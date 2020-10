Durvul a koronavírus-helyzet ebben a megyében: már a háziorvosokat is berendelik a kórházba

A 444 azt írja több forrásból megerősített információra hivatkozva, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kormányhivatal elkezdte 24 órás határidővel kórházi munkára rendelni a megfelelő szakvizsgával rendelkező háziorvosokat a nyíregyházi Jósa András kórházba, korra való tekintet nélkül. Mindezt azért, mert a nyíregyházi Jósa András oktatókórházban nem maradt elegendő beosztható orvos az intenzív osztályokra, illetve a koronás betegek kezeléséhez.

A megye háziorvosai úgy tudják, hogy a berendeléskor az egyetlen szempont, hogy van-e megfelelő szakvizsgájuk. Pedig az érintettek között igen sok a veszélyeztetett:

a megye háziorvosainak több mint a fele 60 évesnél idősebb és közülük többen küszködnek krónikus betegségekkel.

A megyei kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a Covid-osztályon a lap értesülései szerint eleve szolgálnak már ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is, hozzájuk csatlakozhat most több háziorvos. Információik szerint a Jósa vezetése sem tudja, hogy meddig tarthatnak ezek a kirendelések. Azokat a háziorvosokat, akiknek a munkáltatója az önkormányzat, továbbra is a helyhatóságok fizetik majd, akinek nem volt munkaviszonya, azokat a kórház.

A kórházban nagyjából 300 koronavírusos vagy covid-gyanús beteget ápolnak, akiknek több, mint a tizede intenzív osztályon fekszik és a napokban már 27-en voltak itt lélegeztetőgépen.

Ennek a kórháznak volt a főigazgatója a múlt héten koronavírus-fertőzésben 66 évesen meghalt Adorján Gusztáv, a megyei közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője, akit a betegsége előrehaladott fázisában Budapesten ápoltak.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.