Kiderült, milyen ingatlanra futja vidéken az új minimálbérből: Te beérnéd ilyen lakással?

Pénzcentrum 2023.11.21.

A minimálbér - fele, mert a lakbéren kívül más kiadások is vannak - ma már egy rendes szoba kibérlésére is alig elég Budapesten az ingatlanpiaci szakértők szerint - és vidéken is csak kevés helyen jönne ki 77 ezer forintból egy önálló lakás. A Pénzcentrum arra is kíváncsi volt, hogy mire elég ma a bérleti piacon a magyarországi nettó mediánkereset - ez az az összeg, aminél pont ugyanannyi dolgozó kap többet, mint kevesebbet -, és a szakemberek szerint ennek a feléből sem futja túlzottan nagy fényűzésre a fővárosban. Vidéken már valószínűleg elérhető egy önálló lakás.

Ma a minimálbér összege Magyarországon bruttó 232 000 forint, aminek a nettója egy kicsivel több, mint 154 ezer forint. Ekkora összegből mind félretenni, mind lakáshitelt felvenni gyakorlatilag lehetetlen ma, így a lakhatás szempontjából elég elkeserítő helyzetben van, akinek ekkora összegből kell boldogulnia. Ekkora jövedelemmel a saját lakás vásárlása csak álom marad komolyabb megtakarítások nélkül. Kíváncsiak voltunk, milyen kilátásai lennének a képzeletbeli minimálbéres dolgozónknak, ha bérelt ingatlanban kellene élnie. Természetesen nem az összes jövedelmét fordíthatná lakbérre, hiszen a lakhatás csak az alap, sőt, még az sem az első lépés lenne, hiszen valamit enni is kell, valamint más kiadásokra, például számlákra is kell gondolni. Tehát feltételezzük, hogy a jövedelmének csak a felét, azaz 77 135 forintot, fordíthatja a bérleti díjra. Mindemellett azt is megkérdeztük az ingatlanpiaci szakértőktől, hogy mire elég a mai bérleti piacon a magyarországi nettó mediánkereset - ez az az összeg, aminél pont ugyanannyi dolgozó kap többet, mint amennyi kevesebbet. A KSH friss adatai szerint augusztusban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 312 300 forint volt. A játékszabályok ugyanazok: képzeletbeli bérlőnk ennek maximum a felét, 156 150 forintot fordíthatna bérleti díjra. Minimálbérből felejtsd el a lakást Budapesten 77 ezer forintért csak alig 50 kiadó szoba található, de az agglomerációban is csak 12 darab. Tekintettel arra, hogy a fővárosi átlagos bérleti díjak már 240 ezer forint körül járnak, ezért a kiadó szobák is sokat drágultak az elmúlt időszakban - részletezte adataikat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Tavaly novemberben még 80 ezer forintért lehet kiadó szobát találni a fővárosban, de most ez már átlagosan 85 ezer forintba kerül. A kínálat így sem túl nagy, hiszen a fővárosi kiadó lakások és házak több mint 8500 darabos kínálatához képest kiadó szobából alig 200 elérhető - sorolta a szakember. A vidéki helyzet kapcsán arról beszélt, a megyeszékhelyeken ugyanez a 77 ezer forint már érezhetően többet ér - de nem sokkal. Több mint kétszer akkora kínálatból válogathatunk mint Budapesten, de ez még mindig csak 120 kiadó ingatlant, jellemzően szobát jelent. Nem meglepő módon ennek a kínálatnak több mint a fele a keleti országrészben található: Debrecenben, Szegeden és Miskolcon 15-30 albérletből is válogathatnak a minimálbérből élők. Miskolcon közel 30 olyan albérlethirdetésben keresnek bérlőt, ahol önálló lakást kínálnak bérbevételre. A többi vármegyeszékhelyen jellemzően 1-2 önálló kiadó ingatlan található, aminek a havi bérleti díja nem több 77 ezer forintnál. - tette hozzá. a vidéki nagyvárosokban, főként az egyetemvárosokban jóval meghaladja az átlagos bérleti díj a minimálbér felét, így vidéki viszonylatban is egyre ritkább, hogy ebből az összegből ki lehessen hozni egy önálló lakás vagy ház bérlését. Ráadásul, ha az említett 77 135 Ft-ból a rezsinek is ki kell jönni, az még nehezebben megvalósítható helyzetet teremt. A Duna House kínálatában található legolcsóbb kiadó lakás szombathelyi garzon, amelyért 60 ezer forint plusz rezsit kér a tulajdonos, azonban, hogy a fenntartási költségekkel együtt is beleférjen a bérlő a 77 ezer forintos keretbe, a rezsin érdemes spórolni. Ennél alacsonyabb összegért már a vidéki területeken is ritkaságszámba megy az önálló lakás vagy ház - mondta a szakértő. Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint Budapest és Pest vármegyében mind a minimálbért, mind a mediánkeresetet alapul véve szűkösek a lehetőségek, itt havi 150 000 forint alatt már nem nagyon lehet kiadó lakást találni. Vidéken, például Tatabánya és környékén a minimálbér feléből maximum egy szobát lehet bérelni, a mediánbér fele kisebb garzonlakásra lehet elegendő. Székesfehérvár és környékén jellemzően a mediánbér feléért sem lehet kiadó ingatlant találni, míg Ajkán a minimálbér feléből bányászlakásokat, falusi ingatlanokat lehet bérelni, Ajka belvárosában felújított lakásra és házra is elegendő lehet a mediánbér. Velencén a mediánbér feléből 2-3 szobás lakást, 50 nm-es házat már lehet bérelni. Szombathely és környékén a minimálbér feléért lehet már 25-30 nm átlagos állapotú lakásokat, a mediánbér feléért lakótelepi, 50-60 nm-es lakások is találni. A Dél-Dunántúli régió nagyobb városaiban, mint Pécs, Szekszárd, Kaposvár és Zalaegerszeg jellemzően nincsenek kiadó ingatlanok 80-100 ezer forint alatt. A Dél-Alföld nagyobb városaiban a minimálbér feléért szinte csak szobát lehet bérelni, önálló lakást nem. A kisebb, nem belvárosi lakások is 90 ezer forint havi bérleti díj felett kezdődnek Szegeden, valamint Kecskeméten. Békéscsabán kis szerencsével 75-80 ezer forinttól azonban már elérhető önálló lakás is. A kisebb településeken nagyon kevés kiadó albérlet van, elvétve találni átlagos vagy rosszabb állapotú ingatlant a minimálbér felének összegéért. Ellenben a mediánbér feléből a nagyobb városokban, már egy jobb állapotú lakás is számításba jöhet, de a felújított korszerűbb házak, lakások induló bérleti díjai inkább a 200 ezer forinthoz közelítenek. A külsőbb, kevésbé népszerű kerületekben, vagy kisebb településeken ennyi pénzért már akár újabb lakás is bérelhető - tették hozzá. A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható. 