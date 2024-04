Bőnyi tragédia: megszólalt a megkéselt kislány édesanyja

Kicsengetés után a hatodikosok termében három kislány maradt, az egyikük Mirella volt. Az osztálytársa – aki halállistát írt korábban – egy kést vett elő és szívtájékon szúrta Mirellát. Az esetnek egy harmadik gyerek is szemtanúja volt, aki félelmében elbújt a teremben – közölte a híreket az acnews.hu. A portál úgy tudja, azon a bizonyos halállistán több iskolás gyerek neve is szerepelt, köztük Mirelláé is.

Ma délelőtt 8 óra 45 perckor érkezett a bejelentés, miszerint a bőnyi iskolában egy fiatal lány megszúrta tanulótársát, aki súlyosan megsérült. A lányt mentőhelikopterrel szállították a győri Petz Aladár Megyi Oktatókórházba, ahol jelenleg is ápolják a sebesültet, közben zajlik a helyszínelés az általános iskolánál. Pár perce értesültem csak a bőnyi körzeti megbízottól, hogy mi történt a kislányommal. Sokkot kaptam a hírre, hiszen a lányom egy csendes, szelíd kislány. Nem haragszom a szurkáló osztálytársára, számomra csak az a fontos, hogy a gyerekem életben maradjon. De van, amit nem értek. Mi vesz valakit arra, hogy kést vigyen az iskolába és halállistát írjon. A fiam elmondása szerint Mirella és két unokatestvére neve is szerepelt. Hogy nevelték ezt a gyereket a szülei? A férjem Ausztriában szakács, most indult haza, hogy a gyerekem mellett lehessen - nyilatkozta a portálnak a megkéselt kislány, Mirella édesanyja. Érthetetlen, ami történt, Mirellának soha nem volt konfliktusa az osztálytársaival. Fodrász vagy körmös akar lenni – folytatta a kislány édesanyja. Címlapkép: Getty Images