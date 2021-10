Fillérekért vehetsz csodálatos parasztházat a vidéki Magyarországon: 3 millióért is van ajánlat

Parasztházak a piacon

Ha valaki vidékre költözne, vagy a már meglévő házát újítaná fel teljes körűen, mindenképpen tízmilliós nagyságrendű költségekkel számolhat. A teljes bekerülési összeg természetesen függ a ház állapotától, a felújító igényszintjétől, a beépített anyagok, szerkezetek, gépészet, eszközök, stb. minőségétől, mennyiségétől, az átalakítás, modernizáció mértékétől. Ahogy mondani szokták, határ a csillagos ég.

Az sem mindegy, hogy valaki hol vásárol ingatlant. Minél közelebb van a település egy nagyobb városhoz, frekventált területhez, értelemszerűen annál drágábbak a házak. Ilyen szempontból nagyon kedvező a helyzet az Ormánságban, hiszen ott nagyon sok szép, helyi védettség alatt lévő, régi parasztház található, külön előnyük, hogy rendkívül olcsón, néhány millió forintért már hozzá is lehet jutni a legtöbbjükhöz. 3-5 millióért már lehet lakható, hatvanas évekbeli fürdőszobával felszerelt, viszonylag jó állapotú házat találni, de, 8-10 millióért már kívülről, hungarocellel szigeteltet, modern fűtéssel, teljesen felújított belsővel és külsővel rendelkező házakat is könnyen kifoghat itt az ember.

Pécstől 20 km-re, egy kedves, egy csöndes kis faluban, 3 szobás családi ház 5000 nm-es telken eladó. Gáz, víz, villany van, a fűtés gáz és vegyestüzelésű kazánnal megoldott. A tető 2 éve lett átrakva, javítva a teljes főépületen. A telken fóliázási lehetőség, gyümölcsös. A melléképületek állattartásra alkalmasak: pajta, 400 nm istálló és baromfiól teljes felszereltséggel. 3 db 10000 tojásos keltetőgépből egy beszerelt. Garázs és szerelőműhely is található az udvarban. Irányár: 9,9 millió forint

- áll egy Baranya megyei, takaros tornácos, 80 négyzetméteres parasztház hirdetésében.

A szintén Baranya megyei Zalátán, részben felújított 104m2-es, 4 szobás családi házat kínálnak 1900m2-es területtel 5990000 forintért.

Jelenleg 1 amerikai konyhás nappali , 3 hálószoba, fürdő-wc, van kialakítva. Igény szerint + 1 szoba, kamra, kialakítható. Villanyvezetékeket, burkolatokat, fürdőt, konyhát 2 éve felújították. 2 utcafronti ablak eredeti fa, a többit műanyagra cserélték. Az udvar szépen rendezett. Vajszló 10km, Sellye 12km. A terület igény esetén + 1000m2-el bővíthető +500.000Ft

- írják a hirdetésben.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is találhatunk nagyon olcsó, igaz, felújításra szoruló családi házat, ha amúgy is ezen a környéken lakunk, vagy vonz ez a vidék, mert bár országosan nem a legjobb híre van, de rengeteg gyönyörű hely és szépséges táj található itt. 2 millió 950 ezer forintért árulják a 65 négyzetméteres, háromszobás családi házat.

Bodroghalom település szélén, felújítandó parasztház olcsón eladó! Az ingatlan statikailag rendben lévő, klasszikus vályogház hozzáépítéssel bővítve. Minden közmű bekötve, ezek üzemszerűen működnek. Fürdőszobája egyszerű, a célnak éppen megfelelő. Tetőzete ép, nagyobb javítás nem szükséges. Kertje nagy, művelhető, udvara homokos, lankás, a vizet elvezeti. Egyszerű karbantartási munkákkal hamar lakhatóvá tehető, akár komoly szaktudás nélkül is. Ügyesebb kezű családapa saját kezűleg, kevés pénzből is felújíthatja. Ajánlom szolidabb életvitelű családok részére, akár csak CSOK-ból történő vásárlásra is, önerő nélkül

- áll a hirdetésben.

Főúri ingatlanok - a megfizethető luxus?

Mielőtt bárki kastélyvásárlásra adná a fejét, mert vonzza a hatalmas, gyönyörű park és az elhanyagolt állapotában is megkapó, gyönyörű épület, ajánlom figyelmébe a Portfolio ingatlanszakértőjének a véleményét.

A lepusztult, elhanyagolt régi kastélyok, kúriák és hasonló ingatlanok piaca egy olyan speciális szegmens itthon és a világban egyaránt, ahol a befektetői gondolkodás csak nagy körültekintés és speciális körülmények és feltételek együttes megléte esetén hozza a vágyott elképzeléseket akár papíron is. Nem véletlen, hogy ritka az ilyen beruházás, és sokszor vagy az állam maga fejleszt, esetleg az állam vagy az unió támogatása segíti a projekt megvalósulását

- mondta el kérdésünkre Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Ha valakinek megvannak hozzá a megfelelő kondíciói, vagy pályázat útján is elképzelhetőnek tartja a felújítást, netán kész üzleti terve van egy vállalkozás látrehozásához, aminek megfelleő színtere egy ilyen kastély, ne hagyja magát elbizonytalanítani. Mutatjuk, milyen különleges kínálatot találtunk a piacon.

