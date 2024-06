Kedvenceddel mennél nyaralni? Ezek a legjobb állatbarát szálláshelyek 2024-ben itthon

Az állatbarát szálláshelyek egyre népszerűbbek Magyarországon, ahogy a gazdik egyre több figyelmet és kényelmet igényelnek kedvenceik számára a pihenés alatt. Megkerestünk néhány állatbarát szálláshelyet üzemeltetőt, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat és az általuk nyújtott szolgáltatásokat, valamint kitértünk rá, milyen trendeket látnak az állatbarát turizmus területén vidéken.

Az állatbarát szálláshelyek iránti növekvő igény nemcsak a gazdik és kedvenceik kényelmét szolgálja, hanem egy új turisztikai trendet is képvisel, amely egyre inkább teret nyer Magyarországon és Európa-szerte. A vidéki turizmusban különösen fontos szerepet kapnak azok a szálláshelyek, amelyek nemcsak elfogadják a négylábú vendégeket, hanem szolgáltatásaikkal és odafigyelésükkel igazi otthont teremtenek számukra. A következőkben olyan szálláshely-tulajdonosok nyilatkozatait olvashatják, akik saját tapasztalataikból és vendégeik visszajelzéseiből merítve alakították ki állatbarát szolgáltatásaikat, és akiknek elhivatottsága az állatbarát turizmus területén úttörő szerepet tölthet be.

Elsőként Ede Annabella és András, a csánigi Rókavár Vendégház tulajdonosai osztották meg velünk, hogy részben saját tapasztalatokra támaszkodnak, mert gyakran utaznak Magyarországon és Európa-szerte nagytestű kutyájukkal. Emellett követik az itthoni és nemzetközi példákat is, utazási portálokon, TikTok-on és egyéb felületeken is gyűjtik ötleteket, valamint vendégeik visszajelzése is fontos.

Az alapfelállás az volt, hogy kell egy kutyabiztos kerítés, tálak, jutalomfalatok, kakizacskó, játékok, pokróc. Emellett "vésztartalék" tápot is bekészítettek, ha esetleg otthon felejtődne, ne maradjon éhesen senki. Majd beszereztek memóriahabos kutyakanapét, világító ledes nyakörveket és extra pórázokat is. Szüleik segítségével agilitypályát is építettek a kertbe és idén kutyamedencékkel (külön egy-egy a kicsi és a nagy kutyáknak) és kutyaszökőkúttal szerelték fel a szálláshelyüket.

Honlapjukon összegyűjtötték a környékbeli kutyás helyeket, az állatorvosi ügyeletet és további hasznos infókat, valamint Facebook oldalukon folyamatosan osztanak meg az évszakhoz igazodó kutyás oktatótartalmat.

Fontos, hogy náluk nincs megkötés a kutyák méretével és számával kapcsolatosan, volt már, hogy hat nagytestű kutyával érkeztek vendégek. Emellett extra díjat sem számolnak fel értük.

Nagyon pozitívak a tapasztalataik a hozzájuk érkezőkkel. Kevés "problémás" vendégük volt szerencsére, azt vették észre, a kutyás gazdák figyelnek arra, hogy rendben hagyják el a szállást. Még sosem történt rombolás, rágcsálás, nagyon jólnevelt kutyákat láttak eddig vendégül, pedig bőven száz feletti kutyust érkezett hozzájuk. Azt azért hozzá kell tenniük, hogy a bútorok választásánál is figyelembe vették már szállásuk négylábú vendégeit, és nem vettek nehezen tisztítható, esetleg kutyákra veszélyes bútordarabokat.

A legnagyobb kihívást talán az ágynemű huzatok tisztítása jelenti, mert azt az ipari mosoda nem fogadja be, ha az kutyaszőrös, ezért azt előtte manuálisan kell átkefélni - idő volt, míg a legjobb módszert sikerült elsajátítaniuk.

Hivatalos és mindenki által elfogadott elvárások nincsenek a vendégek részéről, éppen ezért is nagyon nehéz felismerni, hogy hol csak megtűrt a kutyavendég, extra bevételi forrás csak, és hol valóban kutyabarát a szállás.

A szökésbiztos kerítés alapvető kívánalma mindenkinek, ahogy az is, hogy a kutyáknak bejárása legyen a házba, hiszen ehhez szoktak otthon is. Emellett sokan kifejezetten olyan helyet keresnek, ami csendes, forgalomtól távol van, nem petárdáznak és durrogtatnak, és nem kell a szállás tulajainak kutyáival osztozni az udvaron.

Sok vendégnek elvárása az is, hogy a kutyákra ne legyen extra költség felszámolva, vagy ha mégis, az egy egyszeri, alacsony összeg legyen.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak arról, hogy "mindenre gondolnak", de igazából csak saját magukból indulnak ki, gazdaként mit várnának el egy szállástól.

