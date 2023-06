Eldurvulhat a helyzet? Ezért csökkenhetnek jelentősen a lakásárak ezeken a helyeken

Átalakul az eddigi lakástámogatási rendszer jövőre a legfrissebb kormányzati nyilatkozatok szerint. A falusi csok esetében magasabbak lesznek a támogatások, a babaváró maximális összege 11 millió forintra emelkedik, ugyanakkor a nagyvárosi CSOK igénylők jövőre új támogatási formában reménykedhetnek. Mindez több oldalról is hatással lesz a lakáspiacra, rövid és hosszú távon egyaránt - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Jelentős piaci változásokat hozhat a csok és a babaváró átalakítása

Jövőre változni fog az állami lakástámogatási rendszer, ami a lakáspiaci folyamatokra is hatással lesz. A csokos támogatások és a babaváró hitel átalakítása miatt a jogosultak egy része még idén extra keresletet hozhat a lakáspiacra.

Bár a támogatott hitelek felértékelődtek a magas kamatkörnyezet miatt, ám a bizonytalanság eredményeként éves szinten jelentősen csökkent a csok-igénylések száma. Szakértői becslés szerint az újlakás-vásárlások esetében 75, a használtlakás-vételeknél pedig 50 százalékkal eshetett vissza az igénylések száma.

A nagyobb településeken a csok átalakítása átmenetileg felgyorsíthatja a lakások árcsökkenését is, ami a jövőre életbe lépő támogatásokkal együtt élénkebb lakáspiacot hozhat 2024-ben.

A jövő kulcsa lehet a támogatott hitel és a rezsi

Alapvető változást hoz a lakáspiacra a csok búcsúja a nagyobb településeken, ám a kormányzati ígéret szerint később lesz helyette másik program, ám ennek részleteiről nem lehet pontosabbat tudni. Mindenesetre a csok megszüntetése apropóján érdemes a lakáspiaci alaptrendeket is megvizsgálni. Az elmúlt években az állam igyekezett a lakásdráguláshoz felzárkóztatni a támogatásokat. Jó példa erre az államilag támogatott csok-hitelek kibővítése a használt lakásvásárlókra vagy a 2021-ben életbe lépett csokhoz kötött illetékmentesség. Mivel a vissza nem térítendő támogatások jelentős növelése nagyobb állami kiadással járna, ezért a magasabb kamatkörnyezet miatt jövőre még nagyobb szerepet kaphatnak a támogatott hitelek

- értékelte a helyzetet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a csütörtökön bejelentett változtatásokat értékelve. Hozzátette: “A jövőben a lakástámogatási rendszerben ismét szerepet kaphatnak a lakáskorszerűsítések. Nem csak a családok otthonfelújítási támogatásának népszerűsége és sikere miatt, hanem azért is, mert a lakóingatlanok energetikai fejlesztése a rezsicsökkentéssel kapcsolatos állami kiadásokat is mérsékelhetik.”

A lakáspiacon most elsősorban a magas lakáshitelkamatok fékezik a forgalmat. Az ingatlan.com csoporthoz money.hu szakértői felhívták a figyelmet azonban arra, hogy a CSOK esetében felemás az idei kép. A magas lakáshitel kamatok miatt felértékelődtek a támogatott, kedvezményes kamatozású konstrukciók. Ezt jelzi, hogy az idén az új lakáshitel-szerződések esetében fölénybe kerültek a támogatott hitelek. Ugyanakkor a mindennapi kiadások emelkedése, a bizonytalan környezet miatt összességében támogatások iránti kereslet csökkent, ezért is lehet szükség a támogatások átalakítására. Szakértői becslések szerint idén az új lakások vásárlására, építésére beadott csok-igénylések száma drasztikusan, 75 százalékkal is csökkenhetett. A használt lakások vásárlására benyújtott igényléseké pedig 50 százalékkal eshetett vissza. Összességében sokkal kevesebben kértek csokos konstrukciókat, ám a szűkülő lakáshitelpiacon a támogatott konstrukciók mégis nagyobb szeletet kaptak.

Ezeknek az igénylőknek érdemes sietni

A várakozások szerint 2024-től már a nagyvárosokban is elérhető lesz a lakástámogatások új formája, ami összességében nagyobb anyagi mozgásteret jelenthet a jövőbeni jogosultak számára. A babaváró támogatás átalakítása miatt viszont elképzelhető, hogy 2023 második felében a jogosultak még igyekeznek kihasználni ezt a lehetőséget. Balogh László azt mondta: “Lehetnek olyan családok, akiknek érdemesebb lehet még idén kihasználni a babaváró hitel jelenlegi konstrukcióját. Elsősorban azon családoknál jelenthet ez opciót, akik nagyvárosi lakásba költöznének és a házaspár női tagja 30-39 éves, de csak pár év múlva terveznek gyermeket. Ők ugyanis idén még felvehetik a babaváró hitelt, amire jövőre már nem lesz lehetőségük csak akkor, ha 2024 végéig igazolással rendelkeznek a családanya várandósságáról. A 10 millió forintos potenciálisan kamatmentes kölcsön kiesését viszont nem biztos, hogy kompenzálja számukra a jövőre életbe lépő új lakástámogatások.

Fordított a helyzet a falusi csok esetében, mivel ez a támogatási forma megmarad, ráadásul januártól komolyabb összegekkel. Így az idei falusi csokos igénylések száma mérséklődhet, mert a jogosultak a nagyobb dotáció érdekében megvárhatják az évfordulót.

Átmenetileg nagyobb lehet a lakásárcsökkenés a városokban

Az ingatlan.com szakértője szerint átmenetileg jobban csökkenhetnek a nagyvárosi lakásárak, attól függően, hogy mikor fogadják el és jelentik be a 2024-tól érvényes támogatásokat.

Az eladók egy része ugyanis még az idén érvényes lakástámogatásokra tekinthet biztos pontként vagy még 2023-ban szeretnék igényelni a babaváró támogatást, és úgy költöznének tovább. Az idei gyengébb forgalmú lakáspiacon viszont csak akkor tudják hamarabb eladni ingatlanukat, ha csökkentik az árát

- fogalmazott Balogh László. Hozzátette: “Ez megfizethetőbb tartományba tereli a lakásárakat, ami a jövőre életbe lépő új lakástámogatási formákkal együtt 2024-ben az ideinél sokkal élénkebb lakáspiacot eredményezhet.”

Címlapkép: Getty Images

