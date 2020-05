Krízis a Balatonnál: ezen múlik, lesz-e igazi nyári szezon idén

Május 4-én indult a MOL Nagyon Balaton online beszélgetés-sorozata. A minden héten új epizóddal jelentkező videókban balatoni események főszervezői, ismert balatoni személyek, művészek, turisztikai szakemberek járják körbe az egyik legaktuálisabb témát, hogy mégis

mi lesz a Balatonnal a járványhelyzet után.

A beszélgetések házigazdái alkalmanként más-más MOL Nagyon Balaton esemény főszervezője, így többek között a Balaton Sound, a STRAND Fesztivál, a B my Lake, a Paloznaki Jazzpiknik, a Klassz a pARTon, a Balaton Camino, a Kultkikötő, a VeszprémFest, a Művészetek Völgye, a Veszprémi Utcazene Fesztivál és az NN Ultrabalaton szervezői beszélnek majd a terveikről, a jelenlegi helyzetről és a lehetséges jövőről.

Az első podcast házigazdája Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója volt, aki Csapody Balázzsal, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosával és a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnökével, Hoffmann Henrikkel, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével, Marsalkó Dáviddal, a Halott Pénz zenekar alapító-frontemberével, illetve Szollár Domokossal, a MOL-csoport kommunikációs és marketing igazgatójával beszélt a videóban a 2020-as nyár sorsáról, a turizmus újraéledéséről valamint, hogy lehet-e idén még lehetőségünk egy igazi balatoni vakációra? A balatoni szezon kulcsszereplőitől megtudhattuk milyen opciókkal számolhatnak idén a Balatonra látogatók és betekinthettünk a fesztiválok, éttermek jövőképébe is.

A koronavírus-járvánnyal járó korlátozások egyértelműen nehéz szituációba sodortak számos szektort, de talán legnehezebb helyzetbe a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, zeneipar és a szolgáltatások, illetve a rendezvény ágazat került. A bizonytalanság, a szigorítások és a láthatalan ellenség formájában jelentkező vírus egy teljesen új helyzet elé állította a szektorokat, amelyre a határidő és a tervezhetőség teljes hiányában kellett reagálniuk a közös célért, hogy a balatoni szezon átvészelhesse az eddig ismeretlen problémákat.

Azt érdemes tudni a balatoni szezonról, hogy a balatoni turisztikai teljesítmény az ország turisztikai teljesítményének körülbelül a negyedét jelenti. A belföldi turizmust tekintve a teljesítmény fele a Balatonnál keletkezik. Ennek a félnek a gerincét képezi a nyári két jelentős hónap (július, augusztus) és természetesen a nyári fesztiválok, amik nagymértékben befolyásolják a vendégforgalmat. Így, hogy május 3-án a balatoni üzletek, vendéglátóhelyek többsége gyakorlatilag majdnem rendesen vagy, ha máshogy nem is, de korlátozott módon kinyithat és fogadhat vendéget, ez szerintem megmentheti a szezont

- fogalmazott Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, valamint hozzáfűzte, hogy szerinte a járvány után, aki teheti belföldi úticélt fog választani.

Az enyhítéseken kívül azt is bejelentették 30-án, hogy augusztus 15-ig továbbra sem lehet rendezvényt tartani az országban. A hír a Balaton szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mivel hazánk legnépszerűbb turisztikai desztinációja több nyári rendezvénynek ad otthont, amelyek hiányában megváltozhat teljesen a szezon struktúrája.

A bejelentés sok szempontból nekünk, fesztiválszervezőknek egy fekete nap volt az életünkben, hiszen arra még a 27 év során nem volt példa, hogy akár egy rendezvényünk is elmaradt volna. Ennek ellenére erre már számítottunk, tehát nem ért váratlanul minket a helyzet, hiszen láttuk, hogy ez történt Európa más országaiban is. A tiltás augusztus 15-ig szól és ez több, a MOL Nagyon Balaton alá tartozó rendezvényt érint. A Strand Fesztivál esetében mi azt kommunikáljuk, hogy mivel ez a korlátozást követően, 18-án indul a B My Lake-kel együtt, ezért jelen tervek szerint ezeket a rendezvényeket szeretnénk megtartani

- mondta Lobenwein Norbert a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Részben örülök ennek a bejelentésnek

- mondta Marsalkó Dávid, a Halott Pénz zenekar alapító-frontembere.

Az eddigi időszakban a legrosszabb a bizonytalanság volt, amikor nem tudtunk mihez alkalmazkodni, tervezni, pedig a mi szakmánkban ez kiemelten fontos. Így, hogy van egy fix terv, egy hivatalos álláspont, lett valami, ami alapján elkezdhetünk gondolkodni.

- jegyezte meg.

A beszélgetés résztvevői abban egyetértettek, hogy csak abból indulhatunk ki, amit eddig megtapasztaltunk, hiszen nem tudhatjuk még pontosan mit hoznak a következő hónapok, ezért mindig az aktuális eseményekhez kell a lehetőségekhez mérten a legjobban alkalmazkodni.

