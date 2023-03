Robban az invázió a magyar konyhákban: ezek a kártevők brutális károkat okozhatnak

A tavasz közeledtével rengeteg háztartásba megjelennek a különböző bogarak, kártevők. A problémát csak tetőzi, hogy a konyhákban található összes élelmiszerbe képesek megtelepedni, sőt a lárváik is ezeken a helyeken fejlődnek ki. A zacskókba, tárolókba, fiókokba húzódó molyok például rengeteg élelmiszert képesek tönkretenni, ezzel az őrületbe kergetve a háziasszonyokat. Ha eddig szélmalomharcnak tűnt a különböző kellemetlen bogarak irtása, akkor, íme néhány tanács, amelyekkel eltüntethetjük a nem kívánt látogatókat a lakásodból.

Muslicák, muslicák mindenhol!

Nem csak nyáron, de tavasszal is oda kell figyelnünk a konyhánk állapotára. Nem kell rendetlennek lenni ahhoz, hogy például a muslicák felbukkanjanak a lakásban. Ha sokáig tároljuk a gyümölcsöket a pulton azok édes húsa és leve könnyen bevonzza a muslicákat. De ugyan így megjelennek, ha kilöttyen valami édes innivaló vagy nem visszük le időben a szemetet.

Magyarországon elsősorban a közönséges muslicával, vagyis ecetmuslicával találkozhatunk, amely ugyan csak 30 napig él, de azt telejesen kimaxolja. Nem is gondolnánk, de a petéit mi magunk visszük haza a megvásárolt gyümölcsökkel. Ha pedig ez egyszer megtörténik, alig egy hét alatt kifejlődhet belőlük az újabb nemzedék. Mivel a muslica kedvenc fészekrakó helye a sérült, rothadó gyümölcs, itt

a megtermékenyített nőstény akár 80 petét is lerakhat naponta.

Ahogy arról korábban írtunk, több módszer is létezik arra, hogy megszabaduljunk tőlük. Ilyenek a

flakonos csapda

befőttes üge csapda

és a DIY muslicapapír.

Hogyan kell őket elkészíteni? Mi az, amivel soha ne próbálkozzunk? Mi az, amitől soha többet nem térnek vissza ezek a kellemetlen látogatók? Korábbi cikkünkben erről is olvashatunk, ide kattintva.

Temérdek étel végzi miattuk kukába: aszalványmolyok

Az első kérdés a betolokodó kártevők esetén, hogy mennyire károsak az emberekre nézve. Ugyan a molyok nem csípnek vagy harapnak, azonban borzasztó sok kellemetlenséget okozhatnak. Ha bekerülnek a konyhánkba, vagy a kamránkba azonnal célba veszik a szekrényekben, polcokon tárolt élelmiszereket és amellett, hogy belekóstolnak a különböző "falatokba", még a lárváiknak is itt készítenek helyet. Éppen ezért nem csoda, hogy lárvákat találhatunk a rizsben, lisztben vagy egyéb, nyitott csomagban tárolt alapanyagokban.

Bár előfordulhat, hogy komoly szekrénytisztítást kell végezni, de mégse a rossz takarítási módszerünket okoljuk a megjelenésükért. Szakemberek szerint a legtöbbször a molyok már lerakták petéiket az adott termék élelmiszer-csomagoló létesítményében vagy az élelmiszerbolt ömlesztettáru-tárolóiba. Innen pedig egyenes út vezet az otthonokba.

Ha megszabadulnál az idegesítő aszalványmolyoktól, de nem akarod mindenféle kemikáliákkal telepermetezni a lakást, akkor most megtudhatod, hogy tudod környezetbarát módon kiirtani a lakásodból a nem kívánt vendégeket. Ehhez nem lesz másra szükséged, mint

porszívóra

ecetre

szappanra

és vízre

Keresd meg a kamrában, konyhában lévő összes "fertőzött" területet. Sajnos ezután nincs más megoldás, ki kell dobni az összes érintett ételt, majd át kell törölnöd mindent hígítatlan ecettel - ez fogja megölni a lárvákat.

Fontos! A kidobott tasakokat, tárolókat, csomagolásokat közvetlenül a kültéri kukába kell kidobni hiszen, ha bennemaradnak a konyhai szemetesben, onnan könnyen visszatelepülhetnek a lakásba.

Hogy az ecet szagot enyhítsük, mindent töröljünk át szappanos vízzel. Ha ez megvan, akkor jöhet a porszívózás. A sarkokban, a szekrények tetején és minden apró zugban meghúzódhatnak a moly lárvái. Éppen ezért legyél körültekintő.

Ha szeretnéd a jövőben elkerülni a kártékony molyok megjelenését, akkor própálkozz légmentesen zárható edényekkel, ezekbe tárolj olyan alapanyagokat, amikre a kártevőknek is fájhat a foga. Érdemes kipróbálni egyéb alternatívákat is. A babérlevelek, a levendula, a cédrus és a menta is mind olyan illatok, melyek taszítják az aszalványmolyokat. Töltsön meg egy tasakot ezekkel a növényekkel és tedd be a szekrényekbe, fiókokba, olyan helyekre, ahonnan kiűzted a lepkéket. Időnként cseréld ki őket, hogy azok hatékonyak maradjanak.

