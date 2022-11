Kapkodják a magyarok ezeket a kandallókat, kályhákat: most kell lépni, mielőtt beüt a készlethiány

Azok, akik még nem szívesen csavarnák fel a radiátorokat, nem izzítanák be a kazánokat és a kályhákat esténként, tovább kutatnak az alternatív fűtő-melegítő eszközök között. Nekik jelenthet megoldást, ha kipróbálják az elektromos hősugárzókat vagy épp a kifejezetten csak az ágyukak melegítő lepedőket. Cikkünkben most annak jártunk utána, milyen áron kínálják ezeket a melegítésre szolgáló eszközöket, hiszen nagy segítség lehet bármelyik, ha csak egy szobát, vagy magát az ágyunkat tennénk kicsit melegebbé a hűvös éjszakák alatt.

Júliusban látott napvilágot a rezsicsökkentés módosítása, amire szinte azonnal, már a nyári hőségben reagált a lakosság: gyorsan felfutott a kereslet az alternatív fűtési megoldások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiegészítőtermékek iránt – derült ki a Praktiker áruházlánc országos elemzéséből. Az adatok alapján a lemez- és csempekandallókat, valamint a fűtőanyagokat (nagyrészt fa, kisebb részben szén) keresik a legtöbben. A lemezkandalló eladások július-szeptemberben megötszöröződtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, a csempekandallók iránti kereslet pedig háromszorosára emelkedett. Hasonló mértékben nőtt a kandallókhoz tartozó kiegészítőtermékek és füstcsövek forgalma is.

Tekintettel arra, hogy a szilárdtüzelésű alternatív fűtési mód sokak számára nem jelent megoldást (nagyrészt a keletkező füst elvezetésének problémái miatt), nyár vége óta az elektromos fűtési megoldások iránt is jelentős keresletnövekedés tapasztalható. A magyar barkácspiac meghatározó szereplőjének adatai alapján idén július-szeptember között az előző év azonos időszakához képest kétszeresére, bizonyos termékek esetén háromszorosára emelkedett az olajradiátorok, elektromos konvektorok, infrapanelek, valamint a fűtésre alkalmas splitklímák forgalma. A megnövekedett keresletre tekintettel az áruházlánc a választékot wifi kapcsolattal ellátott splitklímával is bővítette, amelynek kültéri egysége fütőszállal szerelt, gyors hűtés-fűtés funkcióval rendelkezik, és mínusz 20 Celsius fokig használható. A téli hónapokra jellemzően nemcsak az alternatív fűtőeszközök beszerzésével, hanem a lakás energiahatékonyságának növelésével is sokan készülnek. A trendet és a lakosság energiatudatos gondolkodását mutatja, hogy a 2021-es adatokhoz képest augusztusban és szeptemberben megkétszereződött az ajtó- és ablakszigeteléshez használt tömítőszalagok forgalma.

Folyamatos a kereslet, kandallóért már sorban állnak a magyarok

A július közepén bejelentett energiaár drágulásával soha nem látott kereslet keletkezett az alternatív fűtési megoldások iránt, főleg a klasszikus hármast keresték az emberek: kandalló, kályha, sparhelt. Sokan online rendeltek, de a bemutatótermekben, sőt a nagyobb áruházláncokban is tömegek jelentek meg, hogy pánikszerűen vásároljanak az alternatív fűtőeszközökből. Ahogy arról beszámoltunk korábban, a rohamit jól tükrözi az is, hogy például az egyik magyar cég raktáraiban hiába állt rendelkezésre a téli szezonra eltárolt sok ezer darabos kályha készlet, ezeket a vásárlók nagyjából egy hónap alatt elvitték.

Cégünk az egyik legnagyobb kandalló, kályha, sparhelt forgalmazó a piacon, több mint 25 gyár kizárólagos képviseletét látjuk el hazánkban és már a bejelentést követően azonnal elkezdtünk tárgyalni Európa meghatározó kandallógyártóival a további extra mennyiségeket illetően, akik sajnos úgy tűnik nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel és a gyártási kapacitásuk növelésével sem tudják kiszolgálni a hatalmas igényt ezekre a termékekre

- mondták a gyártó szakemberei.

Hozzátették, a kandallógyáraknál általában fél évre előre megtervezik a gyártást is és nagyon nehéz ebbe az ütemtervbe további mennyiségeket beszorítani. Akadnak azonban olyan gyártók akiknél már 1 évre előre le van kötve a teljes mennyiség. Jelen helyzetben a teljes kapacitással működő gyárak nem képesek elég fűtőberendezést gyártani, hiszen mindenki érdeklődik, mindenki rendelne egész Európában.

A magyar piacon a legkelendőbbek az 50.000-200.000 Forintig terjedő kandallók, amikből már csak kevés kapható, készlethiány alakult ki. A cég nagyjából 25.000 kandallót, sparheltet értékesített idén a magyar lakosságnak, de ez a szám többszörösére is nőhetne, amennyiben lenne megfelelő készlet. A termékek utánpótlása lelassult, legtöbbször ami beérkezik a raktárba, pár nap alatt elfogy. Ezeket a termékeket már a nagyobb barkácsáruházakban, hipermarketekben sem lehet kapni.

