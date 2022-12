Rengeteg magyar fűtené így a lakását idén télen: súlyos árat fizetnek, ha ezt nem tudják

Az energiaárak elszabadulása után rengeteg magyar háztartásban gondolkoztak el azon, hogy kiegészítik a gázfűtést valamilyen alternatív módszerrel. A legtöbben valamelyik szilárd tüzelésű rendszer mellett döntöttek, és megindult a roham a kandallókért, kályhákért. Ugyanakkor van néhány fontos dolog, amire érdemes figyelni vásárlás előtt és után, valamint a beüzemelés és az üzemben tartás sem veszélytelen. Szakembert kérdeztünk, hogy mire ügyeljünk, ha kandallóval vagy cserépkályhával fűtenénk otthon.

A július közepén bejelentett energiaár drágulásával soha nem látott kereslet keletkezett a szilárd tüzelésű alternatív fűtési megoldások iránt, a legtöbben kandalló és kályha után néztek.

Cégünk az egyik legnagyobb kandalló, kályha, sparhelt forgalmazó a piacon, több mint 25 gyár kizárólagos képviseletét látjuk el hazánkban és már a bejelentést követően azonnal elkezdtünk tárgyalni Európa meghatározó kandallógyártóival a további extra mennyiségeket illetően, akik sajnos úgy tűnik nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel és a gyártási kapacitásuk növelésével sem tudják kiszolgálni a hatalmas igényt ezekre a termékekre

- mondták el korábban az egyik gyártó cég szakemberei.

A kandallógyáraknál általában fél évre előre megtervezik a gyártást is, és nagyon nehéz ebbe az ütemtervbe további mennyiségeket beszorítani. Akadnak azonban olyan gyártók, amelyeknél már 1 évre előre le van kötve a teljes mennyiség. A termékek utánpótlása lelassult, ami beérkezik a raktárba, pár nap alatt elfogy. Ezeket már a nagyobb barkácsáruházakban, hipermarketekben sem lehet kapni.

Egy másik, kandalló értékesítésével is foglalkozó áruháznak, amelyik az interneten is elérhető, az ügyvezetője elmondta kérdésünkre, hogy az olcsóbb kandallók egyelőre a gyárakban is kifogytak november végére, és már csak várólistára lehet feliratkozni, ami azt jelenti, hogy akár két-három hónap is beletelik, mire a kiszemelt mobil kandallóhoz hozzájut valaki. Érdemes ilyenkor beérni egy hasonló termékkel, ami hatásfokában lehet ugyanolyan, kinézetében más esetleg. Most decemberben annyira leterheltek, hogy aki még most vásárolna, olyan teméket vegyen, amelyik ki van állítva valamelyik áruházban, mert a többi garantáltan hiánycikk.

A magyar piacon a legkelendőbbek a 200000 ezer forint árkategória alatti vagy körüli kandallók, de 100 ezer forintnál olcsóbban már nem is kapunk semmit a pénzünkért - legalábbis olyat, ami valódi fűtésre is használható a szakember szerint.

Szabó Csaba kandalló- és kályhaépítő szakember szerint ősz óta nem megduplázódott, de megtriplázódott a lakossági kereslet a kályhaépítéssel vagy beszereléssel foglalkozó szakemberek iránt. Arra felhívja a figyelmet viszont, hogy egy áruházban megvásárolt mobilkandallót is szakemberrel szereltessünk be, és kérjük el nyugodt szívvel a szakmai referenciáit, mert sajnos még mindig sokan végeznek kontármunkát, vagy előfordul, hogy olyan is hirdeti az interneten, és nekilát a munkának, aki csak hiszi magáról, hogy ért a kandalló és kályha beszereléséhez. Ez pedig nem játék.

Ha szereztünk szakembert, érdemes hallgatni a tanácsaira is, hogy milyen gyártókat, típusokat javasol. Ez függ az egyéni igényektől, hiszen nem mindegy, hogy mire akarjuk a jövőben használni a szilárd tüzelésű berendezést. Rendszeres fűtésre a cserépkályha az ideális, ha csak alkalmanként, gyors felfűtésre vagy a látvány kedvéért használjuk, akkor a kandalló ajánlott

- kezdte a legfontosabbak felsorolásával Szabó Csabó szakember.

Egy valamirevaló kandallóbetét ára 350 ezer forintnál kezdődik, tudtuk meg a szakembertől. Jó minőségű, nagy fűtőhatású mobil kandallót sem kapunk 150 ezer forint alatt.

A lengyel gyártóktól érdemes beszerezni ezeket a berendezéseket, mert ez minőségben eléri a németet, árban viszont alatta van még. Vásárlásnál abból induljunk ki, hogy mekkora a hőigényünk. Egy 50-60 négyzetméteres, normál belmagasságú tér felfűtésére a 7-10 kilowattos kandallóbetétek az ideálisak, ezekkel tartósan kellemes hőmérsékletet lehet elérni a lakásban

- mondta el a szakember.

