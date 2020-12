Borzalmas pusztítást végzett a szélvihar: ezekben a megyékben tombolt legdurvábban

Szélvihar söpört végig kedden a keleti országrészben. Volt, ahol 90 kilométer per órás széllökést is mértek. Vezetékek, antennák szakadtak le, máshol a cserepek peregtek le a tetőről. A kidőlt fák sok helyen, például Békésben és Debrecenben az úttestre és autókra zuhantak, számolt be az RTL Klub híradója. Senki nem sérült meg a viharban, de néhány településen ideiglenesen az áram is elment.

A legtöbb riasztást Hajdú-Bihar megyében kapták a tűzoltók, de a Kékestető térségében például 90 km/órás széllökést is mértek.

Címlapkép: Getty Images