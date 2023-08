Most érdemes belevágni ebbe a lakásfelújításba: aki ezt most meglépi, piszkosul jól járhat

Mire készüljenek azok, akik most nyár végén állnának neki a lakásfelújításnak? Újra csempéznék a fürdőszobát, divatosabb járólapot szeretnének a konyhába, vagy csak a teraszon cserélnék a burkolatot. Melyek 2023. nyarának legdivatosabb színei, formái? Árban mennyit változtak ezek a termékek? Ennek is utánanézett most a HelloVidék.

Továbbra is lejtmenetben a magyar építőipar, alig építenek új lakásokat, visszaesett a lakásfelújítás, rengeteg szakember hiányzik Magyarországról. Már tavasszal megkongatták a vészharangot a hazai építőipari cégek. Ahogy a HelloVidék pár hónappal ezelőtt megírta, olyan spirálba került az iparág, amiből nehéz kijönni. A legfrissebb KSH-adatok szerint 2023. júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Köszönőviszonyban sincsenek egymással a felújítandó és a felújított házak árai, ennek ellenére egyre kevesebben mernek belevágni most a korszerűsítésbe és felújításba. Legutóbb arról cikkezett a HelloVidék, hol tartanak a hőszigetelés árak 2023-ban, most pedig a szakemberek segítségével arra voltunk kíváncsiak, mire számíthat az, aki újra csempézné a fürdőszobát, vagy csak divatosabb járólapot szeretne a lakásban. A HelloVidék kérdéseire Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház ügyvezetője, valamint a Praktiker szakmai csapata válaszolt:

HelloVidék: A tavalyi felújítási támogatások után mit tapasztalnak- mennyivel esett vissza idén a magyarok körében a nyári felújítások száma? Mik a legnépszerűbb lakásfelújítások?

Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház: A tavalyi felújítási támogatások kifutása érezhetően visszavetette a keresletet. Alapvetően nincs rálátásunk arra, hogy az ügyfél milyen forrásból finanszírozza a vásárlását. Azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi forgalom harmada „eltűnt”, az érdeklődők pedig a korábbinál jobban átgondolják a választásukat és számos helyről kérnek be és hasonlítják össze az ajánlatokat.

Mik a legkeresetebb járólapok, csempék, még mindig divatosak az "olasz" termékek? Vannak magyar termékek (Zalakerámia pl)?

Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház: A Zalakerámia termékei továbbra is jelen vannak a piacon, a teljes fogyasztás jelentős részét adják. Azonban az import termékek nem csak minőségben, hanem főleg választékban és designban messze más dimenziót képviselnek. Nálunk az olasz burkolólap gyártók közül is a legjobb, leginnovatívabb gyártók termékei alkotják a választékot.

Melyek most, 2023. nyarán a legdivatosabb színek, formák és anyagok?

Praktiker: A Praktiker adatai alapján idén a 3D hatású falicsempék és a graníliás padlólapok nagyon népszerűek. Ugyanakkor továbbra is divatosak a famintás padlólapok, valamint a márványmintás fali csempék, padlólapok. Örök klasszikus a metro csempe. Az idén 25 éves Praktiker választékában többféle stílusú fali-, dekorcsempe és padlólap megtalálható, a klasszikustól a modernig. Hidegburkolatoknál továbbra is a fahatású és márvány mintás járólapok és falicsempék a legkeresettebbek. A divatos fa hatású felületekből többféle szín és méret található a választékban. Ezek mellett megjelennek a kő, beton, cement hatású megoldások is. A színek tekintetében a fehér, krém, bézs, szürke, barna színek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, de a magyar tulajdonban lévő Praktiker választékában megtalálhatóak a színes, mintás, ill. sötétebb tónusú padlólapok és falicsempék is. A Praktiker eladási tapasztalatai alapján változatlanul népszerűek a kisebb méretű termékek (20x30 cm, 25x40 cm, 30x30 cm), de már jelenleg a 30x60 cm, 20x60 cm, 20x50 cm méretek az általánosak, ill. a kínálati piac is a nagyobb formátumok irányába kezd eltolódni. Az idei évben egyre népszerűbbek a nagyméretű kivitelek (60x60 cm, 60x120 cm) többféle színben és mintázatban és a 3D-s megjelenésű falicsempék.

