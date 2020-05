Erre nem gondoltak a magyarok: mutatjuk, ki számíthat nem várt kiadásokra

Ahogy a portál írja, immáron nyolcadik hete van érvényben Magyarországon a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet. Ennek kihirdetésével szinte egy időben kezdődött meg a munkavállalók tömeges home office-ba vezénylése is országszerte - már amelyik munkakörökben ez lehetséges volt. Sok cég megtette a tőle telhetőt: amennyi kollégának csak tudott, biztosított számítógépet otthonra, ahol pedig nem volt elég az irodai készlet, hirtelen nagy notebook felvásárlás kezdődött.

Igen ám, de a hirtelen kialakult válsághelyzet közepette így is az olyan helyzetben lévő munkavállaló, akinek muszáj volt saját, otthoni erőforrására támaszkodnia a home office-ban. Arról nem is beszélve, hogy immáron majd' nyolc hete a magyar diákok mindegyike szinte otthonról, digitális formában tanul, ami szintén jócskán megdobja az otthoni informatika-infrastruktúrára nehezült nyomást. Sok háztartásban kell kevés digitális eszközzel gazdálkodni.

A Pénzcentrum most annak járt utána szakértők segítségével, mire kell odafigyelni az otthoni munkavégzésból, digitális oktatásból következő túlhasználat kapcsán, ha az a célkitűzésünk, hogy ameddig csak lehet, zökkenőmentesen fusson az asztali számítógépünk vagy a laptopunk.

Kezdjük egy kis matekkal

Bár a vidéki Magyarország május negyedikétől némileg fellélegezhetett a koronavírus-korlátozások nyomása alól, a járvány végét egyelőre még nem látni. Ahogy azt sem, hogy Budapesten meddig marad a keményebb szigor. Az pedig még ennél is több kérdéseket vet föl, hogy azok a cégek, akik most tömegesen home office-ba küldték az alkalmazottaikat, vajon mikor fognak arra az elhatározásra jutni, hogy most már elég lesz, legyen szívesen mindenki szépen visszatérni az irodákba.

Egy szóval az eddig eltelt bő 1,5 hónap könnyen dagadhat 2, de akár 4 hónapra is. Nézzünk egy egyszerű példát, vegyük például a Kockás családot, két felnőtt, két gyerek felállásban, egyetlen otthoni számítógéppel, ami történetesen egy laptop. Ezt a készüléket alap esetben a család akkor kapcsolja be, amikor valamelyik szülő hazaér a munkából 16-17 óra magasságában, ezután játszhatnak rajta a gyerekek, a szülők szörfölgethetnek az interneten, és este mondjuk filmet is nézhet rajta a család. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 22-23 óra magasságában kapcsolják ki a gépet.

Így a Kockás családnál egy átlagos munkahéten napi legalább 5 órát megy a gép, ez 5 nap alatt 25 órányi futási időt jelent, ami 4 hét alatt 100 órát tesz ki. Normál esetben. Csakhogy most a Kockás családnál minden nap valamelyik szülőnek otthonról kell dolgoznia, ráadásul a gyerekek miatt az iskolával is tartani kell a kapcsolatot, ez azt jelenti, hogy a számítógépet legkésőbb reggel 7 órakor már bekapcsolják, és szintén elfut ugye akár 23 óráig is, hiszen a szabadidős géphasználat nem megy a munkaórák rovására.

Ez pedig azt jelenti, hogy egy nap átlagosan 16 órán át megy a gép, ami 5 nappal számolva 80 órányi futási időt jelent, ami négy héten összesen 320 óra. Példaszámításunk alapján tehát

egy home office-ban töltött munkahónap alatt 3,2-szer annyit használhatja egy család a háztartásban lévő számítógépet, mint alapesetben.

Ezt azt jelenti, hogy ha mondjuk ez a helyzet 4 hónapon keresztül fenn állna, akkor összesen 1 280 órát futna ez idő alatt a családi számítógép, az átlagos használat melletti 400 órával szemben. Előbbi eset fennállásakor tehát összesen 53 napon keresztül futna a Kockás család számítógépe a koronavírus-járvány miatt, míg alap esetben ez csupán 16 nap lenne.

