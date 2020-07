Elképesztő dolog derült ki a Balatonról: évtizedes titokról rántották le a leplet a NASA kutatói

A leállás és a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat követően, mostanra dübörög a megkésett nyári szezon, így a Balaton partját is elleépték a turisták. A szakértők aggodalmai ellenére nem törlődött el a 2020-as balatoni turisztikai szezon és továbbra is a legnépszerűbb úticélnak számít a magyar tenger. Azonban most a turistáknak eddig láthatatlan titokról hullt le a lepel a NASA kutatásának köszönhetően.

A Stanford Egyetem és a NASA közös kutatást indított, amelynek az volt a célja, hogy a Landsat műholdak képeivel megfigyeljék hat kontinens 33 országának 71 darab 100 négyzetméteresnél nagyobb állóvizét. A szakértők 30 év alatt (1982 és 2012 között) készített felvételeinek elemzése során arra a megállapításra jutottak, hogy a nyári algavirágzás 71 tó közül 48 esetében növekedett, de 6-nál javulást észleltek. Jó hír, hogy utóbbi kategóriába tartozik a Balaton is.

Többször írtunk már róla mi is, hogy miért veszélyes a Balatonra nézve az algavirágzás és mit tehetünk, hogy ne romoljon a helyzet. A kutatás szerint több évtizede javuló tendenciát mutat legnagyobb tavunk, ami talán azt is bizonyítja, hogy az eddig tett erőfeszítések nem voltak hiábavalók.

Címlapkép: Getty Images

