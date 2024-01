Megéri most lépni a magyar házasoknak: ezzel a három előnnyel indulnak az első lakást vásárlók

Rég nem látott, kedvezményes támogatási feltételekkel, részleges tartozás-elengedéssel, teljes illetékmentességgel és mindössze 10%-os önerőkötelezettséggel sarkallja első saját ingatlanuk megszerzésére a fiatal párokat az idei év januárjától igényelhető CSOK Plusz. A megújult otthonteremtési támogatás szűkebb körnek ugyan, de jelentős segítséget nyújt a gyermeket tervező párok ingatlanvásárlásához, így az első lakást vásárlók lehetnek az idei ingatlanpiac egyik legjelentősebb mozgatórugói, akik az elmúlt években változó aktivitással voltak jelen.

Az új támogatási rendszer részleteinek hatása már a tavalyi évet is befolyásolta, hiszen az utolsó hónapokban sokan rászánták magukat az ingatlanvásárlásra azok közül, akik akár koruk, akár gyermekvállalási terveik miatt nem lehetnek jogosultak az új CSOK Pluszra. Ők a múlt év végén megragadták az utolsó pillanatos lehetőséget, előrehozták a gazdasági és hitelezési nehézségek miatt halogatott saját ingatlannal kapcsolatos terveiket, ennek köszönhetően mind a fővárosi, mind a vidéki tranzakciók között már az óév decemberében élre tört az első lakásukat szerző ügyfelek csoportja. Vidéken 28%-ban, Budapesten az adásvételek 31%-ban voltak jelen és átlagosan 47,7 millió forint ráfordításával élhető, körülbelül 60 négyzetméter alapterületű lakásokra tettek szert, míg vidéken átlagosan 32,6 millió forint is elegendő volt egy 20 négyzetméterrel nagyobb, vagyis 80 m2-es otthonra is

– kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Idén pedig elérkezett a CSOK Plusz igénylői körébe tartozó első lakásukat vásárlók ideje, akiknek mind a megfelelő ingatlan kiválasztása, mind a friss támogatási rendszer részleteinek könnyed értelmezése és az igénylési folyamat problémamentessége érdekében tanácsos lesz az ingatlan- és pénzügyi szakértői támogatás. A CSOK Plusszal járó előnyökkel összességében több millió forinttal járnak jobban a családok

– folytatta a szakértő.

Az első saját otthon megvásárlása nem csekély anyagi ráfordítást jelent, ezért a kételyek és bizonytalanságok eloszlatása céljából az ingatlanközvető összeszedte a CSOK Plusszal járó három legfontosabb előnyt.

Egyedülálló kamatszinten igényelhető, jelzálogcélú lakáshitel és részleges tartozás-elengedés

A jelenlegi piaci környezetben egyedülálló lehetőséget jelent az igénylők számára a CSOK Plusz, amellyel kedvezményes és megbízható, vagyis a teljes futamidőn keresztül fix kamatszinten, maximum 3%-on juthatnak lakáshitelhez a gyermeket tervező házaspárok. A meglévő és a vállalt gyermekek összlétszámától függően 15, 30 vagy maximum 50 millió forint lehet a hitel összege, amelyet minimum 10, maximum 25 éves futamidőre vehetnek fel a párok. A kölcsönigénylés benyújtását követően megszületett második, és harmadik gyermek után pedig 10-10 millió forinttal kevesebbet kell majd visszafizetni a tartozás-elengedésnek köszönhetően, így tovább emelkedik a támogatás igénybevételével megspórolt összeg.

Teljes illetékmentesség

A CSOK Plusszal vásárolt ingatlanok esetében teljes illetékmentességre jogosultak a vevők, ami annyit tesz, hogy értékhatártól függetlenül mentesülnek a vagyonszerzési illeték kifizetése alól, vagyis ennek az intézkedésnek köszönhetően a lakás vagy ház teljes vételárának 4%-a maradhat a zsebükben. Fontos: az illetékmentesség terén ugyan nincs megszabott értékhatár, ettől függetlenül nem szabad elfelejteni, hogy a CSOK Plusz igénylése első közös lakás vásárlása esetén 80 millió, nagyobb ingatlanba költözés esetén pedig 150 millió forintos ingatlanértékig bezárólag engedélyezett.

10%-os önerőkötelezettség

Végül, de nem utolsósorban jelentősen megkönnyítheti a döntéshozást, hogy a korábbi 20%-ról 10%-ra csökken a szükséges önerő mértéke, tehát feleannyi kezdőtőkét szükséges előteremteni azoknak, akik első saját lakásukra szerződnének.

Címlapkép: Getty Images

