Veszik a magyar ingatlant, mint a cukrot: itt keresnek házat, lakást a kínaiak és az oroszok

Erősödött a külföldi állampolgárok jelenléte a magyar ingatlanpiacon a 2023-as év során, 2024-ben pedig várhatóan további élénkülés várható mind a hazai, mind más nemzetek befektetői felől. A külföldiek a tavalyi enyhe piacon 2.981 esetben nyújtottak be ingatlanvásárlási kérelmet, ami 18%-os növekedést jelez 2022-höz képest és a teljes évre becsült hazai ingatlantranzakciók 3%-át fedi le a Duna House elemzése szerint.

A KSH előzetes adatai és az ingatlanközvetítő által becsült tavalyi tranzakciószámok alapján mindössze 3%-os arányban képviselték magukat a magyar ingatlanokat érintő adásvételekben az EU-n kívüli állampolgárok, ugyanis a Miniszterelnökség által közzétett statisztika alapján 2.981 esetben nyújtottak be ingatlanszerzés iránti kérelmet tavaly az erre kötelezett külföldiek. Ezzel szemben a 2022-es év a KSH adatbázisa szerint 138.022 ingatlaneladással zárult, amelyből 2%-ot tett ki a külföldi vásárlók száma.

A 2023-as ingatlanpiacon erősödő tendenciát mutatott tehát a külföldiek jelenléte, azonban fontos kiemelni, hogy nem minden külföldi állampolgár által vásárolt ingatlan tartozik ide. A szabályozás szerint külföldiként külön kormányhivatali engedély szükséges egy magyarországi ingatlan megvásárlásához, amelyet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Engedély nélkül is megoldható azonban a vásárlás, de kizárólag az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint Svájc állampolgárai szerezhetnek ilyen módon ingatlant hazánkban. Az Unión belüli nemzetiségek ingatlanszerzéséről nincsenek pontos statisztikák, de a Duna House szakértőinek tapasztalatai alapján továbbra is a német, a holland és az osztrák állampolgárok a legaktívabbak a hazai ingatlanpiacon

– kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A Miniszterelnökség által közzétett statisztika szerint a 2023-as év során benyújtott ingatlanszerzési kérelmek száma 18%-kal meghaladta a 2022-es év adatait, sőt, 10%-kal még 2021-et is túlszárnyalta. A külföldiek ingatlanszerzése szempontjából leggyengébbnek számító 2020-as év adataihoz képest 2023 36%-os emelkedést mutat a benyújtott kérelmek számának tekintetében.

Többségben vannak a kínaiak

A tavalyi évben a legjelentősebb arányban a kínai nemzetiségű ingatlanvásárlók voltak aktívak a hazai ingatlanpiacon, összesen 647 ingatlanra tettek szert, ami 17%-kal kevesebb, mint 2022-ben. Azonban még így is az összes EU tagállamon kívüli, külföldi ingatlanvásárló 22%-át teszik ki, ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy 2022-ben 32%, 2021-ben pedig 36% volt ez az érték. A kínaiak által, a tavalyi év során vásárolt ingatlanok zömében Budapesten találhatóak.

Második helyen az oroszok

A háborúval érintett nemzetiségek közül az orosz vásárlók aktivitása emelkedett 2023-ban az előző év adataihoz képest, az ukrán állampolgárok ingatlanszerzése 7%-kal mérséklődött a 2022-es adatokhoz viszonyítva tavaly. Az aktivitásuk csökkenése ellenére, míg 2022-ben az ukrán volt a negyedik legtöbb magyar ingatlant szerző népcsoport, addig 2023-ban 5%-os jelenléttel a harmadik helyet szerezték meg. Az ukrán állampolgárok zömében (9%) a főváros IX. kerületét preferálták, de keresett volt még körükben a nyíregyházi lokáció (8%) is.

A beadott kérelmek alapján a második legtöbb ingatlant orosz állampolgárok szerezték hazánkban, akik 2023 során 16%-kal több alkalommal kértek engedélyt az ingatlanszerzésre a 2022-es év darabszámához képest. Körükben a VI. kerületi ingatlanok számítottak a legkeresettebbnek, az összes orosz állampolgár által szerzett ingatlan 17%-a rendelkezett terézvárosi lokációval, 9%-ban pedig Erzsébetvárosban szerződtek ingatlanvásárlás céljából.

Mi a helyzet a vidéki ingatlankeresőkkel?

Budapesten kívül is keresettek voltak az ingatlanok, az esetek 7%-ban Pest vármegyei lokáció mellett tettél le a voksukat a külföldiek tavaly, a benyújtott kérelmek száma az előző évi adatnál 2%-kal volt magasabb.

Számottevő változás érezhető a Komárom-Esztergom vármegyei kereslet kapcsán, ugyanis csaknem négyszer annyi engedélykérést nyújtottak be tavaly a más nemzetek országaiból érkező vásárlók ezen a területen található ingatlanokkal kapcsolatban, mint 2022-ben

– folytatta a szakértő.

Hogy milyen ingatlanokat keresnek idén a két legaktívabb népcsoport tagjai, a kínai és az orosz befektetők hazánkban?

A külföldi vevők az ingatlankeresés során alaposan átnézik a kínálatot, maga a döntéshozás és a tranzakció egyelőre lassabb ütemben zajlik. Az orosz állampolgárok között azok, akik a háborús helyzet ellenére megoldják, hogy ingatlanhoz jussanak és megfelelő tőkével rendelkeznek, javában befektetési céllal luxus ingatlanokat vásárolnak, azonban általánosságban az is igaz rájuk, hogy más országok piacán is rendelkeznek ingatlanbefektetéssel. A kínai vásárlókat illetően is igaz az, hogy csökkent az otthonteremtési céllal vásárlók aránya, inkább befektetési szándékkal vásárolnak, nappali plusz egy vagy két hálóval rendelkező ingatlanokat, zömében 80-100 millió forintos értékhatárig, a belvárosi területeken, akár teljes berendezéssel együtt, azonnali kiadás céljából

– árulta el Benedikt Károly.

