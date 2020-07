Ez a 35 legjobb strand 2020 nyarán a Balatonnál: itt a hivatalos toplista!

Idén összesen 35 strandot minősítettek a Kék Hullám Zászló versenyen, melynek 2004 óta az a célja, hogy ösztönözze a Balaton környéki strandokat a fejlesztésre és a korszerűsítésre. A Kék Hullám Zászlók kiosztására ebben az évben Zamárdi kertmozija adott otthont, az eseményen a HelloVidék is részt vett. A bíráló bizottság tagjai a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nők a Balatonért Egyesület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainak munkatásaiból álltak.

A strandminősítő verseny szempontjai között szerepelt például, hogy mennyire családbarát, hogy milyen az illemhelyek állapota az adott strandokon, de az is fontos volt a bírálatnál, hogy környezetbarát legyen az üzemeltetés.

„A balatoni önkormányzatok tudnak alkalmazkodni a jelen helyzethez és tudunk biztonságos körülményeket biztosítani a nyaralóknak. A strandok egyfajta szolgáltatásként működnek és ezért kell, hogy minősítsük őket. Hiszen az ide érkező vendég ezeken keresztül ítéli meg a Balatont” – mondta a díjátadón Csákovics Gyula, Zamárdi város polgármestere.

Soha nem volt még annyira szükség erre a versenyre, mint most. Mindnyájan hittük és hisszük, hogy lesz Balatoni nyár. Nagyon jó érzés az, hogy nagyon sok strand pályázott. Számtalan strand fejlesztés történt az elmúlt évben és számtalan fejlesztés folyik jelenleg is

- tette hozzá Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke.

És akkor jöjjenek a díjazottak...

Két csillagos minősítést ért el:

Berény Naturista Camping strandja

Három csillagos minősítést elért strandok:

Keszthely, Helikon Strand

Balatonfüredi Széchenyi Strandfürdő

Fonyód Városi Strand

Négy csillagos strandok:

Keszthely, Libás Strand

Balatonudvari, Fövenyesi Strand

Balatonudvari, Községi Strand

Balatonmáriafürdő Központi Fizető Strand

Zánka Községi Strand

Siófok Nagystrand

Révfülöp Császtai Strand

Révfülöp Szigeti Strand

Ábrahámhegy Községi Strand

Fonyód, Sándortelepi Panorama Strand

Fonyód, Bélatelepi Strand

Balatonföldvár, Nyugati Strand

Balatonlelle Napfény Strand

Badacsonytomaj, Badacsony Strand

Öt csillag minősítést elért strandok:

Balatonföldvári Keleti Strand

Zamárdi Nagystrand

Balatonalmádi, Wesselényi Strand

Balatonberény, Községi strand

Alsóörs, Községi Strand

Balatonfüred, Esterházy Strand

Balatonfüred, Kisfaludy Strand

Szigliget Községi Strand

Csopak Községi Strand

Balatonederics Zöld Hullám strand

Vonyarcvashegy Lido Strand

Keszthely Városi Strand

Gyenesdiás Diási Játék strand

Gyenesi Lido strand

Balatongyörök Községi Strand

Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

Badacsonytomaj Városi Strand

A Balatoni Turisztikai Szövetség különdíjat ajánlott fel a minősítés során kiemelkedően teljesítő strand számára. A díjat ebben az évben a balatonedericsi „Zöld Hullám” strand kapta, mivel az elmúlt évben igen nagy fejlődést mutatott és idén először elérte az öt csillagos minősítést.

Ahogy az lenni szokott mindhárom Balaton parti megye önkormányzata különdíjat ajánlott fel egy-egy területén levő, a minősítés során kiemelkedően teljesítő strand számára. Somogy megye kiemelkedő strandja a fonyódi Bélatelepi Strand. Veszprém megyében a Csopak Községi strand, míg Zalában a keszthelyi Libás Strand érdemelt különdíjat.

Mindezeken túl, az idei évre való tekintettel, rendhagyó különdíjat is kiosztottak a szervezők, ugyanis ezzel szeretnék felhívni a figyelmet járvány elleni védekezés fontosságára. Ebben a helyzetben is mindenkinek meg van a feladata és ez alól a strandok üzemeltetői sem képeznek kivételt. Éppen ezért díjazták a járvány elleni védekezésben legfelkészültebb balatoni strandot is, mely kitüntetést a gyensdiási Diási Játék strand kapta.

A járványügyi készültségi szempontból is meg kellett vizsgálnunk a strandokat ebben az évben. A legfontosabbak ebben az időszakban talán a prevenciós intézkedések, de természetesen a vírushelyzet miatt különféle jogszabályoknak is meg kell felelniük a fürdőhelyeknek. Ezen előírások betartását minden esetben a fürdőhely üzemeltetőjének a feladata. Most a legnagyobb kockázatot az jelentheti, ha a fürdőzők nem tartják be a rájuk vonatkozó előírásokat. Fontos tehát, hogy tartsák be a megfelelő védőtávolságot és fokozottan figyeljenek a higiéniára

– hangsúlyozta Károli Sylvia, a Zala Megyei Kormányhivatal tisztifőorvosa.

Hagyomány, hogy minden évben díjazzák a minősítés során legtöbb pontot elért strandot is. A legjobbnak idén a Diási Játék Strand bizonyult.

Címlapkép: Getty Images

