Hihetetlen! Ennyiért vehetsz saját hotelt a Balatonnál: néhány év alatt bejöhet az ára

1. Saját hoteled lehet a magyar tengernél

Elő a fürdőruhával, a törülközővel, no meg persze a naptejet se hagyjuk otthon, és irány a Balaton! Ha netán úgy döntünk, hogy nincs kedvünk hoteleket keresgélni, és a bankszámlánk is kellően vaskos, akkor akár vehetünk is magunknak egy hejre kis hotelt, alig 675 millió forintért.

Fotó: ingatlan.com A Balaton északi partjának legszebb, díjnyertesen, teljes körűen restaurált, balatonfüredi kúriája eladó. 15 éve butik hotelként működik. Az ingatlan 750 m2 alapterületű két szinten, 2500 m2-es telken található. Egész parkja tájjellegű, kitűnő kertépítő által tervezett-létesített díszkert.

A birtok hátsó részén helyezkedik el egy szintén teljesen intim 150m2-es napozóterasz. 12 autós parkoló tartozik hozzá

- olvashatjuk a hirdetésben.

Az ingatlanhoz tartozik egy külön helyrajzi számon fekvő örökpanorámás, összközműves 20%-ban beépíthető 680 m2 -es telek. Akár üzleti célra, akár komoly cégnek, akár családnak teljes berendezéssel együtt eladó.

Helyiségek:

apartman I. : amerikai konyhás nappali + 3 háló (fürdőszobákkal)

apartman II.: amerikai konyhás nappali + 2 háló (fürdőszobákkal)

6 db szoba saját fürdőszobával (2 db földszinti ’deluxe’, 4 db tetőtéri ’standard’)

2 db udvari apartman minikonyhával, teraszkapcsolattal, háló-nappali külön

1 db udvari apartman eredeti freskókkal

Wellness 8 fős finn,3 fős infra szaunával, dizájn kivitelezéssel. Jacuzzi kiállás.

hall, társalgó, étkező, 2 db belső gyönyörű, száraz, elegáns (a térbe bevont) borospince, bár, tárolók,

HACCP-re tervezett konyhai rész szabvány szerinti zsír és homokfogókkal, közösségi mosdók

2. szobás kastély ura vagy úrnője lehetsz Mamócspusztán

Arról már többször írtunk, hogy a legfelkapottabb vidéki hely az ingatlanpiacon továbbra is a Balaton és környéke. Ezért ajánljuk figyelmetekbe a tóparttól 7 km-re, Fonyód közelében eladó 1000 négyzetméteres, kiváló adottságokkal rendelkező kastélyt. Egyelőre várja, hogy valaki rátaláljon, végre befejezze, és ne félkészen árválkodjon a magyar tenger szomszédságában.

Fotó: ingatlan.com

Az ingatlan 6753 négyzetméteres telken helyezkedik el. A kúria 20 szobával, 2 konferenciateremmel, fürdőszobákkal, konyhával ellátott. A kastélyt akár apartmanonként is lehet értékesíteni, kiváló befektetés. A kastély összesen 450 négyzetméter terasszal rendelkezik, a nyugati oldalról a Badacsonyt is látjhatjuk. A fantasztikus elhelyezkedéséből adódóan kiválóan alkalmas idősek otthonának, szálláshely szolgáltatásnak, konferenciateremnek, magánklinikának, hogy csak néhányat említsünk a lehetőségek széles köréből.

A Balaton 7 km távolságra érhető el, mivel most az üdülőhely rendkívül felkapott az ingatlan befejezett állapotban mai számítás szerint cca. 1.500. 000 euro-t ér!!! A kúriához külön megvásárolható egy hatalmas istálló 7600 nm-es telken, ezen kívül még megvásárolható még egy kb 6000 nm-es terület is az ingatlan mellett. Rendkívül jó befektetés, közel a Balatonhoz, nagyon kedvező áron! Másik ingatlan beszámítása lehetséges!

- írják a hirdetésben.

3. Erről a helyről még nem hallottunk, de itt aztán bárki elbújhat a világ elől

A hely szépsége önmagáért beszél, de ebben az esetben felejtsük el a "Nomen est omen" - (Nevedben a sorsod) baljós előítéletességét. A pince Pula községnek a Náczi-hegy részén (hol így írják, talán kissé eufemisztikusan, megszépítő jelleggel, hol egyszerűen Náci hegynek) konkrétan a szőlőhegyen található. Megközelíthetősége részben betonozott, részben murvázott úton lehetséges, aki szereti a kihívásokat, és elbújna a világ zaja elől, annak ideális választás ez a ház potom 11,99 millió forintért.

Fotó: ingatlan.com

A telek osztatlan közös tulajdonban van melyből 4/6 rész eladó. A telek ügyvédi szerződéssel került megosztásra így a pince-présház kizárólagos tulajdonba vehető a 4/6 tulajdonnal rendelkező számára. A teljes terület 3737 nm. Az eladásra kínált rész 2491 nm

- áll a hirdetésben.

A terület MK besorolású, vagyis kertes mezőgazdasági terület, de ennek ebben az esetben számtalan előnye van, például az ára. Vezetékes víz és villany az épületen belül található.

A pince a dokumentumok szerint 65nm alapterületű. Első része présház kialakítású, hátsó rész pince funkciót tölt be, padlásrész, szénapadlás. Falazata terméskő és tégla vegyesen. Felújítás, korszerűsítés ráférne a pincére. A panorámás telek délnyugati fekvésű, jelenleg szőlő és gyümölcsfa növekszik a telken, de egy gondos gazda kezei alatt csodák teremhetnek itt.

