét bontotta meg a helyenként 100 kilométer/órás sebességet is megközelítő szél. A legsúlyosabb pusztítást Marcali térségében Tabon és a megye középső részén végezték a széllökések. Harmincegy esetben kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk a viharkárok miatt.

Szintén a kidőlt fák és a megsérült tetőszerkezetek adtak munkát kedden a Vas megyei tűzoltóknak is. Tizenhat segélyhívás érkezett a megyei műveletirányításra. Szombathelyen az evangélikus templom tornyának palafedését, Celldömölkön a piacépület, két lakóépület, valamint egy általános iskola tetőfedését, Sárváron egy hotelépület lemezborítású tetőszerkezetét kezdte meg a viharos erejű szél. Adorjánházán, Horvátzsidányban, Kőszegen, Jánosházán, Celldömölkön és Szombathely külterületén telekommunikációs kábelre, közútra és járdákra dőltek fák, amelyeket a vas megyei önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltóknak kellett motorfűrész segítségével eltávolítaniuk. A vihar sehol nem okozott személyi sérülést.

Összesen tizenkétszer riasztották tegnap Jász-Nagykun-Szolnok megye tűzoltóit a szél miatt. Többnyire veszélyessé vált fák, faágak miatt kellett vonulniuk, amelyek úttestre vagy villanyvezetékre dőltek. Martfűn egy négyemeletes társasház vakolatát bontotta meg a szél, míg Kunszentmártonban egy villanyoszlop tetején szikrázott a megtépázott elektromos kábel. Személyi sérülés sehol sem történt.

Tolna megyét is elérte tegnap a viharos szél, a tűzoltóegységeket több káresethez is riasztották, körülbelül tíz esetben avatkoztak be. Három gépjárműre dőlt egy fa, Vásárosdombón, Bonyhádon és Bátaszéken épületek tetejét bontotta meg a szél. Személyi sérülés itt sem történt.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap hat helyen avatkoztak be a hivatásos tűzoltók a viharos szél okozta károk miatt. Miskolc külterületén az Egri országút, Szerencs külterületén a 37-es út, míg Tiszacsermelyen az Arany János utca forgalmát akadályozta útra dőlt fa. Tiszakarád határában és Nyéstán villanyvezetékre dőlt fát kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak, Filkeházán pedig egy megdőlt fa veszélyeztette a járműforgalmat.

Délután Csongrád megyébe is megérkezett az erős szél. Megyeszerte fák dőltek ki, faágak hasadtak le. Késő estig összesen nyolc lakossági bejelentés érkezett. A leszakadt ágak és a kidőlt fák veszélyeztették az autósok és a gyalogosok forgalmát is. Hódmezővásárhelyen egy épület tetejét is megbontotta a szél, a leszakadt bádoglemezek az udvaron álló autókat veszélyeztették.

Egy három méteres fa dőlt az úttestre a Csongrád megyei Cserháthaláp külterületén. Később Pásztó és Mátraszentimre között szintén az útra dőlt nyolc méteres tölgy akadályozta egy irányban a járműforgalmat. Este Nógrádsáp és Galgaguta között egy hét méteres akác zárta el az egyik sávot a forgalom elől. Szerda reggelre Kétbodony és Szécsénke között veszélyesen megdőlt és belógott az úttest fölé egy nyolcméteres fa. A balassagyarmati, pásztói, illetve a berceli hivatásos tűzoltók kézi erővel és motoros láncfűrész segítségével távolították el a fákat, és megtisztították az érintett útszakaszokat a fatörmeléktől.

Zala megyében tegnapi nap folyamán nyolc alkalommal riasztották a tűzoltókat a viharos időben kidőlt fák által elzárt útszakaszokhoz. Minden esetben a kidőlt fákat eltávolították az úttestről, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt. Bács-Kiskun megyében tizenöt viharos esethez riasztották a tűzoltókat, jellemzően nagy méretű letört faágak, valamint két esetben parkoló járművekre zuhanó faágak eltávolítását kérték.

A viharos erejű szél több helyen okozott fennakadást Szabolcs-Szatmár megyében is. A 41-es számú főúton Nyíregyházánál, Besenyődnél és Baktalórántházánál dőlt az úttestre fa, akadályozva a forgalmat. Nagykálló és Nagyszállás között tizenöt méter magas fa dőlt az útra, azt a nagykállói önkéntes tűzoltók távolították el motoros láncfűrésszel.

Heves megyében volt a legjobb a helyzet: a viharos szél miatt mindössze három esetben riasztották a tűzoltókat. Horton, a Toldi Miklós utcában a szél leszakította egy családi ház tetőszerkezetének széldeszkáját. A hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották a gyalogosforgalmat veszélyeztető elemek eltávolításához. Vámosgyörkön, a József Attila utcában egy csaknem tízméteres akácfa dőlt az úttestre. A kidőlt fa megrongált egy villanyoszlopot és akadályozta a forgalmat is. Az M3 utópálya Kerekharaszti pihenőjében egy négyméteres fa dőlt villanyvezetékre, leszakítva azt. A hatvani hivatásos tűzoltók a veszélyes ágakat eltávolították.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint a szerda reggel is több helyen viharos északnyugati, északi szél a délelőtti órákban tovább erősödik.

A legerősebb széllökések elérik a 70-95 km/h-t, de a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén (kiemelten az Alpokalja, Zalai-dombság, Bakony térségében) 100 km/h-t meghaladó szél is előfordulhat. A Dunántúl más részein, illetve esetleg a Tiszántúlon, Tisza vonalában, északkeleten is előfordulhat egy-egy 95-100 km/h körüli lökés. A középső-északi országrészben azonban (Pest, Nógrád, Heves térségében) kevesebb helyen és csak átmenetileg erősödhet 70-80 km/h köré a szél. A szél csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből, de szerda éjfélig az ország teljes területére riasztást adott ki az OMSZ.

