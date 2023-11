Hőszivattyús fűtési rendszeren gondolkozol? Ezt jó, ha tudod, mielőtt belevágsz!

Számtalan fűtési és hűtési megoldás közül választhatunk napjainkban, de miért érdemes éppen a hőszivattyúk mellett dönteni? Egyáltalán miért hasznosak, hogyan működnek? Valóban energiatakarékosak?

Egyre több helyen lehet arról hallani, hogy érdemes hőszivattyúkat választani az otthonunk fűtése vagy hűtése esetén, azonban a működés és hatékonyság kapcsán számtalan kérdés felmerülhet, nem is beszélve a különböző értékekről (SCOP, SEER), amelyek jelentése és fontossága sokszor nem egyértelmű. A Panasonic szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a hőszivattyúkról.

Miért éppen hőszivattyú?

Számtalan fűtési, illetve hűtési megoldás közül választhatunk manapság, így felmerülhet a kérdés, hogy miért érdemes éppen a hőszivattyú mellett letenni a voksunkat? A hagyományos energiaforrások, tehát a gáz, a szén és fa helyett megújuló energiaforrást használ, amit közvetlenül az ingatlan környezetéből nyer ki, tehát konkrétan az otthonunk körül található levegőt használja fel ahhoz, hogy a lakásunk vagy házunk hőmérséklete komfortosabbá váljon.

Mi a különbség a levegő-levegő és a levegő-víz hőszivattyú között?

Az A2A (Air-to-Air), tehát levegő-levegő és az A2W (Air-to-Water), tehát levegő-víz hőszivattyúk közötti fő különbség a céljuk és a működési mechanizmusuk, ugyanis ennek köszönhetően eltérő módon használják és adják át a hőt.

Az levegő-levegő hőszivattyúk azt a célt szolgálják, hogy hőt vegyenek fel a környezeti levegőből és azt a levegőt fűtésre vagy hűtésre használják egy adott helyiségben, tehát a hő átadása ugyanabban a közegben (levegő) történik, amelyből kinyerik magát a hőt. Ez röviden azt jelenti, hogy az A2A hőszivattyúk közvetlenül a levegőből veszik fel a hőt és közvetlenül a levegőbe adják át a fűtés vagy hűtés érdekében. Ezzel szemben a levegő-víz hőszivattyúk a hőt felveszik a levegőből vagy más környezeti forrásból, majd pedig átadják egy vízkeringetéses rendszernek. Ez a rendszer lehet radiátor vagy padlófűtés, amelyben a fűtésre vagy hűtésre használható meleg vagy hideg víz kering.

Mikor érdemes levegő-levegő, és mikor levegő-víz hőszivattyút telepíteni?

Az levegő-levegő hőszivattyúkat gyakran légkondicionálóként vagy hőszivattyús fűtési rendszerek részeként használják, amelyek közvetlenül befolyásolják a levegő hőmérsékletét a helyiségben. Nagy előnye, hogy gyorsan, problémamentesen telepíthető akár pár óra alatt. A levegő-víz hőszivattyúkat különféle fűtési rendszerek részeként alkalmazzák, így fontos tudni, hogy sok esetben ezeket egyszerűbb telepíteni. A levegő-víz hőszivattyúk hőt továbbítanak vízkeringetéses rendszeren keresztül, így a gyors és hatékony működés esetében akkor érdemes telepíteni, ha a rendszer már ki van alakítva a lakásban vagy az épületben. Illesztése meglévő rendszerhez lehetséges, akár kazánnal együttműködve is használható.

Valóban gazdaságos és hatékony a hőszivattyú alkalmazása?

A hőszivattyúk kifejezetten energiahatékonyak, mivel több hőt hoznak létre, mint amennyi elektromos energiát használnak annak előállításához. Tehát például egy tipikus hőszivattyú 2-4 egységnyi hőt képes előállítani minden egy egységnyi elektromos energia felhasználása mellett. Nagyon fontos tudni azonban, hogy a hőszivattyúk hatékonyságát jelentősen befolyásolják a környezeti körülmények. Ilyen a hőmérséklet, a vízforrások hőmérséklete, illetve a talaj típusa, az adott lakás vagy ház szigetelése. Ennek megfelelően fontos, hogy az adott helyszínhez és igényekhez legmegfelelőbb típust válasszuk ki, valamint rendszeresen karbantartsuk és optimalizáljuk a hőszivattyú rendszert a legjobb eredmények eléréséhez.

