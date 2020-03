Megjelent a határozat: a nyugdíjas orvosok is dolgoznak a járvány ideje alatt

Szombat délután a Magyar Közlonyben is megjelentek a határozatok azokról az intézkedésekről, amelyet Orbán Viktor pénteken, az operatív törzs pedig szombaton jelentett be. A közlönyben a korábban bejelentett intézkedések mellett az is szerepel, hogy a kormány elrendeli a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának felfüggesztését az egészségügyi dolgozók vonatkozásában a veszélyhelyzet időtartamára.

Vagyis a veszélyhelyzet ideje alatt gyakorlatilag nem küldhetik nyugdíjba az egészségügyi dolgozókat, akik elérték a korhatárt vagy megvan a szükséges munkaviszonyuk. A nyugdíjasokat visszavehetik dolgozni, ha kérik, ezzel lehetővé téve, hogy a nyugdíjazott orvosok is munkába állhassanak ebben az időszakban.

A dokumentum további lényegi tartalma a következő:

az óvodák, bölcsődék bezárásáról az önkormányzatok dönthetnek saját hatáskörben, indokolt esetben meg kell oldani az intézményekben a gyermekfelügyeletet

az iskolák digitális oktatásra állnak át, a diákok nem látogasthatják az intézményeket, indokolt esetben az intézményekben megoldják a felügyeletet

felállítják az Orbán által említett 10 akciócsoportot

a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet kerül elrendelésre

Izraelből nem léphet be senki Magyarország területére - kivéve a magyar állampolgárokat, akiknek kötelező a 14 napos karantén

újabb kétmilliárd forintot különítenek el a járvány elleni védekezésre a tartalékokból

a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül

a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet

ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az (1) bekezdés szerinti időtartamig - ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