A szorgos hangyák, a lakásba is betévednek

Tavasszal megjelennek az első hangyák a lakásban, udvaron, ezzel sok bosszúságot okozva a kertes ház tulajdonosnak. Sok vegyszer kapható a boltokban, amelyek segítenek elpusztítani ezeket a kártevőket, viszont ezek közül sok termék, olyan káros vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek nem bizonyulnak jónak kertünk vagy a mi egészségünkre nézve. Ezért érdemes környezetbarát kártevőirtási módszerekhez fordulni.

Mitől jönnek elő a hangyák? A hangyák kedvenc tápláléka a cukor, de bármilyen ételmaradék előcsábíthatja őket búvóhelyükről. Elég számukra egyetlen vékony repedés a parketta alatt és megtalálják az utat a legeldugottabb zugokig. De amilyen könnyen bejutnak a hangyák, olyan nehéz megszabadulni tőlük! A hangyák elriasztására és hangyairtásra számos házi praktika létezik, amiket Te is kipróbálhatsz, ha a jó idő közeledtével elözönlik otthonodat ezek a kis ízeltlábúak. Nem csak bolti hangyairtó szerek és hangyacsapda félék állnak rendelkezésünkre, hanem érdekes házi praktikák is.

Ecetes spray : A hangyák, amikor táplálékforrást találnak, feromonokat hagynak maguk után, így a kolóniában más hangyák is észlelhetik a táplálékhoz vezető utat. Az egyik legjobb módja, hogy távolt tartsuk a hangyákat az ecetes spray használata. Ha ezzel fújjuk be az ösvényt, az megtöri az útvonalukat és a hangyák társai nem találják meg majd az utat a táplálékforrás felé. A saját ecetspray elkészítése jó és olcsó módszer a hangyák kiirtására. Adjunk egyenlő mennyiségű ecetet és citromlevet egy spray-palackba, és alaposan keverjük össze. Ezután keressük meg a hangyatelepeket vagy fészkeket, és permetezzük rájuk.

: A hangyák, amikor táplálékforrást találnak, feromonokat hagynak maguk után, így a kolóniában más hangyák is észlelhetik a táplálékhoz vezető utat. Az egyik legjobb módja, hogy távolt tartsuk a hangyákat az ecetes spray használata. Ha ezzel fújjuk be az ösvényt, az megtöri az útvonalukat és a hangyák társai nem találják meg majd az utat a táplálékforrás felé. A saját ecetspray elkészítése jó és olcsó módszer a hangyák kiirtására. Adjunk egyenlő mennyiségű ecetet és citromlevet egy spray-palackba, és alaposan keverjük össze. Ezután keressük meg a hangyatelepeket vagy fészkeket, és permetezzük rájuk. Illóolaj spray : Ahogyan a hangyák utálják az ecet szagát, úgy számos illóolaj is segít megtörni a hangyák feromonnyomát. Ezek az illóolajok kellemes illatot varázsolhatnak otthonunkba, miközben elűzik a betolakodókat. Az olajspray elkészítéséhez adjunk hozzá 1 evőkanál ecetet egy csésze illóolajhoz, majd jól keverjük össze. Ezután öntsük az oldatot egy spray-palackba, és permetezzük oda, ahol szükséges.

: Ahogyan a hangyák utálják az ecet szagát, úgy számos illóolaj is segít megtörni a hangyák feromonnyomát. Ezek az illóolajok kellemes illatot varázsolhatnak otthonunkba, miközben elűzik a betolakodókat. Az olajspray elkészítéséhez adjunk hozzá 1 evőkanál ecetet egy csésze illóolajhoz, majd jól keverjük össze. Ezután öntsük az oldatot egy spray-palackba, és permetezzük oda, ahol szükséges. Szappanos vizes spray : Egyszerű módja annak, hogy megszabaduljunk a hangyáktól. Készítsünk oldatot folyékony szappanból és csapvízből 1:3 arányban. Ezután permetezzük a hangyák által érintett területre.

: Egyszerű módja annak, hogy megszabaduljunk a hangyáktól. Készítsünk oldatot folyékony szappanból és csapvízből 1:3 arányban. Ezután permetezzük a hangyák által érintett területre. Fokhagyma : Megfigyelted, hogy a hangyák nem közelítik meg a fokhagymát? Ez azért van, mert a fokhagyma jó hangyariasztó. A fokhagymát természetes rovarirtó szerként használhatjuk a hangyák irtására. Csak hámozd meg a fokhagymát, és helyezd el otthonod különböző részein, hogy eltüntesd a hangyákat.

: Megfigyelted, hogy a hangyák nem közelítik meg a fokhagymát? Ez azért van, mert a fokhagyma jó hangyariasztó. A fokhagymát természetes rovarirtó szerként használhatjuk a hangyák irtására. Csak hámozd meg a fokhagymát, és helyezd el otthonod különböző részein, hogy eltüntesd a hangyákat. Fahéj: A fahéj egy másik illat, amely ellenáll a hangyáknak. Ezt kihasználhatjuk, ha fahéjport szórunk otthonunk azon területeire, ahol a hangyák megjelennek. De fahéjrudakat helyezhetünk az ablakok, ajtók közelébe is. Hatékonyságát fokozhatjuk, ha néhány csepp illóolajat is teszünk a rudakra.

Címlapkép: Getty Images