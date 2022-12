Ősi magyar szokás szed télen rengeteg áldozatot: pillanatok alatt megtörténhet a baj

Pénzcentrum 2022.12.22. 08:33 Megosztom

Ha nem is drasztikusan, de növekszik a téli, karácsonyi időszakban a balesetek száma Magyarországon. A karácsonyfatüzektől elkezdve, a rosszul elhelyezett gyertyák, nem megbízható/meghibásodott fényfűzérek, de akár a sütés-főzés, sőt még olyan ősi szokások is, mint a disznóvágás, komoly galibát okozhatnak ilyenkor. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a csúszós utak miatt a közúti balesetek száma, illetve a hosszabb időre magára hagyott ingatlanokba a betörések száma is komolyan megugrik. A kellemes, év végi, karácsonyi bulizgatás pillanatok alatt fordulhat tragédiába. A Pénzcentrum a katasztrófavédelemmel és a legnagyobb hazai biztosítók segítségével összeszedte a legnagyobb veszélyforrásokat, de tanácsokat is kértek a szerencsétlenségek elkerüléséhez.

Sokaknak a karácsony a pihenésről, a családról, a feltöltődésről szól, megint mások szétstresszeli az egészt. De akárhogy is álljon valaki az év végi ünnepekhez, az bizonyos, hogy rengetegen vannak ilyenkor odahaza, együtt, sokkal többet, mint az év más időszakaiban. Ez pedig gyakorlatilag eleve elrendeli, hogy sokkal több háztartási baleset történik ilyenkor, írja a Pénzcentrum. A Pénzcentrum az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a legnagyobb hazai biztosítótársaságok segítségével annak járt utána, melyek a karácsonyi, tágabban a téli időszak legjellemzőbb balesetei, milyen kárkifizetések jellemzőek. Rengeteg a tűz karácsonykor Tavaly a karácsonyi időszakban csak az adventi koszorúk, fényfüzérek, csillagszórók miatt hatvannégy lakástűz keletkezett, öt otthon vált lakhatatlanná és tizenhárman sérültek meg olyan tűz miatt, amelyet adventi koszorú okozott - tudta meg a lap az OKF-től. A Katasztrófavédelem azt is elmondta lapunknak, hogy idén az advent első három hetében 11 alkalommal okoztak tüzet az adventi koszorúk, égve felejtett gyertyák és fényfüzérek. Volt olyan társasházi lakás, amit például egy elborult, égve felejtett gyertya gyújtott ki, a lakás lakhatatlanná vált. Gyakran azért keletkezik tűz, mert a gyertyát az ablakba teszik, és meggyújtja a függönyt vagy az ablakkeretet. Jellemzően az adventi koszorúk és fenyőfák gyulladnak ki, a kisebb károk pár 10 ezer Ft-osak, de lehetnek akár több 10 milliós esetek is, ha károsodik az épület és az ott található ingóságok. De a tűz okaként még mindig az elektromos zárlat a leggyakoribb. A biztosító ezen felül egy „nem különleges, de roppant tanulságos” történtet is megosztott: az újonnan vásárolt izzósorral feldíszített fát teljes fényárban hagyták, és elmentek otthonról. A szomszédok telefonáltak, hogy kigyulladt a fa, majd átterjedt az épületre. Közel 5 millió Ft-ot szolgáltattunk ügyfelünknek - írták, de elmondták azt is, hogy nem minden tűzeset kimondottan karácsonyi, hanem inkább inkább a téli időszakhoz köthetők a kályhából/kazánból származó égéstermék miatti tüzek, illetve az épület elektromos hálózatát jelentősen igénybe vevő, nem ritkán túlterhelő fűtő berendezések miatti elektromos tűzesetek okoznak sok bajt. A Groupamánál 2021-ben egy tűzesetre átlagosan 600 000 Ft körül fizettünk a lakossági szegmens káraiban. A legkisebb összeg 15 000 Ft, a legmagasabb pedig 47 698 800 Ft volt. A tűzesetek kapcsán az Allianz is arra hívta fel a figyelmet, hogy az adventi várakozáshoz hozzátartozik, hogy gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, fényfüzéreket helyezünk el a ház körül, hogy az otthonunk még barátságosabbnak tűnjön. Sőt, ebben az időszakban a kandallót is szívesebben gyújtják be az emberek. Az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók, vagy akár az elektromos hálózat túlterhelésének (pl.: túlzott, szabálytalan díszkivilágítás illetve elektromos radiátorok, rossz minőségű hosszabbítók használata) következtében gyakrabban fordulnak elő tűzesetek a lakásokban, mint az év többi napján. Sütés-főzés, díszítés, disznóvágás – kegyetlen karácsonyi tevékenységek A téli időszakban természetesen nem csak a tűzesetekkel kell számolniuk a magyaroknak, rengeteg egyéb veszély is leselkedik rájuk. A Generali például arról számolt be a Pénzcentrumnak, hogy az ünnepi időszakban a családok több időt töltenek otthon, így az otthoni balesetek általában gyakrabban következnek be. Sütés-főzés közben elszenvedett égési sérülések (jellemzően a sérülések mértéke miatt nem tudunk szolgáltatást teljesíteni), házon belüli/kívüli lépcsőkön elcsúszások, leesések, általában töréssel járó balesetek jellemzik ezt az időszakot. A biztosítónál baltás favágással, fa díszítéssel, létráról leeséssel kapcsolatos kárbejelentések az elmúlt években nem érkeztek. Elmondták azt is, hogy a téli időszakra jellemző balesetek inkább a havas, csúszós körülmények miatt következnek be, ilyenek az elesések, elcsúszások – kéz-, láb sérülések. Előfordulnak még disznóvágás közben elszenvedett sérülések (húsvágás, húsdarálás közben) kisebb vágásoktól a kéz ujjainak súlyosabb sérüléséig (amputáció) - hívták fel a figyelmet, de kiemelték azt is, hogy gyakoriak még a téli sportok kapcsán elszenvedett baleseti sérülések – korcsolyázás, síelés közben elszenvedett balesetek. A síeléssel kapcsolatban a legjellemzőbbek a térdízület sérülései, ebből gyakran balesetből eredő maradandó egészségkárosodás is származik. De ugyanígy a téli balesetekhez sorolhatjuk még a fűtési szezon beindulása miatti CO mérgezést, illetve az egyéb kéményseprés elmaradása miatti kéménytűz károkat is. A teljes cikk ITT olvasható a Pénzcentrumon. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!