Elengedhetetlen a megfelelő szigetelés

A jó szigetelés segít a belső hőmérséklet stabilizálásában, így kényelmesebb környezetet teremt a lakók számára. Elkerülhetők a hideg huzatok és a hőingadozások, amelyek gyakran kellemetlenséget okoznak. A megfelelő szigetelés csökkenti az energiafelhasználást, mivel a hőszivattyúnak kevesebb energiát kell felhasználnia a helyiség melegítéséhez vagy hűtéséhez. Ennek eredményeként alacsonyabbak lehetnek a rezsi költségek, sőt a rendszer működési terhelése is csökken, ami hozzájárul az eszköz hosszú élettartamához.

Nem érdemes szakember nélkül hozzákezdeni

Bár vannak olyan előkészítő lépések, amiket „házilag” is meg lehet oldani, azonban a telepítés komoly feladat, amelyhez érdemes szakembert hívni, ugyanis műszaki tudást igényel, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy fizikailag is megterhelő munkáról van szó, ha például csak a kültéri egység mozgatására gondolunk. A beüzemeléshez szintén szükség van szakemberrel, ahogyan a rendszeres karbantartáshoz is, hiszen ennek a megléte elengedhetetlen a garanciához. A telepítés ideje, illetve a költségei nagyban függ a körülményektől, tehát hogy pontosan hová, milyen rendszert szeretnénk kiépíteni, emellett azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire adottak már ehhez a körülmények, tehát például ki van-e már alakítva vízkeringetéses rendszer a lakásban vagy házban.

Mégis mi az a SCOP, illetve a SEER érték, és miért fontosak?

Az „SCOP” kifejezés a klímatechnológiában és hőszivattyúk területén használt mozaikszó, amely az „Seasonal Coefficient of Performance”, tehát a szezonális teljesítménytényező rövidítése. A SCOP érték azt méri, hogy egy hőszivattyú milyen hatékonyan képes működni egy adott időszak alatt, általában egy fűtési vagy hűtési szezon során. Az SCOP érték hasznos információ a hőszivattyúk hatékonyságának és energiamegtakarításának megértéséhez, minél magasabb az érték, annál nagyobb a hatásfok. Az SCOP érték gyakran szerepel a hőszivattyúk dokumentációjában, így könnyebb összehasonlítani a különböző modelleket és kiválasztani a leginkább megfelelőt.

A SEER érték azt mutatja meg, hogy egy klímaberendezés vagy hőszivattyú mennyi hűtőteljesítményt képes előállítani egy adott szezon alatt, és azt, hogy mennyi energiát használ fel ehhez. A SEER érték segít meghatározni, hogy egy klíma- vagy hőszivattyúrendszer mennyi hűtőteljesítményt képes elérni egységnyi energiafelhasználás mellett. Minél magasabb a SEER érték, annál hatékonyabban hűt, ami energiamegtakarítást jelent, tehát a magas értékkel rendelkező berendezések jelentősen csökkenthetik az energiaszámlákat, mivel kevesebb elektromos energiát használnak fel hűtés közben. Ez hosszú távon pénzt megtakarítását jelenti.

Nem csak a pénztárcánk számít: környezetvédelmi szempontok

Mivel fenntarthatósági szempontból sokkal ideálisabb nem fosszilis tüzelőanyagokkal fűteni, ezért ezeknek a betiltását az Európai Unió országai is egyre inkább szorgalmazzák. A szomszédos Ausztriában például már az idei évtől tilos gázkazánok telepítése új épületekbe, de hasonló a helyzet Franciaországban is, Íroroszágban pedig a gázt és az olajat is tiltják 2023-tól. Olaszország megengedőbb ebben a tekintetben, ugyanis ők 2022-től azt tették kötelezővé, hogy 60% legyen a megújuló energiaforrások aránya, hazánkban pedig egyelőre még ennél is megengedőbb a helyzet, ugyanis ez az arány itt 25%. Azonban fontos tudni, hogy a következő években a klímavédelem érdekében további szigorításokra lehet számítani, emellett érdemes belegondolni, hogy a bolygónk védelme közös cél, így hasznos lehet minden esetben, a szabályozásoktól függetlenül is a környezetbarát megoldásokat választani.

Címlapkép: Getty Images