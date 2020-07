Tömegek látogatnak el a különleges balatoni helyszínre: akár 100 kilométert is utaznak érte

A helyi TV híradása szerint megtelt hétvégén a keszthelyi kutyás park és piknikkert, ahol vasárnap vásárral is várták az érdeklődőket. A vásáron a kedvencek számára elengedhetetlen kellékeket és kiegészítőket lehetett beszerezni. A sikeres hétvége után a tervek szerint a jövőben is kívánnak a helyszenen programokat szervezni: a vásárok mellett például fajtatalálkozókat is. A kutyás vásárt és pikniket elsősorban a nyári szezon hétvégéin szeretnék megtartani, de igény szerint máskor is megszerveznék

Vasárnap a déli órákban körülbelül 100-150-en pihentek vagy játszottak a szabadstrandon az ebekkel. A környékbeli gazdák mellett voltak olyanok is, akik messzebbről érkeztek a keszthelyi helyszínre. A hír szerint volt, aki Székesfehérvárról utazott, mert az interneten olvasott a lehetőségről.

A Balaton legújabb kutyás helyszíne, a kutyás park és piknikkert a koronavírus miatt az elmúlt hónap elején tesztüzemmódban működött. A veszélyhelyzet végének kijelentését követően azonban a házirend mellett csak arra kell figyelni, hogy egyszerre ne legyenek 500-nál többen a strand területén.

Az eddigi tapasztalat alapján a látogatók számára sokat jelent, hogy ezen a környéken is együtt tudnak pihenni a kutyáikkal. Akadnak olyanok is, akik most ismertetik a vízzel az állataikat, de az agility pályán is van lehetőség gyakorolni.

A kutyás strandokról és a kutyák fürdőzéséhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókról mi is írtunk korábban, valamint megkérdeztünk egy kutyatrénert arról is, hogyan szoktathatjuk a vízhez kedvenceinket.

Nagyon nagy igény volt rá és tényleg, ahogy említettem, az ország minden pontjáról érkeztek vendégek csak azért, hogy ide a keszthelyi kutyás parkba jöjjenek. Sőt, nálunk keresnek kutyás szállásokat is, úgyhogy igyekszünk Keszthely és környékén elnavigálni őket, hogy hol találnak kutyabarát szállásokat

– osztotta meg Sziládi-Kovács Tibor projektvezető.

