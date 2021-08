Csodás otthon lett a nádtetős parasztház: 20 milliójába sem került a házaspárnak

Jenő egy csendes, alig több mint 1000, pontosan 1350 lelket számláló, kicsiny település Fejér megyében, ahol a CSOK miatt sokan megtalálják manapság a számításukat. Központi fekvésű a község, közel a megyeszékhely, mindössze 18 kilométer Székesfehérvár, és a Balaton is csak pár perc autóval, a legközelebbi felkapott strand szintén 18 km. Pár kilométerre innen van Füle, ahol annak idején Bajor Imrének és Koós Jánosnak álltak a házaik, amiket meg is néztek az erre járók, tudom meg a helyiektől.

A főutcában nagyon kelendőek a felújított kádárkockák, 30 millióért kapni egy 80 négyzetméter körülit, így sok fiatal pár vásárol itt, és kedvükre alakítják a dombon fekvő házakat.

Kótai Ferenc és felesége, Balsai Anikó azonban nádfedeles parasztházat kerestek, ha azt nem találtak volna, nem költöznek vissza ide Székesfehérvárról, ahol Balsai Anikó élt kislány korában. Érdekességként elmeséli nekünk, hogy a legnagyobb lánya is itt telepedett le a kisunokával és a vejükkel, így most itt laknak nem messze tőlük, járnak is át gyakran, a másik két lányukkal így ritkábban találkoznak.

Már nagyon vágytunk el a panelből egy kertes házba, a férjem szíve csücske pedig mindig is egy nádfedeles parasztház volt. Ezt megláttuk 2018-ban, és rögtön bele is szerettünk

- kezdi a történetüket Anikó.

2018 őszén meg is vették telekkel együtt 15 millióért az ingatlant, és mivel jó állapotban volt, túl sok mindent nem kellett építeni-alakítani rajta.

Egy picit bontattuk meg a falat, mivel egy helyiséget ketté nyitottunk, hogy az étkezőből közvetlenül át lehessen menni a nappaliba. Leszedtük a tapétát, átgletteltük, csiszoltuk, fehérre festettük a falat, a padlószőnyegre laminált padlót rakattunk. A konyha új járólapot kapott, az ablakkereteket is átfesttettük. A nádtető nagyon jó állapotban volt, csak a nyereg tetejét cseréltettük le, egyébként kibírt volna még jó 10 évet, azt mondták a mesteremberek, úgy 650 ezer forintot költöttünk rá.

- sorolja a belső munkálatokat Ferenc.

Jaj, nagyon jó dolog a nádfedél, mikor ismerősök jönnek hozzánk, mondják mindig, milyen jó a klímánk! Tényleg olyan, mintha klímánk lenne, 22-23 fok van idebent a legnagyobb kánikulában is! Télen meg nagyon jól megtartja a meleget

- kontráz rá Anikó.

A nádtető előnyei A nádtető látványa esztétikailag és pszicho­lógiailag is jó érzés a lakóknak és a látogatóknak is. A nád más tetőfedő anyagokhoz képest igen nagy formagazdagságot tesz lehetővé, a tetőtér is jól beépíthető. A tetőfedés viharálló, eső- és hóbiztos, fagyálló, páraáteresztő, pormentes, szabályozza a nedvességet, nin­cs kondenzációs lecsapódás. Télen a nádtető hővédő, a mért értékek alap­ján elmondható, hogy legalább 30 cm fedésvas­tagság esetén a hőátbocsátási tényező a legkedvezőbb a többi tetőfedési formához képest. Télen a nádtető alatt viszonylag meleg, nyáron hűvös a hőérzet. A nádtető zajvédő, zajszigetelő. A beépített nádtetős padlástér igen jó lakóminőséget ad. A nádtető alatt élni biológiailag egészséges.

Ez a hosszúház jó állapotban volt, amikor a házaspár megvásárolta, és nagyjából 3millió forintot költöttek még rá: festésre és kisebb felújításokra.

25 méter magas fenyők álltak már az udvaron, amikor megvették a telket, tuják, gömbtuja, és van egy kút is, így a locsolás is megoldott a forróbb nyári napokon. Virágoskert, konyhakert, ezek is elengedhetetlen kellékei a vidéki létnek, amibe a tulajdonosok már nagyon visszavágytak elmondásuk szerint, visszahúzta a szívük őket a gyökerekhez, a csendhez és a nyugalomhoz, ahol mégis van bőven tennivaló minden évszakban.

A kis konyhakertben megterem a paradicsom, a paprika, a cukkini, van petrezselyem és más fűszernövények, hátul, a garázs mögött pedig a nyári konyha áll, ahol ilyenkor különösen jólesik a főzés. nyári konyha a garázs után van, itt van egy régi gáztűzhely, régi konyhaszekrény, kinti garnitúrákat be tudjuk tenni, itt szoktunk étkezni

Tavaly Anikó bátyja a tornácot festette le, és persze egy ilyen háznál mindig adódik valamilyen munka vagy bent, vagy kint. Nem vályogház, hanem tégla, mert vályogot nem szerettek volna, szerintük túl sokat kellett volna költeni rá.

Reggelente a tornácon kávézunk, a ház minden sarkát imádjuk, gyönyörködöm a virágaimban, imádom őket, a leandereket, a muskátlikat, a kannákat. Van gyümölcsfánk is, és most, hogy van helyünk bőven, nem úgy, mint a panelban 25 évig, főzök be lekvárt, teszek el befőttet, savanyúságot télire, az egész stelázsit telepakolom az üvegekkel, de van hely bőven szerencsére, jut mindennek

- mondja Anikó.

A ház hátsó részében, ahol most a garázs van, régen istálló volt, még megvan a régi vályú helye is, ahová a tehenet kikötötték. Innen visz feljáró a padlásra is. A kuvasz, Tisza és a puli, Zsebi a porta őrzői, de jól megvannak a négy macskával is, akik szintén nagyon jól érzik magukat az 500 négyzetméteres telken.

Címlapkép, fotók: Kótai Ferenc