Kandalló vagy cserépkályha?

A kandalló kő vagy kerámia, esetleg egyéb burkolattal körülépített fűtőberendezés, a tűztere öntvényből, lemezből, vagy samottból készül zárt vagy nyitott kivitelben. A samottbetétet a legmodernebb kandallók tűzteréhez használják, és a közhiedelemmel ellentétben lemezkandallóknál is megfelelő hatásfokot biztosít, sokszor az öntöttvas kandallónál is jobbat. Ez utóbbit a legtöbbször már fel is váltják vele a gyártók, és az ára is magasabb.

Lakások fűtésére a 4-30 kW közötti, esetleg nagyobb hőleadású fűtőkészülékeket használják. Megfelelő tűzifával olcsó és környezetbarát fűtést tesz lehetővé. A kandalló tűztérben az égéskor keletkező füstgáz elvezetése kéményen keresztül történik, ami készülhet saválló acélból vagy kerámiából, az égéshez a vagy a tűztérbe (külső légbevezetés), vagy a helyiségbe levegőbevezetés szükséges.

A megbízható cserépkályha A mai cserépkályhák ősét a 12-13. században német és svájci mesteremberek folyamatos kísérletezés eredményeképpen építették fel először. Kezdetben a többcélú kemencékhez hasonlóan agyagból készült kályhák falára cseréptányérokat tapasztottak, ami jobban megtartotta a meleget, és ezzel növelték a fűtőteljesítményt. Később külön erre a célra kifejlesztett kályhaszemekből – amelyek a mai égetett kerámiából készült kályhacsempék elődei voltak – építették a kályhákat. Hallatlan népszerűsége következtében hihetetlenül gazdag forma- és színvilága alakult ki a cserépkályháknak és a kandallóknak. Napjainkban újra reneszánszát éli ez az ősi mesterség, a hagyományos formák mellett egyre színesebb, díszesebb és profilosabb elképzeléseket valósítva meg.

A cserépkályha épített, a kandalló előre gyártott, kéményre kötött tüzelőberendezéssel rendelkezik. A cserépkályhában füstjáratok vannak, vagyis nem közvetlenül a tűztér van a kéménybe kötve, mint a kandalló esetében. Folyamatos fűtésre a cserépkályhát ajánlom, jobban tartja a meleget. Kandallóknál be lehet vetni a fűtőintenzitás növelésére az úgynevezett hődobokat, nem sokat, de valamennyit azért jelentenek a hő házon belül való megtartásában. Persze ha a kandallót építjük, egy jó betéttel szintén hatékony lehet, erre is van a legnagyobb igény jelenleg a piacon, sokan kérik a borsos ára ellenére is., a látvány miatt is. Mert ugyebár a cserépkálynánál nem látszódik a tűztér.

Egy jó minőségű kandallóbetéttel megépített kandalló vagy egy cserépkályha ára 1000000 - 1,500000 forintnál kezdődik, de a határ persze a csillagos ég.

Beüzemelés előtti ellenőrzés

Van néhány dolog, amire oda kell figyelni, ha úgy döntünk, kandallót vagy kályhát építtetünk az otthonunkba.

A kéményt évente ellenőriztessük és tisztíttassuk szakember segítségével! (A hatályos törvények értelmében égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!)

Nézzessük át a készüléket szakemberrel esetleges hibák (törés,repedés) után kutatva

Legyen füst- és szénmonoxid érzékelő a helyiségben

Jól szellőző helyiségben legyen az eszköz

Az éghető anyagokat pakoljuk el a kandalló/kályha/sparhelt közeléből (min.120 cm-re)

Így tüzeljünk kandallóban, kályhában

Legfontosabb szabály, hogy tüzeléshez száraz fát használjon, ami legalább 1-2 évig száradt

Soha ne használjunk olajos rongyot, ruhát, festett fadarabokat

Ne égessünk műanyagot és egyéb szemetet

Ne öntsünk a tűzre benzint, olajat és ne dobjon bele dezodort

Begyújtás előtt nyissuk ki a huzatnyílásokat, így az égés egyenletesebb lesz és a füst visszaáramlása megakadályozható

Takarítsuk ki az égésteret

A nagyobb hasábokat mindig alulra tegyük, felülre gyújtósnak kisebb darabokat helyezzünk

Ne tömjük meg a kályhát, kandallót, sparheltet, hogy a levegő szabadon áramolhasson

A gyermekeket tartsuk távol a forró fűtőtestektől

Ne hagyjuk a működő készüléket felügyelet nélkül

FONTOS: A hatályos törvények értelmében égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!

A kéményseprő-ipari nyilatkozatot nem helyettesíti a kéményseprő-ipari közszolgáltató sormunkánál alkalmazott tanúsítványa.

Címlapkép: Getty Images