Megszólaltak a népszerű vidéki éttermek: csak így nyithatnak újra

A korlátozások enyhítésével hétfőtől kinyithattak az éttermek, vendéglátóhelyek vidéken, ugyan jelenleg még csak szigorúbb szabályokkal és szabadtéri asztalaikat használva, de ennek köszönhetően fokozatosan újra elindulhat az élet a vendéglátásban. Budapesten egyelőre nem oldották fel a kijárási korlátozásokat, így csak alapos indokkal utazhatnak a fővárosiak vidékre. Kérdéses lehet az is, hogy a fővárosi vendégek hiányára hogyan reagálnak a vidéki helyek. A korlátozásokkal az utóbbi időszakban rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az éttermek, amiben az egyetlen segítséget a házhoz szállítási szolgáltatások elindítása jelentette. Vannak olyanok, akik a történtek ellenére erős szezonra számítanak és olyanok is, akik nem várnak túl sokat a 2020-as nyártól.

A portál annak járt utána, hogy mire számítanak májusban, mennyire látszik bizonytalannnak a szezonjuk a népszerű éttermeknek. Megkérdeztek több balatoni éttermet, illetve a miskolci Pizza, kávé, világbékét, hogy mégis hogyan látják a nyarat.

A kérdésekre válaszolva a badacsonyi Hableány bisztró és borbár elmondta, hogy péntekre tervezik a nyitást, mivel szükségük van pár napra, hogy felkészüljenek az új rendszerre. Eddig csak a házhoz szállítás működött náluk is, ami éppen elég volt a dolgozók kifizetésére, de elég nehezen ment a megszokott kerékvágáshoz képest. Alapvetően az étterem személyzetének nyolcvan százaléka egész évben dolgozik, most viszont nehéz kalkulálni, hogy hány emberre lesz szükség. Elárulták, hogy azokkal a turistákkal számolnak, akik beülnek a kocsiba, eljönnek egyet kirándulni és nem budapestiek, mivel még a szállodák sem nyitottak ki. Több szempontból vegyes érzésekkel vágnak bele a nyitásba: a járvány mellett tartanak a szeszélyes időjárású májustól is, mivel a belső tereket nem lehet használni.

A köveskáli Kővirág szintén kinyit, már csütörtökön. A portálnak elmondták, hogy a választék kisebb lesz és a higiénia jegyében a menüsort táblára írják, abrosz sem lesz, de legalább végre elindulhat az élet. Bizonytalan az indulás, de remélik a vendégek megértik, majd, hogy első a biztonság most. Úgy fogalmaztak, hogy a háborúban legalább tudják, hol a front, de itt fogalmuk sincs mire számítsanak.

Csapody Balázs, a Kistücsök tulajdonosa és a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke szerint a legfontosabb most az összefogás lehetne. Például olyan kis dolgokkal, hogy a munka nélkül maradt szolgáltatók segítsék az idősebb nyaralósokat, hogy ne kelljen annyit a boltba járniuk. A budapesti nyaraló ellenességgel nem ért egyet, mivel szerinte vannak felelős és felelőtlen gondolkodású emberek és ez nem lakcímtől függ.

Összességében a Hableány, a Kővirág és a Kistücsök is pozitívan látja a jövőt. A portálnak adott intejú szerint a badacsonyi Hableány csapata arra számít, hogy az idén még a szokottnál is többen keresik fel a Balatont, a belföldi turizmus szárnyalni fog. Csapody Balázs az alapcsapattal nyit majd május végén (május 20-25-re tervezik), de azzal szerinte számolni kell, hogy nem egyik pillanatról a másikra durran be a szezon. Nyugalmasabb nyárban bíznak, ahol a szolgáltatók a legjobb arcukat mutathatják meg. Erről az új balatoni jövőképről már korábban is beszélt Csapody Balázs.

A miskolci Pizza, kávé, világbéke és az encsi Anyukám mondta tulajdonosai is a házhoz szállítással oldották meg a kényszerszünetet. Most náluk sem olyan kényelmes a helyzet, mint a veszélyhelyzet előtt, nem dübörögnek száz százalékon, de annak örülnek, hogy legalább valahogy túl tudták élni a járványt, és senkit sem kellett elküldeni. Itt is messzebb ülnek majd egymástól a fogyasztók, csak a teraszon kávézhatnak, és csak maszkban mehetnek be a benti térbe a rendeléshez. Náluk is elég erős a budapesti közönség, éppen ezért találták ki, hogy heti három alkalommal Miskolcról viszik a római pizzát a fővárosba, és amíg fel nem oldja a kormány a korlátozásokat mindenhol.

Címlapkép: Getty Images

