Koronavírus: ezek a települések már teljesen bezárkóztak, tilos odamenni

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy egyre több, turisztikai célpontként számon tartott település rendelkezett a kirándulók távol tartásáról a húsvéti ünnep idejére. Többek között Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Keszthelyen, Gárdonyban, Visegrádon, Szarvason és Kecskeméten is hoztak korlátozó szabályokat (főleg parkolók, turisztikai látványosságok, pihenőhelyek lezárását), és most már van, ahova nem helyi lakosok be sem tehetik a lábukat. Ennek az az előzménye, hogy a kormány a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló csütörtöki rendeletében felhatalmazta a polgármestereket, hogy a nagypéntektől húsvét hétfőig tartó időszakra a településükre szigorúbb szabályokat határozzanak meg.

Nagymaros polgármestere, Heinczinger Balázs a város közösségi oldalán posztolta azt a határozatot, aminek értelmében a parkolókat és a Váci útról (Fő út) nyíló utcákat lezárják. A cél, hogy a turistaforgalmat meggátolják, ugyanis a polgármester szerint az elmúlt hetekben többen jelezték, hogy a hegyi és a Duna-parti utcákban folyamatosan érzékelhető volt a kirándulók jelenléte.

Az utakat csak helyiek, nagymarosi ingatlantulajdonosok, áruszállítók használhatják, és azok, akik munkahelyükre szeretnének eljutni.

A határozat betartását a rendőrség, a polgárőrség, a mezőőr és a közterületfelügyelet folyamatosan fogja ellenőrizni az ideérkező kirándulókkal szemben.

Nagykovácsiban hasonló a helyzet: ebben a Facebook-posztban azt írja a polgármester, Kiszelné Mohos Katalin, hogy a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet segítségével fogják betartatni a kijárási korlátozás előírásait. Egyéni szabadidős sporttevékenységet csak a lakóhely közelében lehet folytatni,

a más településről autóval érkezőket Nagykovácsi határában visszafordítják.

A helyi buszmegállókban a polgárőrök teszik ugyanezt azokkal a kirándulni indulókkal, akik tömegközlekedéssel érkeznek. Természetesen mindazok, akiknek itt van az otthona vagy munkahelye, szabadon behajthatnak a községbe, de elmenni onnan nekik is csak alapos indokkal lehet, például munkavégzés céljából. A kijárási korlátozás megszegőivel szemben helyszíni bírságot szabhatnak ki.

Zebegényben Hutter Jánosné polgármester rendelte el a település lezárását, egyúttal megtiltotta a közterületen való tartózkodást is.

A baranyai Óbányára és Mecseknádasdra hétfő éjfélig szintén csak a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, ingatlantulajdonnal rendelkezők, valamint igazoltan munkavégzés vagy rokonlátogatás céljából érkezők léphetnek be. Kesztölcre csak az ott állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők és életvitelszerűen ott élők mehetnek.

Címlapkép: Getty Images