A digitális eszközök, ahogy az asztali gépek, laptopok, tabletek meghibásodás nélküli életartama pedig (többek között, elsősorban) attól függ, átlagosan mennyit használják. A fentiek számítás alapján látható, hogy ilyen és ehhez hasonló esetekben jókora amortizációs nyomás nehezedik a felhasználók saját gépére, arról nem is beszélve, hogy mivel egyes családoknál egészen sok családtag otthon tartózkodik, a véletlen károkozások száma is durván megnövekedhet.

Egy gép élete

Nehéz megmondani, hogy egy laptop vagy egy asztali számítógép potenciálisan mekkora élettartamra számíthat, minden eszköz esetében eltérő lehet ez az idő, és függ a használat mértékétől is. Abból persze általában ki lehet indulni, hogy a garanciák általában kettő, jobb esetben három évet ölelnek föl. Tehát addig nem igazán kellene, hogy meghibásodjon az ember készüléke.

Az általunk megkérdezett szerényebb szakemberek sem nagyon szeretnek a várható élettartamot illetően saccolni, mondván az rengeteg dologtól függ: például attól, hogy hányan használják a gépet, mennyi órát fut, hogyan használják az eszközt, mennyire figyelnek annak hűtésére, mennyit mozgatják, hányszor ejtik el, hányszor verik oda a falhoz, mennyire megbízható alkatrészekből áll a gép, mennyire drága, minőségi konstrukció a szerkezet, és a többi.

Nekik van valószínűleg igazuk, akadnak azonban bátrabb szakemberek, akik azért a miheztartás végett meghatároznak egy 2-7 éves periódust például laptopok esetében, mondván a vételár alapján azért lehet tippeket tenni. Szerintük az olcsó kategóriába tartozó, belépő szintű gépekre nagyjából 2-4 évet érdemes számolni meghibásodás nélkül, a középkategória gépei elmehetnek akár 3-5 évet is egyetlen hiba nélkül, míg a felsőkategóriás gépek esetében - simán túl már a 200 ezer forinton - akár 4-7 évvel számolhatunk.

Ezek persze csak -tól -ig értékek, de lássuk, mit mondanak a hazai szakemberek a jelenlegi válsághelyzetben tapasztalható extrém amortizációról.

Lényegében azáltal, hogy többet van használva, gyorsabban el tud avulni egy készülék, alkatrész. Gondolok itt például a laptoptöltőre, ami többet van töltve, merítve, vagy a merevlemezre, amelynek van egy írási olvasási határa, ami után akár meg is hibásodhat az adathordozó

- mondta a Laptophardware budai szaküzletének egyik szakértője, aki kiemelte azt is, hogy a gépek többlethasználata során jobban melegednek az adott chippek is, amelyek végső soron szinte az összes hardverhibáért felelősek, persze csak ha nem valamilyen gyártási hibáról nincs szó.

Ami a legfontosabb, az a rendszeres tisztítás, karbantartás, "újrapasztázás"

- hívta fel a felhasználók figyelmét a szakember, majd hozzátette: laptop esetében a szervízelés olyan, mint az autóknál az olajcsere, ezzel tehetünk az ellen a leginkább, hogy az eszköz idő előtt meghibásodjon. Arra is rákérdeztünk, hogy milyen gyakran kell elvégeztetni a karbantartást és a "pasztázást". A szakértő szerint évente érdemes a laptopokat tisztítani, és kicserélni rajtuk a hűtőpasztát, amely ennyi idő alatt kiszárad, és a processzor hűtése nem lesz megfelelő.

Ez még nem hibaelhárítás, hanem szükséges karbantartás.

Ha a laptopok hűtése nem megfelelő, a ventillátorok nem fújják ki a keletkezett hőt, akkor a melegedéstől adott esetben tönkremehetnek a készülék hardveres részei. Ezt a rendszeres karbantartást akkor sem végzik el sokan, amikor nincsenek túlhasználva az eszközök, és könnyebb megoldani a szervízelést, de a jelen helyzetben különösen fontos, hogy óvjuk az eszközöknek az állapotát.

