Vásárolni szökött ki a kecskeméti idősotthon lakója: szigorítana a polgármester

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia közösségi oldalán számolt be arról, hogy a városban működő Margaréta idősotthon egyik lakója kiszökött, és elment vásárolgatni. Visszaérkezésekor azonnal elkülönítették a többi időstől, karanténba helyezték. A polgármester szerint az ilyen magatartás súlyosan veszélyeztet másokat is. Noha írt egy levelet már a nyugdíjasházakban lakó időseknek, kérve őket a felelősségteljes együttműködésre, a történtek hatására most

azt fontolgatja, hogy teljes kijárási tilalmat rendel el a 65 év fölöttiek számára. Ez azt jelentené, hogy a 65 év felettiek Kecskeméten 9-12 között sem hagyhatnák el otthonaikat.

Van egy kitűnően működő Gondoskodó Szolgálatunk, el tudjuk látni az időseket, nem maradnak magukra - írta a bejegyzésben.

Higgyék el, nagyon sajnálom, de ha szép szóval nem megy, és ez a tendencia folytatódik, akkor kénytelen leszek meghozni ezt a döntést. Ez a város érdeke

- zárta szavait.

