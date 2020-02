Elárulták: erre költi a legtöbb magyar család a csok-ot

HelloVidék: A meghirdetés óta van-e valamilyen kimutatásuk, hogy mennyien vették eddig igénybe a CSOK-ot?

Kun Ildikó: A Takarék Csoport a CSOK 2015.07.01-i indulásától több mint 20 ezer családdal kötött szerződést, közel 60 MRD Ft értékben.

HV: Abban az esetben, ha egy család felveszi 1-2 gyerekre, de később mégis vállalnának még gyereket, lehet-e növelni az összeget utólag?

K. I.: A meglévő gyermekek vonatkozásában megkötött támogatási szerződés utólagosan nem egészíthető ki. Ha még nem került folyósításra a támogatás, úgy a szerződés felbontható, de az egész kérelmet elölről kell indítani a megváltozott igényeknek megfelelően (új kérelem, új hatósági igazolások). Amennyiben pedig kiutalásra került a pénz, akkor már csak a folyósított támogatás összegének büntetőkamatokkal történő visszafizetése mellett igényelhető újabb támogatás.

HV: Egyedülálló szülő is felveheti-e?

K. I.: Egyedülálló szülő is igényelheti a támogatást, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli és tartja el. Feltétel még, hogy a gyermek és a szülő lakcímkártyával igazoltan, azonos állandó lakcímmel rendelkezzen. Válás esetén szükséges még a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés. Ha a végzésben nem a támogatást igénylőnél helyezték el a gyermeket, úgy kiskorú gyermek esetén szükséges legalább az ügyvéd által ellenjegyezett megállapodás a szülők között, a gyermekelhelyezés módosításáról.

HV: Van-e a különbség a falusi és a sima CSOK között?

K. I.: Igen, van különbség. A falusi CSOK 2019 júliusától igényelhető támogatás, jelenleg 2486 db előnyben részesített kistelepülés lakóingatlanaira vehető igénybe. Ezzel szemben a sima CSOK bármely településen igényelhető. A Falusi CSOK támogatás kombinált lakáscélra is felvehető (lakásvásárlás + korszerűsítés/bővítés) vagy csak meglévő ingatlan korszerűsítése/ bővítése is lehet az igénylés célja. A 2015-től indult sima CSOK támogatás csak önálló lakáscélra vehető igénybe, azaz vagy egy ingatlan megvásárlásához, vagy már meglévő ingatlan bővítéséhez használható fel. További különbség, hogy a Falusi CSOK támogatás mellé a kedvezményes kamatozású OTK hitel is felvehető, de csak akkor, ha a bank településkategóriába besorolása ezt támogatja. A két támogatás igénylésénél további eltérés a benyújtandó dokumentumok körében van. A Falusi CSOK befogadásának feltétele az érvényes és elfogadható Erkölcsi Bizonyítvány, illetve az 1 évre visszatekintő OEP igazolás. A sima CSOK támogatás igénylése esetében a büntetlen előéletről magánokiratban foglalt nyilatkozat is elfogadható, illetve az OEP igazolást az elmúlt 180 napra visszamenőleg elegendő igazolni. (Az OEP igazolás előbbi időtartama az 1 vagy 2 gyermekes családokra vonatkozik, a 3 vagy többgyermekesek esetében egységesen 2 év az előírt idő.)

HV: Mennyi időt vesz igénybe átlagosan a CSOK ügyintézése?

K. I.: Az értékbecslés visszaigazolásától, azaz a befogadás időpontjától számítva jelenleg átlagosan kb. 1 hónapot vesz igénybe a teljes folyamat.

HV: Milyen főbb törvényi változások az elmúlt évben?

K. I.: A CSOK igénybevételi lehetőségét a 16/2016., valamint a 17/2016. Korm. rendeletek szabályozzák. A 2019-es év egyik legnagyobb változása a júliusban bevezetett Falusi CSOK lehetősége volt. Ekkor nem csak az új lakáscélok kerültek bevezetésre, hanem a korábban csak új lakóingatlanok esetén igénybe vehető, többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne is elérhetővé vált a használ lakás beruházások esetén. Az akkori módosítás eleme volt még pár enyhítő rendelkezés is, mint pl. hogy a 2011.12.31-ét követően igénybe vett és az újbóli igénylésig már visszafizetett támogatásokat nem kell levonni az újonnan igényelt támogatási összegből. Ekkor törölték el ugyanakkor a korábbi, használt lakások vételárára vonatkozó 35 MFt-os korlátot is. Nem sokkal ezután, még szintén júliusban adott a jogszabály lehetőséget arra is, hogy a támogatással érintett ingatlant a támogatott személy vállalkozásának székhelyeként is bejelenthesse. Augusztus végén került leszabályozásra a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek számára, hogy ingatlanukat visszavásárolhassák a CSOK segítségével. 2019.10.24-ével az építésügyi jogszabályokban volt jelentős változás, mely szerint megszűnt az elektronikus építési napló vezetésének kötelezettsége. A bár már 2020-as, de január 1-i az adó-visszatérítési támogatás átalakítása, mely szerint a 16/2016. szerinti, bármely településen, de kizárólag új ingatlan építésére adható támogatási forma megszűnt, s helyette kizárólag a preferált kistelepülésen, de ott bármely építési jellegű munkára igényelhető a támogatás változatlan, 5 MFt-os mértékben.

HV: Kaptak-e visszajelzéseket arról, hogy mely vállalásokat a legnehezebb a családoknak teljesíteni?

K. I.: Nincs erre vonatkozó átfogó felmérésünk, de általában a külföldi OEP igazolás beszerzése megy nehézkesen.

HV: Hogyan látják, családi házakra vagy lakásokra veszik fel a CSOK-ot? Gondolok itt használt/ új ingatlanok építésére, vásárlására.

K. I.: A 2019 I. féléves elemzési adatok alapján 45%-55% arányban a használt beruházások voltak túlsúlyban. Mivel a Falusi CSOK ezután került csak bevezetésre, ez az arány még jobban eltolódhatott a használt lakások iránti támogatás felhasználás irányába.

HV: Kimutatható-e hogy a CSOK miatt emelkedtek az ingatlanok értékesítési árai? Ha igen, átlagosan mennyivel?

K. I.: Az ingatlanpiaci elemzésekből látható, és valószínűsíthető is, hogy az eladók/beruházók számításba veszik az ügyfelek CSOK igénylési lehetőségét és a támogatás mértékével növelt összegben szeretnének magasabb ellenértéket meghatározni.

