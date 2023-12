Ilyen mobil pincéket vesznek most a vidéki magyarok: könnyen telepíthető, erre jó

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend idehaza a mobilpince, ami nemcsak, hogy helytakarékos, hanem könnyen beépíthető, és nem foglal sok helyet a telkünkön sem. A mobilpince nagy előnye még, hogy gyorsan telepíthető, egyszerű megoldás, amihez nem kell hónapokra feltúrni a kertet, udvart. Ráadásul szakemberek sem kellenek a mobilpince beépítéséhez.

Egyre több hazai, és külföldi gyártó találta meg már a piaci rést idehaza, és próbál sajátos szolgáltasokkal előrukkolni a mobil pincék piacán Magyarországon. Egyes gyártók, mint például Tingard Cellar, Meton Kft., a VBFI Consulting Kft., vagy a lengyelországi BPR-Plastech sp. z o.o., és a Leier gyártó is jelen van a hazai piacon, amelyek más-más megoldásokat kínálnak. A lehetőségek tárháza óriási, és valójában csak a képzelet szab csak határt az elképzeléseknek.

Az egyik hazai cég például meteorológiai állomást is kínál a pincéjéhez, ami lehetővé teszi a pincében lévő hőmérséklet és páratartalom figyelemmel kísérését. A mérési eredmények nagy kijelzőn jelennek meg, de már olyan mobilpince is van, ami teherszállító lifttel is rendelkezik.

A Mobilpince ügyvezetője, Varga Balázs annak idején egy külföldi honlapon találkozott a Mobilpincével, majd eldöntötte, hogy erre itthon is nagy szükség van. Az építészmérnök-szakember építőipari kivitelezőként rengeteg építkezésen megfordult már, ismeri az épülő házak adottságait, melyekben nem, hogy pince, de kamra sem található.

A családi házban az évek során az igény mindig felmerül a tárolásra, viszont utólag kialakítani igen költséges megoldás a mai építőipari árak és szakember hiány miatt, arról nem is beszélve, hogy egy pince kivitelezése a hagyományos építéssel időigényes, a már szépen kialakított kert, akár hónapokig is feltúrva állhat

– kezdte lapunk megkeresésére a Mobilpince ügyvezetője.

Látva a sok-sok előnyét, a cég úgy döntött, hogy erre a termékre itthon is szükség van, ilyen kompakt megoldás ezidáig nem létezett a hazai piacon. Úgy gondolták, hogy egy hiánypótló megoldást tudnak majd kínálni.

A hazai piacon 2020-ban mi voltunk az egyedüli szereplők ilyen megoldással. Az idei évben már a piacon más szereplők is megjelentek, de azt gondolom, hogy a piaci részesedésünk még mindig vezető szerepet tölt be

– hívta fel a figyelmet.

A magyar cég szakemberei már 2020-ban felismerték a piaci rést, de nem találtak Magyarországon olyan fröccsöntő üzemet, ahol van akkora rotációs kemence, amivel ki lehet önteni egy egész pincét. Az egyik hazai üzem két részben tudta volna kiönteni, majd összeragasztották volna, de azzal nem lehet azt a minőséget és látványt elérni, mint az illesztésmentes megoldással, így az Európai Unióban keresek és találtak Mobilpince-gyártót.

Az hogy a hazai vásárlók lassan megismerik a mobilpincéket, azt látjuk, hogy a tárolók felhasználása igen változatos: a legtöbben tárolásra használják, klasszikus értelemben vett kamrának, például borospincének, sajtérlelőnek. Akár mondjuk kerti sufniként is jól funkcionál, de egyre többen vannak azok is, akik a medencéjükhöz tartozó gépházat a mobilpincében alakították ki. Olyan ügyfelünk is van, aki gyerekkuckónak rendezte be és akad, aki a legnagyobb méretű pincébe leköltözött, nála lakóhelyiség szerepét tölti be

- sorolja Varga Balázs a felhasználási módokat.

Számos előnye van a mobilpincének

Gyorsan, könnyen, egyszerűen telepíthető, 3-5 órán belül kész pincéje van a megrendelőnek, amit azonnal birtokba vehet

Nincs hónapokig feltúrva a kert

Nem kell szakemberekkel kompromisszumos megoldásokat kötni

Magas bel- talajvizes helyen is telepíthető, ahova épített pince nem kivitelezhető

A víz és rágcsálók nem tudnak behatolni

Nem igényel karbantartást

Költözés esetén könnyen kiásható és új helyre telepíthető

Ami az árakat illeti fontos megjegyezni, hogy ezek a termékek többféle méretben kaphatóak, többféle bejárati kivitelezéssel. Létrás lejárattal rendelkezők, aminek vízszintes a teteje, és vannak a lépcső lejárattal rendelkezők, amiknek dombos a teteje. Minél nagyobb köbméterre a pince, árban az egységár annál kedvezőbb.

A Mobilpince Mini (ami igazából egy verem) 1.100.000 Ft, ez a belépő szint, ettől több millió Ft-ig is elmehet a pince ára, attól függően, hogy melyik típust és melyik méretet választja a megrendelő.

A legkelendőbb árkategória a 2.900.000 - 3.900.000 ft-os pincék, amelyekből többnyire raktárkészlet is rendelkezésünkre áll. Ezek a pincék polccal, padlózattal, létrával/lépcsővel, szellőző nyílással, hő és páratartalom mérővel vannak ellátva

- folytatta tovább Varga Balázs.

Mivel a piacon teljesen új termékről beszélünk, először az emberekkel meg kellett ismertetni, majd megmutatni a cégnek. Az eladásaik aztán évről évre folyamatosan növekedtek, most már szájhagyomány útján viszik a Mobilpince jó hírét. Ennek ellenére, mint mondják még bőven van potenciál, növekedési lehetőség.

Ami a távlati célokat illeti, a szakember úgy véli, hogy valójában minden ingatlanhoz tartoznia kellene egy olyan tárolóhelyiségnek, ahova elrejthetjük a nem túl dekoratív, de szükséges háztartási gépeket, eszközöket, ahol tárolhatjuk a tartós élelmiszereket vagy a barkácsfelszerelést. Bár a Mobilpince technológiája modern, egy ősi módszerrel, energiahatékonyan működik, hiszen a föld alatti állandó a hőmérsékletet kihasználva áram felhasználása nélkül hűt.

A saját magunk által megtermelt termények, befőttek, savanyúságok energiafelhasználás nélküli elraktározása hozzájárul a környezettudatossághoz, az ökolábnyom csökkentéséhez, ezáltal a Mobilpince is támogatja a környezetet. Ha mi ezzel csak egy kicsit is tudjuk támogatni a tudatos felhasználást akkor az számunkra is öröm, ami akár hozzáadott értéknek is mondható

- zárta a HelloVidéknek.

Címlapkép: Getty Images