A korlátozó intézkedések bevezetése után 1-2 héttel, már olyan hírek érkeztek, hogy sikerült Magyarországon ellaposítani a járványgörbét. Ez alapján bízom abban, hogy a feloldások kapcsán is felelősen tudunk viselkedni. Ma nem rendendelkezünk még azzal az információval, hogy tudjuk előre mi fog történni júliusban, de ha a történet ilyen pozitívan halad tovább, akkor szerintem további enyhítések lehetnek és hasonló lehet a balatoni nyár a korábbiakhoz

- mondta Hoffman Henrik a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Ez valahol egy lehetőség, mivel szerintem a járvány miatt gyökeresen meg fog változni az életünk és más világ következik. Ebben a helyzetben az lehet a helyes viselkedés, hogy alkalmazkodunk és törekszünk észrevenni benne a lehetőséget, ahhoz hogy a legtöbbet hozzuk ki a szituációból

- hangsúlyozta Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs és marketing igazgatója.

A járványhelyzettel kapcsolatos reakciókat tekintve a legtöbb vendéglátóhely, szolgáltató új kereskedelmi csatornákat keresett, elindította a házhozszállítást, de a Kistücsök Étterem egészen máshogy értelmezte a kényszerszünetet. Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa és a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke elmondta, hogy azt a taktikát választották, hogy "előre menekülnek" és minden olyan beruházást, karbantartást megcsinálnak, amit későbbi időpontokra terveztek, így a jelenleg aktuális szálloda beruházásuk is várhatóan fél évvel előbb megnyithat.

Ez most az egész Balatonnak egy történelmi lehetőség. Ha lesz egy nyugodtabb nyarunk, akkor szerintem minden szolgáltatónak az a legfontosabb feladata, hogy a legjobb minőséget adja. Lehet, hogy a Balatonnak ez lesz a jövője: a nyári szezonban egy kicsit fogjuk vissza a vendégkapacitást, de sokkal magasabb minőséget adjunk és felejtsük el végérvényesen azt a fogalmat, hogy szezon. Egész évben legyenek lehetőségek, programok

- fogalmazott Csapody Balázs, majd kiemelte, hogy ha ezt a nyarat mindenki megragadja és jól csinálják, akkor hosszú távon a Balaton csak győztesen jöhet ki ebből a harcból.

A nyári szezon újfajta megközelítését és a korlátozások betartását szem előtt tartva rengeten alternatíva. megoldás született minden szektorban. A balatoni turisztikai régió fontos elemeit képző rendezvények, programok sok esetben későbbi időpontot választottak, így az augusztus vége és az ősz 2020-ban elég sokszínűnek ígérkezik, de az még kérdéses lehet, hogy működhet-e mindez a gyakorlatban.

Nyilván az lenne az ideális, ha nem a nyár helyett folytatódna a szezon, hanem egyszerűen az őszt és a telet is jobban be tudnánk lakni. Azt látom, hogy a most elmaradó programok kapcsán születhetnek érdekes helyzetek azzal, hogy olyan programoknál, ahol megtehetik a szervezők megpróbálják megtartani ősszel a rendezvényt és ha jól sikerül, akár a következő évben már automatikusan őszre terveznék és, így folytatódna az ősszel a szezon

- mondta Lobenwein Norbert és megjegyezte, hogy elsősorban például a gasztronómiai eseményekre gondol, mivel az utóbbi években már több jó kezdeményezést is láthattunk ezen a területen.

Marsalkó Dávid elmondta, hogy a szórakoztatóipar és a zeneipar szempontjából nagyon fontos az őszi szezon, illetve ha marad egy kis szelet a nyárból, mivel a tél a mélypontja az évnek, amikor nem igazán van bevétel. Így ha a zenekaroknak, zeneiparnak kimaradna esetleg az ősz is, akkor nem három hónap, hanem gyakorlatilag másfél év kiesésről beszélhetnénk.

Furcsa nyár lesz, mivel a pandémiás helyzet egyrészt pont azt vette el az embertől, ami a legerősebb igénye, kiragadta tőlünk a társas érintkezés lehetőségét. Nagy szomorúság, hogy ez történik most és hatalmas lemondásokkal jár a fesztiválokkal kapcsolatban is, de bizakodással tölt el, hogy akkora az áldozat a társas érintkezésről való lemondással, hogy ez talán megsokszorozza az emberek erejét, hogy minél hamarabb túl lendüljünk ezen

- mondta

Egy eddigitől gyökeresen eltérő helyzet, új megoldások, megváltozott körülmények és kiszámíthatatlan időzítés elsősroban ez jellemzi talán az utóbbi időszakot és az előttünk álló nyarat. A lehetőségeink és igényeink is belső, vagy külső ingerek, anyagi és lelki okok miatt egy teljesen új irányba mozdulhatnak.