A melegburkolatok közül idén a világos színek a legnépszerűbbek (laminált padló, vinyl padló esetében). A világos színű fa jelenleg a kedvenc, mert klasszikusnak tűnik, mégis modern megjelenést kínál. Ennek a színnek az a nagy előnye, hogy szinte minden helyiséghez passzol. A Praktiker vásárlóinak körében évről-évre egyre keresettebbek a vízálló laminált padlók. Többféle mintázatú termék szerepel a választékban (fa, kő, gránit- és cementhatású). Itt is a világos színek a legkeresettebbek. A vízálló laminált padló olyan továbbfejlesztett burkolat, amely akár 24 órán keresztül ellenáll a víznek, amellyel a teljes lakás felújítható. Nagy előnye a hagyományos laminált megoldással szemben, hogy fürdőszobában és konyhában is használható. A vinyl padló előnye, hogy sokkal puhább, csendesebb, meleg érzetet biztosító burkolat. Nagyon könnyű tisztán tartani, 100 százalékban vízálló. Az idén 25 éves Praktiker adatai alapján a legkeresettebb színek: betonhatású, márványhatású (fehér), és fahatású vinyl padlók.

Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház: Nehéz egyértelmű divatról és trendről beszélni csempék és járólapok esetén.

Még mindig népszerűek a különböző gyártók fahatású padlólap termékcsaládjai. Újabb és újabb, a korábbinál szebb, modernebb eljárásokkal készült lapok kerülnek termelésbe és az üzletünk választékába. Azonos méret esetén a konkurens gyártók figyelik egymás árait is és érezhető némi visszarendeződés a tavalyi árszintekhez képest.

Továbbra is népszerűek a beton, vagy minimál hatást képviselő szürke, vagy halvány bézs lapok is. A cél itt a lakás enteriőréknek a jó párosíthatósága más burkolatokkal, bútorokkal, és általában berendezési tárgyakkal. Aki visszafogott, nem karakteres lapot keres annál ez a hatás még mindig „favorit”.

Továbbra is jelen vannak és nagy népszerűségnek örvendenek a különböző kő- és márvány mintás lapok is. Míg márvány mintával jellemzően a fényes felületek és világos színek a legnépszerűbbek, addig kő mintában a matt és közepes vagy sötétebb színek.

Érdekes új irány a karakteres, mozgalmas mintával rendelkező, tapéta hatású hidegburkolatok választéka. Számos gyártó kínál már ilyen jellegű lapokat, nagyobb 60x120, 60x180, vagy akár 120x278 cm lapmérettel is; akár olyan designnal amiben a lapok mintája a következő lapon folytatódik, így a teljes felületen jelen van.

Az előzőeken felül igazi divat lett a kisebb méretű (6x25; 7,5x30 stb) fényes, mázas lapok, amelyek a „metro” jellegű lapok továbbfejlesztésének is tekinthetőek. Ezeket a lapokat jellemzően erős, intenzív színekben keresik az ügyfelek egy-egy felület kiemelésére, hangsúlyosabbá tételére.

Árban mennyit változtak ezek a termékek?

Praktiker: Idén többféle padlólapnak, fali csempének, dekorcsempének csökkent az ára a Praktikerben 2022-höz képest, és a kéthetente frissülő akciós ajánlataikban is rendszeresen találhatóak ilyen termékek. Ezek mellett nagyon jó ár-érték arányú, „ütős áras” termékeket kínálnak úgy, hogy tartósan, minimum 3 hónapra biztosítják a kedvező fogyasztói árat. A Praktiker kéthetente frissülő akciós ajánlataiban sokféle termék található, és a kedvezmény mértéke elérheti akár a 30-40 százalékot is.

Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház: 2021 óta a termékkörben átlagosan legalább 50% áremelkedést tapasztaltunk. Az alacsonyabb árú szegmensben nagyobb volt a növekedés, ezen lapok gyártási költségeiben jelentős arányban van jelen az alapanyag és energiaárak növekedése. Bár van némi visszarendeződés a korábbi árak visszatérésére nincs már remény.

Mire figyeljünk, ha járólapot, csempét vásárolunk?

Praktiker: Fontos, hogy amíg a melegburkolatok lerakása nem igényel szakmai segítséget, laikusként is kivitelezhető, betartva a gyártók által meghatározott lerakási utasításokat, addig a hidegburkolatoknál minden esetben szakember segítségét kell kérnünk, hiszen ez az egyik alapfeltétele a gyártói garancia érvényesítésének, és mivel bonyolultabb a folyamat, kizárólag a szakszerű megoldással kapunk esztétikus felületet.

Érdemes figyelni arra, hogy kültérre vagy beltérre szeretnénk-e használni (kültéri esetén fontos, hogy szerepel-e a tájékoztatásban a fagyállóság jelölése).

Figyeljünk a kopásállósági fokozatra (PEI jelölés), valamint a csúszásmentességi fokra (R jelölés).

Címlapkép: Getty Images