Home office-ban a burkolati elemek is hamarabb elfáradhatnak

- hívta fel a figyelmet a szakember, aminek az a magyarázata, hogy jóval többet visszük ide-oda a laptopokat a lakásban, illetve hajtjuk le és fel a fedelet. Előbb vagy utóbb ennek az lehet a hatása, hogy még az új gépek burkolata is sérülhet.

A szakember szerint a túlhasználat miatt az operációs rendszer is jobban ki van téve sokszor több adatnak, adatszemétnek, vírusnak - ezért a gépek működése lassulhat. A karbantartás része lehet egy alapos vírusirtás, újratelepítés is.

Csőstül jön a baj

Ugyanígy az operációs rendszer túlterhelésének veszélyére figyelmeztette lapunkat egy multi cég rendszergazdája is, aki elmondta:

egyik munkatársam már fel is hívott azzal a problémával, hogy a gyerekek, illetve a férje miatt több felhasználói fiókot is létrehoztak az otthoni gépen, ami emiatt egyszerűen megadta magát, és állandóan lefagyott.

A szakember azt is elmondta, hogy általánosságban problémát jelent, hogy a kisebb gyerekek sokszor egyáltalán nincsenek tisztában hogyan kellene bánniuk egy-egy számítástechnikai eszközzel. Kezelni persze tudják, de amint történik valami, gyakran megijednek és inkább gyorsan áramtalanítják a még működésben lévő rendszert, amivel hosszú távon nagy károkat is okozhatnak. Ezért fontos például kiemelten az ő kiokosításuk ezen a területen a jelenlegi helyzetben.

Az informatikus szakember kiemelte azt is, hogy természetesen az sem mindegy, milyen gépet ért váratlanul a mostani helyzet. Ha ugyanis egy kivénhedt, régi gépnek esnek neki éjt nappallá téve, akkor bizony az rövid időn belül kilehelheti a lelkét, azonban ha egy teljesen új, alig féléves rendszerről van szó, akkor aligha kell tartani attól, hogy a megnövekedett - rendeltetésszerű - használat kárt tenne az eszközökben.

Maximum az áramszámla szaladhat meg kissé.

A szakértő elmondta azt is, hogy ha az embernek szerencséje van, akkor nem sokkal a garancia lejárta előtt megy tönkre valamilyen, viszonylag gyorsan kopó alkatrész a laptopjában, aminek az egyszerű cseréjével, akárt további 1,5-2 évre újra biztosítva lehet az eszköz gondtalan működése.

Azok a fránya vírusok

Egy körúti számítógép-szervizben dolgozó szakember azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy az utóbbi időben érezhetően megnövekedtek az olyan javítási megkeresések, amikben zsarolóvírusok jelentették a fő problémát. Ezekre a szakember szerint kifejezetten oda kell figyelni most, amikor rengetegen internetezünk otthonról, sokszor teljesen védtelen hálózatokról, ide-oda szörfölve a neten.

Aminek viszont meg kell döglenie, az meg is fog dögleni

- sommázta véleményét az informatikai alkatrészekkel kapcsolatban a szervizes, aki kiemelte, hogy ha az ember eddig nem is foglalkozott a gépével most érdemes rászánnia az időt, mert ha egyik napról a másikra tönkre megy az a cucc, ami immáron egy munkaeszköz is, az bizony nagy bonyodalmakhoz vezethet. Nem minden problémát lehet ugyanis azonnal orvosolni.

Mire figyeljünk?

A multinál dolgozó rendszergazda szerint, a laptopok ventillátora a bekapcsoláskor maximum fordulatszámon fújja ki a port a készülékből, majd ezután normál működési fokozatba kapcsol. Ha azonban a ventilátor folyamatosan magas fordulatszámon jár - hangos -, illetve a laptop is érezhetően meleg, és nem hűl - akkor kezdhetünk gyanakodni, hogy valami nincs rendben. Ilyen esetben már érdemes lehet szervizhez fordulni. Lehet, hogy csak rossz a ventilátor, de az is lehet, hogy a hűtőcsövezésből kiszökött a gáz, esetleg a hővezető paszta kőkeménnyé száradt. Ezeket érdemes végignézetni.

