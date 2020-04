Újra nyit több vidéki piac: itt szerezhetjük be a koronavírus-járvány alatt a minőségi portékákat

Újabb piacok nyitnak ki megfelelő óvintézkedések mellett vidéken, ahol az önkormányzatok gazdaságvédelmi intézkedésekkel igyekeznek segíteni a helyi termelőket és vállalkozásokat, valamint azokat, akik a koronavírus-járvány miatt elvesztették az állásukat.

Szombattól újra kinyit a hévízi és a keszthelyi piac, szigorú óvintézkedések mellett

- fogalmaz a két polgármester az önkormányzatok közösségi oldalán.

A nyitvatartási időben - a jogszabályhoz igazodva - 9 és 12 óra között csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak, az árusoknak is be kell tartaniuk egymástól a kétméteres távolságot, az árukat pedig nem lehet kézzel érinteni. A Veszprém megyei Nemesvámoson helyi termelőknél vásárolnak az idősek segítői, akik korábban az önkormányzat alkalmazottjai voltak.

Munkájukért megkapják eddigi fizetésüket és vásárlásaikkal hozzájárulnak a helyi gazdaság életben tartásához

- közölte Sövényházi Balázs polgármester. Elmondta, hogy öt területre osztották a települést, az öt segítő munkáját - összegyűjtve az idősektől érkező kéréseket - egy koordinátor irányítja. Az önkormányzat több mint 600 háztartásba juttatott el levelet, segítséget ajánlva a 60 év felettieknek. Továbbá folyamatosan készülnek a maszkok, mindemellett virágosításba kezdenek az önkormányzati alkalmazottak és az önkéntesek.

Szombathelyen akár százezer forinttal is segítheti az önkormányzat a koronavírus-járvány miatt állás nélkül maradókat - közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Nemény András elmondta, hogy duplájára, 400 millió forintra emelték azt a keretet, amelyből segíteni tudnak. Egy új támogatási formát is bevezetnek, kifejezetten olyan helyi lakosok számára, akik a járvány miatt vesztették el az állásukat. Azoknak, akik nem most lettek munkanélküliek, de a megélhetésük veszélyben van, 42 500 forintról 57 ezer forintra emelték az elérhető támogatás összegét.

Az állás megszűnése miatti támogatást péntektől lehet igényelni a polgármesteri hivatalnál.

Nagykanizsára péntek délután megérkezett az az ötvenezer egészségügyi maszk, amelyet egy helyi vállalkozás a kínai üzleti kapcsolatai révén ajánlott fel a város önkormányzatának. Balogh László polgármester azt is közölte közösségi oldalán, hogy a jövő héten minden helyi háztartásba postán juttatnak el ingyenesen két-két védőmaszkot. Nyíregyházán az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megkezdte a közterületen elhelyezett vegyes és szelektív hulladékgyűjtő edények külső felületének fertőtlenítését. Folyamatosan fertőtlenítik a játszótereket, a köztéri pihenőpadokat és a kondiparkokat is. Kitértek arra, hogy a vasútállomás és Sóstógyógyfürdő között közlekedő, a nyári szezonban népszerű 8-as autóbuszvonal járatai - a nyári menetrend ellenére - hétfőtől ritkábban fognak közlekedni.

A szekszárdi önkormányzat felméri azt, hogy hány fogyatékos ember szorulhat segítségre a veszélyhelyzet alatt. Ács Rezső polgármester elmondta, ha változik a fogyatékossággal élők helyzete, például gondozójuk kórházba kerül, a város ugyanazt a segítséget megadja nekik, mint az időseknek: étkezést biztosítanak, bevásárolnak, és kiváltják gyógyszereiket. Szentesen hétfőtől ingyenessé tették a közösségi közlekedés használatát az egészségügyi dolgozók számára. Szabó Zoltán Ferenc polgármester közölte, a társasházakban a korábban bejelentett kötelező kéményellenőrzéseket az ügyfelek és a szakemberek védelme érdekében későbbre halasztották.

Zalaegerszegen péntekig már tízezer maszkot postázott ki az önkormányzat, további ötvenezret a következő két hétben, az ütemezett szállításhoz igazodva juttatnak el ingyenesen a helyi lakosoknak - közölte pénteken a polgármester. Balaicz Zoltán hozzátette: egy helyi vállalkozó kétezer, egy még meg sem nyílt új szálloda kínai tulajdonosa tízezer, a szakképzési centrum pedig két és fél ezer maszkot adományozott az önkormányzatnak. Arról is beszámolt, hogy az orvosi ügyeleti rendszer átszervezéséhez kapcsolódóan - a háziorvosok és házi gyermekorvosok munkájának és kitartásának elismeréseként - március 20-áig visszamenőleg húsz százalékkal emelték az ügyeleti óradíjakat.

A csopaki strandon szombattól határozatlan ideig tilos horgászni.

A polgármester a veszélyhelyzetet figyelembe véve és köztisztasági szempontok alapján döntött erről. Ambrus Tibor közösségi oldalán azt írta: a lépésre egészségünk és a strand tisztasága érdekében volt szükség, és inkább nem közli azokat a fotókat, amelyek miatt bevezette a tiltást.

Címlapkép: Getty Images