Itt az országos rágcsálótérkép: ezek a legfertőzöttebb területek Magyarországon

Már több ezren kitöltötték azt a kérdőívet a Sokk a rovar Facebook-oldalon, amelynek adataiból elkészítik az első magyar rágcsálótérképet. Az egerek és a patkányok nemcsak a ház körül okoznak kellemetlenséget, hanem veszélyes betegségeket is terjeszthetnek, és akár jelentős a gazdasági kárt is képesek okozni az agráriumban.

Októberben 14 ezren töltötték ki azt a kérdőívet, amelyből a Sokk a rovar Facebook-oldalt működtető Bábolna Bio Kft. megrajzolhatta az országos poloskatérképet. A Magyarországon különösen az elmúlt években elterjedt invazív címeres poloskák már a haszonnövényekben is mérhető kárt okozhatnak, ezért gazdasági szempontból sem mindegy, hol és mennyire szaporodtak el - erről korábban itt írtunk részletesen.

Vannak azonban olyan kártevők is, amelyekkel kényszerűségből már évszázadok óta együtt kell élnünk, mégsem mérte fel az országos elterjedtségüket még senki. Magyarország legrégebbi rágcsálóirtó és irtószergyártó cége, a Bábolna Bio most arra vállalkozott, hogy a Sokk a rovar Facebook közösség segítségével létrehozza az egerekről és patkányokról az országos rágcsálótérképet.

Eddig idehaza csak a patkányok elterjedtségéről gyűjtöttek részlegesen adatokat, rendszeresen és hosszabb ideje jellemzően csupán néhány nagyobb településen.

Évtizedes, részletes idősorok egyedül Budapestről állnak rendelkezésre.

A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók tudják, hogy az egerek és patkányok amellett, hogy közegészségügyi veszélyt is jelentenek, akár komoly károkat is tudnak okozni, így ellenük még akkor is folyamatosan védekezni kell, ha jelenlétük éppen nem kimutatható. A felmérésben való részvétellel most mindenki segíthet abban, hogy pontos kép rajzolódhasson ki arról, hogy a patkányok és egerek hol és mennyire terjedtek el Magyarországon. Ez az ellenük való szakszerű, szisztematikus védekezést is segítheti. A kérdőív elérhető és kitölthető itt.

Címlapkép: Getty Images