Felújítandó Kastély Veszprém megyében

160 millió forintért kínálják az 1030 négyzetméteres, 13 szobás, gyönyörű kastélyt Veszprém megyében, közel Sárvárhoz egy hatalmas, sok lehetőséget rejtő, 64 ezer négyzetméteres birtokon. Külön kuriózuma, hogy a telken termálvíz van. Íme a hirdetés részletei:

A Balaton északi partjától 1 órányira található kastély ideális hasznosítása lehet kisebb szálloda, kúria, sport- vagy egészségügyi intézmény. A Pápa körül fekvő síkság nyugati határán fekszik Békás község. A síkság legmagasabb pontján helyezkedik el az 1870-ben épült grófi kastély, melytől északnyugati irányban található a 201 lakosú Békás község, Pápa városától 13 kilométerre. A kastély egy 6 hektáros, fás park közepén fekszik, melyen található egy kápolna is. Az épület felújítás után ismét régi fényében pompázhat, mert régi jegyeit még őrzi (gránit, márvány, családi címeres járólap, lépcsők).

Az épület 1945 után gyermekotthonként funkcionált, évek óta nem hasznosítják, felújítandó, de a tetőt néhány éve kicserélték! A kastélyhoz tartoznak téglaépítésű melléképületek is, melyek egy része bontandó, illetve a parkban a helyükre új épületek húzhatók fel.

1933-ban a kastélypark északi területén kútfúrásokat végeztek, ennek eredményeként a harmadik vízzáró réteg alatt találtak 108 méter mélységben egy pozitív nyomású vízréteget, amiből a mai napig évszaktól függően napi 3-7 köbméter víz önmagától a felszínre tör.

Egy a kútban elhelyezett pumpa rásegítésével napi 100 köbméternél is magasabb a napi víz hozama. Az 1997-ben elvégzett laborkémiai vizsgálat ivóvíz minőséget állapított meg, amivel egy szálloda üzemeltetését is saját forrásból lehet biztosítani. Továbbá néhány száz méter mélységben található az a termálvízréteg, amit a 25 km-re lévő sárvári termálfürdő is hasznosít.

Általános eset nincs, minden épület teljesen egyedi paraméterekkel rendelekzik (lokáció, műszaki állapot, méret, funkciók, csatolt ingatlanok, stb.) és minden befektetőnek más tervei, igényei lehetnek a beruházás kapcsán. Egy jól kitalált, pénzügyileg megtámogatott kastély-projekt azonban közép és hosszú távon, megfelelően hozzáértő menedzsment mellett akár jövedelmező is lehet. Amennyiben magunknak, vagy a családunknak újítanánk fel egy ilyen különleges ingatlant, akkor a kezdeti befektetés mellé kalkuláljunk a havi és éves fix kiadásokkal is, hiszen a fenntartási költségek könnyen elszabadulhatnak. A lehetőségek végtelenek. Az épített örökségünk megóvása, megújítása nemes cél, de bevált recept ezen a részpiacon nem létezik

- fejtette ki Ditróy Gergely.

Ha valaki műemléki védettség alatt álló épületet vásárolna, tisztában kell lennie azzal is, milyen szigorú szabályok vonatkoznak ezeknek a felújítására:

Szigorú szabályok vonatkoznak a műemléki felújításra

A kulturális örökség védelméről szóló törvény a műemlék épületek fenntartása és használata körében több előírást is tartalmaz, melyek kötik az ingatlanok mindenkori tulajdonosait, használóit.

A műemlék fenntartásáról, jó karban tartásáról alapvetően a műemlék tulajdonosa köteles gondoskodni – vagyis önkormányzati tulajdon esetén az önkormányzat, amennyiben azonban a lakók megvásárolják, a kötelezettség őket fogja terhelni.

A műemléket a törvény előírásai szerint az értékének, jellegének, történelmi jelentőségének megfelelően, ahhoz méltóan, a veszélyeztetését kizáró módon kell használni, hasznosítani. Helyreállítása során törekedni kell az eredeti állapotának visszaállítására.

Műemlékek esetében figyelni kell arra, hogy egyes, más épületek esetében építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket is csak a KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) engedélyével lehet végezni, így például:

reklámok elhelyezése a műemléken,

funkciójának, használati módjának megváltoztatása,

egyes részeinek, szerkezetei elemeinek elmozdítása,

megóvási, restaurálási, átalakítási munkák,

műemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás elhelyezése, üzemeltetése

A KÖH műemlékvédelmi érdekből a műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése során az építési szabályoktól, nemzeti szabványoktól – az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megtartásával – eltérhet.

A KÖH egyébként is figyelemmel kíséri a műemlék állapotát, megfelelő használatát, ennek keretében kötelező erejű határozatot hozhat (pl. tiltott beavatkozást megelőző állapot helyreállítására, jó karban tartására, méltatlan használat megszüntetésére kötelezés, károsítástól, veszélyeztetéstől eltiltás), melynek nem teljesítése esetén örökségvédelmi bírságot szabhat ki, illetőleg a munkálatokat a kötelezett helyett, annak költségére történő elvégeztetheti.

A KÖH kulturális örökségvédelmi érdekből bizonyos munkálatok elvégzését is elrendelheti (pl. felújítás, helyreállítás), ebben a körben a munkálatok örökségvédelmi többletköltsége a hatóságot terheli. Az elrendelt munkálatok csak a feltétlenül szükséges mértékben akadályozhatják a rendeltetésszerű használatot, viszont e körben a használónak tűrési kötelezettsége van.

A tulajdonos emellett köteles a hatóságnak – előzetes egyeztetés alapján lehetővé tenni a műemlék tanulmányozását, megtekintését, dokumentálását. Indokolt esetben a műemlék nagyközönség által történő látogatásának időpontját és módját a hatóság úgy köteles meghatározni, hogy az a tulajdonost (használót) az ingatlan rendeltetésszerű használatában vagy méltánylást érdemlő életviszonyaiban ne zavarja, kárt ne okozzon.

Címlapkép: Lipták Csabáné (illusztráció)