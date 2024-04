Jó hír a debrecenieknek: ilyen támogatásokat vehetnek igénybe a fiatalok 2024-ben, ennyit kell csak tenni érte

Jövő héten dönthetnek a debreceni lakásprogram elindításáról, a programmal a munkahellyel rendelkező, 35 éven aluli fiatalok lakhatását segítenék.

Márciusba jelentette be Papp László, hogy a városvezetés szándékai szerint az önkormányzat a Cívis Ház Zrt. gesztorsága mellett egy olyan lakásprogramot indít el, melyre egyfelől jelentkezhetnek az ingatlanfejlesztők, másik oldalról pedig – egy pályázati együttműködési eljárás keretében – a munkáltatók, a náluk dolgozó 35 éven aluli munkavállalók lakáshoz juttatása érdekében - írja a dehir.hu.

A polgármester akkor azt ígérte, a következő hetekben egyeztetnek az érintettekkel, s várhatóan az április közgyűlés dönt majd a kérdésben.Papp László most be is nyújtotta az erről szóló előterjesztést a képviselőtestületnek. Mint írja, a 2025-ben induló Főnix Lakásprogram célja a Debrecenben dolgozó, 35 év alatti munkavállalók számára megfizethető, alacsony fenntartási költségű, magas energiahatékonyságú lakások biztosítása annak érdekében, hogy nyugodtan tervezhessék életüket, karrierjüket Debrecenben.

A város részéről a Cívis Ház köti majd a megállapodásokat, az önkormányzat a piaci bérleti díj egyharmadát támogatásként nyújtaná a programban részt vevő fiatalok számára, egyharmad részét a munkáltatók, egyharmad részét a fiatal munkavállalók fizetnék (ez utóbbi két arányról a munkáltató és a munkavállaló egyezhet meg, az önkormányzat csak a saját egyharmadát rögzíti).

A pályázóknak értelemszerűen nem kell debreceni állandó lakóhellyel rendelkezniük, de beköltözhető lakással nem rendelkezhet az, aki ebben a programban részt kíván venni. Amikor létrejön a bérleti jogviszony, a bérlőknek állandó lakhelyként be kell oda jelentkezniük.

A Főnix Lakásprogram tárgyát legfeljebb a program indítását megelőző 5 éven belüli építésű, terveink szerint 200 – legalább 30, legfeljebb 50 négyzetméter alapterületű, előre meghatározott standard műszaki tartalommal (konyhabútor, hűtő, főzőlap, sütő, alapvető fürdőszobai szaniterek) rendelkező – lakásból álló kontingens bevonása, majd abból – egyedülálló munkavállalók vagy legfeljebb 2-3 fős család által igénybe vehető – lakóingatlan bérlete

A tervek szerin a program 2025-ben indul el, azonban az ingatlanfejlesztők, illetve a munkáltatók kiválasztására irányuló pályáztatási eljárásra már 2024-ben sor kerül annak érdekében, hogy a lakásprogram elindulásakor álljanak rendelkezésre pályáztatható lakások és egyúttal kezdetét vegye egy intenzív lakásépítési folyamat.

Címlapkép: Getty Images

