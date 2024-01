Megérkeztek a mínuszok, ám nincs késő szigetelni: ezzel az új technikával élhetnek most a magyarok

Megérkezett a valódi, farkasordító hideg Magyarországra, reggelente már akár mínusz 10-15 fokot is mutathat a hőmérő. Ennek ellenére azonban még mindig időben vagyunk, ha otthonunk megfelelő szigeteléséről gondoskodnánk, hiszen létezik egy új hőszigetelési technológia, amelynek köszönhetően egynapos munkával felkészíthetjük házunkat a zord téli időjárásra és a meleg nyarakra egyaránt. A megfelelő szigeteléssel otthonunk energiafelhasználásán is rengeteget spórolhatunk.

A forradalmi hőszigetelési módszer polisztirol gyöngyök alkalmazásán alapul. A gyöngyök előnye, hogy speciális kötőanyaggal összekeverve könnyen bedolgozható a nehezen hozzáférhető felületekre így a technológia lehetővé teszi azoknak a területeknek a szigetelését is, ahol más, hagyományos szigetelési módszerek alkalmazása nehézségekbe ütközik. A technológia alkalmazása nem csak lehetővé teszi, hanem megkönnyíti is a szigetelési rétegrend precíz, hőhídmentes kialakítását, beleértve a gépészeti csövek, szennyvízcsövek, villamos védőcsövek és egyéb rendszerek körüli területeket is. A technológia alkalmas a padlások, födémek és egyéb szerkezetek szigetelésére, és a könnyű, rugalmas anyag lehetővé teszi a gyors és hatékony beépítést.

Sokszor ez az egyetlen megoldás

Szemben a piacon már korábban is jelen lévő könnyűbetonnal, ami átlagosan 300 kg/köbméter súllyal bír, a polisztirolgyöngy alapú-szigetelés 80 kg/köbmétert nyom, nem tartalmaz betont, ez ténylegesen szigetelő anyag. Épületek kivitelezése, családi házak, lakások felújítás során a szakembere gyakran szembesülnek vele, hogy az aljzatbeton alatt rengeteg a gépészeti cső: szennyvíz, szellőztetés, központi porszívó, klíma… Ezeket a részeket hagyományos módszerrel szigetelni igazi kihívás, van, ahol nem is lehetséges. A technológiának köszönhetően mi ezekre a nehezen bedolgozható helyekre is egyszerűen és hatékonyan be tudjuk fújnia szigetelést

– árulta el Varga Balázs, a ThermoWhite Hungary igazgatója.

Hozzátette, tetőtér beépítésénél is hatalmas előny, hogy a bedolgozott szigetelésre 48 óra múlva közvetlenül ráhelyezhető a száraz padló, míg a cellulóz szigetelés esetében például egy plusz hordozóréteget/tartószerkezetet is ki kellene alakítani. Ráadásul a technológiával a szigetelni kívánt felületek egyenetlensége is könnyedén kiküszöbölhetőek, ami a korábbi, táblás hőszigeteléssel szintén megoldhatatlan problémát okozott. Az anyag kompozit medencetestek szigetelésére is kiválóan alkalmas.

Polisztirol: a fenntartható választás

Az energiahatékonyságra vonatkozó uniós jogszabályok az elmúlt 15 évben sokat fejlődtek. Az unió vezetői 2018-ban azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ig 32,5%-kal csökkentik az EU éves energiafogyasztását. 2023 márciusában megállapodtak a primerenergia-fogyasztás 38%-os, illetve a végsőenergia-fogyasztás 40,5%-os csökkentésére irányuló, 2030-ig elérendő uniós célkitűzésekről.

Az energiahatékonyság ezért stratégiai prioritás az energiaunió számára. Sajnos hazai viszonylatban az épületek jelentős részénél elavult és problémás energetikai megoldásokkal találkozhatunk. Az ország gázfogyasztásának több mint 65%-át rosszul szigetelt házaink miatt a lakossági energiafelhasználás teszi ki. A kádárkockák legtöbbjénél a födém-szigetelés hiányzik, vagy nem megfelelő, ez pedig a fűtési szezonban kidobott pénz, hiszen az utcát fűtjük.

A polisztirolgyöngy erre is megoldást nyújthat. Az új szigetelési forma duplán ökotudatos választás: egyrészt a jó szigetelés kialakításával megszűnik az otthoni energiapazarlás, másrészt a szigetelés maga is újrahasznosított anyagból áll: a gyöngyök csomagolási hulladékból készülnek. Most sem csúsztunk még ki az időből, hogy optimalizáljuk házunk hőszigetelését, és kihasználjuk ezt az innovatív technológiát, amely hatékony és környezetbarát megoldást kínál az energiahatékonyabb épületekért!

Címlapkép: Getty Images