Szollár Domokos megjegyezte, hogy a Magyar Turisztikai ügynökség kutatása pontosan erre világít rá: az embereknek az utazással kapcsolatos fogyasztása megváltozik. Eddig az emberek alapvetően nagyon az élményeket hajtották és most meg fog nőni a biztonság iránti igény. Sokkal fontosabb lesz, hogy ahova utazunk, ahol eszünk, ahol fesztiválozunk, ott a biztonság legyen számunkra elfogadható.

Arra kell szerintem mindenkinek törekednie a nyári szezonban, hogy ezt a biztonságot meg tudja teremteni és el is tudja mondani a fogyasztóknak

- mondta.

A beszélgetés résztvevői szerint az idei szezont a biztonság iránti igény és a bizalom megtartása, megerősítése határozhatja meg, valamint nagyon fontos tényezőként szerepel a célközönség helyzete is, hiszen a gazdasági nehézségek a fogyasztókat is érintették.

Mindennek ez az alfája és ómegája, hogy az emberek hogyan fogják megélni a járványhelyzetet, hiszen nyilván étterembe, fesztiválra akkor mennek és akkor utaznak, ha tudnak költeni rá. Teljesen reális dolog, ha megszorulnak, akkor a háztartások fogyasztási szokásai priorizálódnak és a kultúra, illetve a szórakozás a lista végére kerül

- jegyezte meg Marsalkó Dávid és elmondta, hogy ennek ellenére mindenkinek szüksége van élményekre, de pénztárcától fogg függeni, hogy mit engedhetnek meg maguknak, így a szolgáltatásnak és a fogyasztónak is lazítania kell, hogy megtalálják a közös nevezőt, a balanszot.

Mi továbbra is szeretnénk folytatni azt a konyhai stílust amit elkezdtünk, de felkészülünk azért arra is, hogy több legyen az olyan étel is, ami nem prémium alapanyagból készül, hanem nagyon jó minőségű, de visszafogottabb árú anyagokból. A későbbiekben pedig figyeljük az igényeket

- mondta Csapody Balázs a gazdasági változásokkal kapcsolatos témára reagálva.

Én azt látom, hogy a kreativitás és a gazdasági kényszerek hoznak létre jó dolgokat

- jegyezte meg Hoffmann Henrik. Példaként említette, hogy anno a fesztiválok is úgy születtek, hogy a zeneipar nehéz helyzetbe került az ingyenes zeneletöltő oldalak megjelenésével és kellett egy jó megoldás. A szakember szerint most ismét van egy nem túl jó helyzet, amely megfelelő kreativitással és leleményességgel újabb dolgokat hívhat életre, amire 5-10 év múlva úgy gondolhatunk, hogy teljesen természetes, mint most a fesztiválok.

Mostanra a fesztiválok olyan természetessé váltak, hogy elképzelhetetlennek tűnhet a nyár a zenés rendezvények nélkül. Így a közönség, vendégek reakciói a fesztivál szektorban is kérdésesek voltak. Számos kezdeményezés indult a zenekarok, kulturális intézmények, szórakoztatóipar támogatására a civilek és a szakmabeliek fogtak össze és sokan nem váltották vissza a jegyeiket, de ennél jóval összetettebb lehet a helyzet a fesztiválokhoz kapcsolódóan.

Lobenwein Norbert elmondta, hogy az utóbbi időszak legnagyobb meglepetése volt a sok pozitív visszajelzés és biztató mondat, amit a bejelentés után kaptak. A biztatás ellenére ő azonban úgy gondolja, hogy a jótékonyság nem lehet elvárható, mindenkinek a saját pénztárcájához, meggyőződéséhez mérten kell erről döntenie. Megjegyezte, hogy a legnagyobb kérdést a területen az okozza, hogy egy olyan megoldást találjanak, ami gazdaságilag is működőképes, de a legfontosabb szempont, hogy a közönség ne járjon pórul.

Nézve a piacot, más országokat különböző módokon próbálnak megoldást találni. Sok esetben azt kezdeményezik, hogy legyen lehetőség egy éven belül adott cégnél vagy adott eseményre egy vouchert beváltani, amit a jegyért kap cserébe a vendég. Ezek a kérdések Magyarországon is természetesen felmerülnek. Mi azzal a kéréssel fordultunk a közönségünkhöz, hogy néhány hetet kapjunk, amíg megvizsgáljuk a lehetőségeket. A legfontosabb minden terület esetében, hogy a közönség bizalmát nem szabad elveszíteni, ebben a helyzetben.

- erősítette meg Lobenwein Norbert a járványhelyzet utáni turisztikai újraélesztés legjelentősebb tényezőjének, a fogyasztói bizalom megőrzésének fontosságát.

Azzal kapcsolatban, hogy mernek-e majd a Balatonra vagy a fesztiválokra vendégek menni a feloldásokat követően még rengeten a bizonytalanság, de a beszélgetés résztvevői úgy gondolják, hogy a biztonság iránti igény erősítheti a belföldi turizmust és a fogyasztói bizalom megőrzésével, a megfelelő kreatív és újító hozzáállással egy nagyon erős megbízható márkaként éledhet fel újra a Balaton.

