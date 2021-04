Hangyainvázió a lakásban? Íme néhány praktika, amivel kiűzhetjük őket örökre a házból

Ahogy a portál írja, kezdjük az alapoknál: a hangyák nem szeretik a tisztaságot. Ha hangya jelenik meg a lakásodban, a legelső, amit tehetsz, hogy alaposan felporszívózol, és sós vízzel is felmosol utána. Ne felejtsd el a porszívód porzsákját is azonnal kiüríteni, mert a túlélő hangyák kimászhatnak a porzsákból, és minden kezdődik elölről. Ám ha a takarítás önmagában nem old meg mindent, akkor ezeket a trükköket vetheted még be!

Illóolajokal és fűszerekkel a hangya ellen!

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a hangya mindent megeszik, és mindent kibír, ez koránt sincs így. Szerencsére vannak olyan természetes illatok, amelyeket a hangyák egyszerűen ki nem állhatnak. A borsmenta, a levendula és a teafa illóolaj aromája például kifejezetten taszítja őket. Egy vattapamacsra cseppents néhány cseppet az illóolajból, és nincs hangya, aki még egyszer arra merészkedne.

A fűszerek között is sok van, amit nem szeretnek. A vonulási útvonalukra érdemes leszórnod egy kis borsot, cayenne borsot, őrölt fahéjat vagy szegfűszeget. Az erős illat messzire űzi a hangyákat.

Ha a felmosóvízbe citrom- vagy narancslevet facsarsz, vagy egy kis ecetet öntesz, akkor szintén olyan illatnyomokat hagysz szét a lakásban, amelyek számodra nem zavaróak, vagy egyenesen kellemesek, a hangya viszont menekül tőlük. Az ecet vagy a citromlé mellé pár csepp illóolajat is csepegtethetsz a felmosóvízbe, hogy még erősebb legyen a hatás. Így minden lehetséges útvonalat elzársz előlük a taszító illattal.

Nehéztüzérség

Ha ezekkel a módszerekkel még mindig nem sikerül a hangyákat távol tartanod a lakástól, akkor ideje bevetni a nehéztüzérséget. A hangya édesszájú rovar, nagyon szereti a cukrot, így ezzel könnyen lépre csalhatod. Ha egy kis cukros vizet teszel az útvonalára, az édes illat magához vonzza, a vízből viszont nem tud kimászni. Ha összekeversz egy kanál porcukrot egy kanál szódabikarbónával, és kis tálkákban kint hagyod a lakás különböző pontjain, a hangyák belakmároznak belőle, sőt, a bolyba is magukkal viszik. A szódabikarbóna viszont elpusztítja őket. De az egyszerű búza- vagy kukoricadara is alkalmas a hangya elpusztítására, ugyanis, ha elfogyasztja, megduzzad a szervezetében.