Általában is érdemes figyelni arra, hogy a számítógépünk jól szellőzzön.

Az asztali gépeket nem érdemes asztal alá, kis sarokban elhelyezni, közvetlenül a falra tolni, mert könnyen túlmelegedhetnek. Szintén érdemes figyelni a laptopoknál is, hogy ha ágyban, kanapéban használjuk, akkor ne fedjük le a szellőztetőréseket. Sőt, ha dolgozunk egy készülékkel, akkor azt tegyük fix helyen, rendeltetésszerűen.

A mára már abszolút divatossá vált SSD-s gépek igen gyorsak, kiválók munkavégzéshez, azonban ha meghibásodnak, akkor horroráron lehet csak adatot menteni róluk, ha egyáltalán lehet. Úgyhogy ilyen gépeket, és persze klasszikus HDD tárakat használva is érdemes más adathordozóra is kimenteni a legfontosabb adatainkat. Ezek lehetnek felhő alapú szolgáltatások is, de akár olyan külső merevlemezek is, ami jók minőségűek, nincs bennük sok üzemidő, illetve viszonylag kevesebb pakolgatásnak van kitéve.

A sűrűbb használat azzal is jár, hogy jobban koszolódnak a gépek, laptopok, ezért sokan nekiállnak tisztogatni az eszközöket - van, aki nedves szivaccsal. Aztán a víz vagy a tisztítószer befolyik a gép belsejébe és zárlatot okoz. Az eszközöket csak nedves törlőkendővel, vagy szárazon szabad takarítani, és érdemes inkább a gyerekeket is rászoktatni, hogy mossanak kezet, mielőtt odaülnek a gép elé

- hívta fel a figyelmet az egy általunk megkérdezett informatikus. A budai szerviz dolgozója szintén arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy érezhetően emelkedett a szervizben a "folyadékbehatás" eseteinek száma, vagyis, hogy a laptopra kávé ömlött, vagy a gyerek borította rá a kakaót. Jól látszik tehát, hogy a várható élettartam kérdése jócskán múlik a felhasználókon is, ezért hiába hogy otthonról dolgozik az ember vagy tanul a gyerek, a munkaeszközként használt számítástechnikai eszközt tartsuk távol az evéstől, ivástól, hiszen ezekre ott az ebédlőasztal.

Kisokos - így hosszabbítsd meg a géped időtartamát:

Laptop esetében érdemes kivenni a töltőkábelt, ha a készülék fel van töltve

Néhány havonta érdemes felnyitni a laptopot és kitakarítani azt - csak ha értünk hozzá! -

Laptopok esetében érdemes hordozható laptophűtőt használni, hogy csökkentsük a készülék hőmérsékletét

Ételeket és italokat tartsunk távol a készülékeinktől, egy asztali gép esetében persze könnyebb az a billentyűzet cseréje, ám egy laptop esetében komoly gond is lehet a folyadékkiömlésből

Mindig használjuk vírusvédő szoftvert

Ha a pénzük engedni érdemes felújítani az eszközünk belsejét, ez asztali gépeknél persze könnyen kivitelezhető, de azért laptopok esetében is sokszor növelhető a memória (RAM) mértéke, illetve szerelhető beléjük SSD

Egy szó mint száz, az informatikai eszközök, mint minden más elektronikai eszközök bárikor bemondhatják az unalmast. De azért némi odafigyeléssel azért valamelyest a felhasználók oldaláról is szabályozható az élettartam. Érdemes tehát megfogadni a szakértői tanácsokat, főleg akkor, ha valakit egy kivénhedt informatikai csatalóval érte utol a kötelező home office. Mert bár egy word dokumentumot egy 10 plusz éves gépen is meg lehet írni, a modern online meeting szoftverek megkövetelik a modernebb technikai alapokat, amiket ha nem biztosítunk nekik, jócskán széttúrhatják az öregecskedő számítógépünket.

Getty Images