Sokan csak később kezdtek el az elektromos fűtési megoldásokon gondolkozni, így most ősszel megnőtt az inverteres split klímák és az elektromos kandallók, elektromos fűtőtestek iránti kereslet, amikből még mindig van raktáron a legtöbb boltban és ezek is óránként 1-2 kW fogyasztással kitűnő kiegészítő fűtési lehetőséget kínálnak a kisebb otthonokba.

A fűtési szezon kezdetével sajnos megjelentek olyan hírek is, hogy a szegényebb településeken használt ruhával, olajos ronggyal, műanyaggal és festett bútorokkal is elkezdtek fűteni, és ez érezhető az egész környéken. Valószínűleg a közeljövőben több településen is nagy lesz a füst, ha nem a megfelelő anyaggal - főleg száraz tüzifával - fűtenek.

Nehezíti a tüzelőanyag ellátást az is, hogy a fatelepeken is óriási az igény a hatósági áras tüzifára, amit nehezen tudnak a kereskedők kielégíteni, vagy csak hosszú átfutási idővel. Mindenképpen fontos, hogy a beszerelt fűtőberendezéseket szakember is ellenőrizze, így nem fordulhat elő, hogy a füst nem távozik a lakásból, valamint csakis az előírt tüzelőanyagokkal fűtsünk, ezzel is garantálva az ott élők biztonságát és a kandallók élettartamát.

Mivel melegíthetünk még?

Ugyan a fűtési szezon már hivatalosan is elkezdődött, mégis kevesen szeretnének már most fűtést kapcsolni otthonaikban, így keresik az alternatív megoldásokat. Azok, akik csak esténként vagy egy-egy hűvösebb délután szeretnének melegedni, szívesen választják fűtésrásegítés céljából az elektromos kandallókat.

Az elektromos kandallóknál a Praktikernél nincs nagy eltérés az értékesítési számokban a tavalyi évhez képest. Főként azok választják ezt a terméktípust, akik nem rendelkeznek kéménnyel, de mégis szeretnék élvezni a tűz látványát.

- mondta el a HelloVidék megkeresésére Fuszeneckerné Pivarnyik Edina, a Praktiker szortiment menedzsere.

A hagyományos elektromos kandallók 15-40 négyzetméter közötti teret képesek önállóan kifűteni, ennél nagyobb területnél csak kiegészítő fűtésként tekinthetünk ezen termékekre. Amíg azonban nem köszönt be a nagy hideg vagy nem kapcsolják be központilag a fűtést, remek fűtéskiegészítésként használhatóak

- tette hozzá a menedzser, majd kitért arra is, mely fajtája fogy leginkább az elektromos kandallóknak.

Mint mondta, az áruház vásárlói a fali, illetve a külön burkolattal rendelkező tűztereket keresik leginkább, azon belül is a valósághű lángeffekttel és termosztáttal rendelkező termékeket. A fűtési teljesítmény mellett ugyanis fontos szempont a választásnál a vizualitás is: a termékkínálatban többszínű lángeffektet alkalmazó, valamint állítható lángintenzitású elektromos kandallók is elérhetőek. Kiemelte azt is, hogy vidéken jellemzően nagyobb a családi házak aránya, így ott elsősorban a hagyományos kandallókat keresik a vásárlók, de az elektromos kandallók is népszerű termékek. Úri hóbort, vagy valóban megéri? Korábbi cikkünkből ez is kiderül: ide kattintva olvashatjuk is.

Mit tehet még, aki nem akarja feltekerni a fűtést?

Azok, akik még nem szívesen csavarnák fel a radiátorokat, nem izzítanák be a kazánokat és a kályhákat esténként, tovább kutatnak az alternatív fűtő-melegítő eszközök között. Nekik jelenthet megoldást, ha kipróbálják az elektromos hősugárzókat vagy épp az ágymelegítőket. Cikkünkben most annak jártunk utána, milyen áron kínálják ezeket a melegítésre szolgáló eszközöket, hiszen nagy segítség lehet bármelyik, ha csak egy szobát, vagy magát az ágyunkat tennénk kicsit melegebbé a hűvös éjszakák alatt.

Körképünkhöz megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, ennek alapján azt láthatjuk, hogy

a Mediamarkt online kínálatában az ágymelegítők ára 12 519-39 990 Ft között mozognak.

Az Euronics webshopjában az ágymelegítő ára 11 999-26 999 Ft között található.

Az eMAG shopjában 9890-59 805 Ft között mozog az ágymelegítő ára.

Az alza.hu kínálatában 12 490- 41 990 Ft között találunk ágymelegítőket

Hősugárzó esetében a következő árakra számíthatunk:

a Mediamarkt online kínálatában 4999-76 999 forint között vásárolhatunk hősugárzót.

Az Euronics webshopjában 9999-63 999 forint között mozog az ára.

A Praktikernél 5999-44 990 forint között szerezhetünk be a hősugárzót.

Az OBI kínálatában 5999-59 990 forint között találjuk meg a hősugárzókat.

Az eMAG shopjában 5983-90 260 Ft között mozog a hősugárzók ára.

