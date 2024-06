Tűz ütött ki a körmendi piacon: hét üzletet borítottak el a lángok + videó

Kedden délelőtt fél tíz körül riasztották a tűzoltókat Körmendre, ahol a piac egyik épületében keletkezett tűz – számolt be róla a vaol.hu. A portál értesülései szerint a lángok a legszélső épületben csaptak fel, ahonnan a szél miatt a szomszédos épület tetőszerkezetére is átterjedtek.

Körmenden, a IV. Béla király utca egyik épületében keletkezett tűz kedden délelőtt. A lángok átterjedek a vele összeépített két üzletre is. A tűz oltása 10 órakor még tartott. A helyszínre Körmend, Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Zalaegerszeg tűzoltói érkeztek ki, illetve a Katasztrófavédelem műveleti szolgálata is.

A portál szerint a tűz hét üzletet is érintett, viszont személyi sérülés szerencsére nem volt. Jelenleg is tartanak az utómunkálatok, a környéken forgalomkorlátozás van érvényben. Az áramszolgáltatás szünetel a környék egy részén; a tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az egyik épületből, ezt a lángok nem érintették. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.