Talán ennek köszönhetően a nyári hónapokra már fél évvel korábban beteltek a helyek, és szinte mindenki kutyás vendég (sokan visszatérőek). Vannak, akik akár 1 évre előre is lefoglalják a nyaralásukat, hogy biztosan legyen szabad helyük, amikor menni szeretnének. Természetesen volt olyan is, amire nem gondoltak - például van udvarukban egy diófa, ami sosem okozott még gondot, de egy picás kutyusnál (a pica egy betegség, olyan kutya, ami mindent feleszik a földről) például ez hatalmas probléma lehet! Ezért most már ezt is feltüntetik a honlapon is, nem csak a tájékoztatókban, hogy a gazdik felelősségteljes döntést tudjanak hozni, megfelelő szállás lehetnek-e számukra.

Véleményük szerint egyre több szállás lesz kutyabarát, mert egyre több szolgáltató ismeri fel ebben az üzleti lehetőséget. Tapasztalataik szerint, sokan viszont csak megtűrik a kisebb méretű kutyákat, és nem igazán figyelnek az állatok biztonságára - nyaralóként Bo kutyusukkal sajnos jópár ilyen helybe belefutottak már az előszűrés során. Pedig a kutyás vendégekre jellemző, hogy gyakrabban foglalnak hosszabb nyaralásokat, visszatérő vendégek, és nagyon értékelik az extra szolgáltatásokat is. Minden szálláshelyet arra kérnek, ha kutyabarátnak mondják magukat, akkor ez ne merüljön ki egy itatótálban és egy pokrócban, hanem tényleg nézzenek utána, hogy tudnak valóban kutyabaráttá válni.

A következő szállásadó, akit megkerestünk, Major Éva, Litkán a Kockás liliom Vendégház üzemeltetője, aki elmondta, hogy szálláshelyükön semmilyen extra szolgáltatást nem nyújtanak, egyszerűen beengedjk a kutyákat, függetlenül méretüktől és számuktól, ráadásul nem kérnek extra takarítási díjat utánuk. Tapasztalataik szerint a vendégek nagyon hálásak, hogy a kutyáikat is fogadják, és ha bármilyen kárt okoznak, minden zokszó nélkül megtérítik az összeget.

Az elvárások között gyakran látják, hogy a szálláshelykeresők teljesen körbekerített telket keresnek. Náluk ez nincs meg, de minden második vendégük így is kutyával érkezik. Konkrét visszajelzések nincsenek, de a vendégek örülnek, hogy ilyen szép környezetben fogadják a kutyáikat, és vannak már visszajáró vendégeik is.

A trendek azt mutatják, hogy egyre több vendég érkezik állattal, főleg kutyások. Egyelőre nincsenek különleges elvárások, de nem tudnák sterilizálni fekhelyet vagy itatótálat. Általános tapasztalat, hogy a vendégek magukkal viszik a szükséges dolgokat, mint például itatótálat, fekhelyet, plédet a kanapéra, vagy kennelt.

Végül pedig kérdéseinkre válaszolva Györfi Zsuzsa, a Jelkő Ház Terpes üzemeltetője hangsúlyozta, hogy a vendégek igényeinek kielégítése a modern szállásadó számára nem egyszerű feladat. Szállásadóként muszáj specializálódni, és éppúgy, mint más kategóriákban, a kutyás szállások is széles spektrumot kínálnak a bakancsostól a luxusig. A szállásadók döntik el, hogy melyik kategóriára specializálódnak.

A döntés inkább a gazdiké: az ő és a kutyájuk igényeinek megfelelő szállást kell megtalálniuk, hiszen más igényei vannak a szobakutyusoknak, mint a nagyobb testű segítő- vagy munkakutyáknak.

Győrfi Zsuzsáék a Mátrában, hegyvidéken vannak, és a célcsoportjuk főként az igényes, aktív turisták (és az ő kedvenceik). A környezet jellegéből adódóan hozzájuk nagytestű, hegymászós, túrázós kutyák érkeznek.

A vendégek alap elvárásai között szerepel a zárt kert, ahol a kutyák szabadon mozoghatnak, valamint az, hogy a kutyusok teljes jogú vendégek, így a ház minden részét használhatják. Emellett kizárólagos foglalást kell biztosítani és olyan túraútvonalakat ajánlani, ahol a kutyák patakban bolondozhatnak. Fontos, hogy a környéken kutyával is látogatható látványosságok legyenek. Ezen kívül kutyaágyat és tálkát szeretnének, bár sok gazdi sajátot visz.

Amivel külön készülnek: ha kutyás vagy cicás vendég érkezik, a házat vegyszermentesen, csak természetes tisztítószerekkel takarítják, hogy ne bántsa az érzékeny orrokat, és a padlóról megevett falatok se legyenek károsak. Az emberi törölközők mellé kikészítenek kutyatörölközőket is, és olyan bio sampont tesznek a fürdőbe, amit a kutyus is használhat. Különböző nehézségű kutyás túraútvonalakat ajánlanak, sőt kutyás terepjárózást is szerveznek. A kedvenceket jutalomfalattal várják.

Szerencsére visszatérő kutyás vendégeik vannak, és ez a legjobb visszajelzés. Nem akadnak ki a kutyaszőrtől, attól sem, ha a cica vagy kutya felmegy a bútorra, ágyra, és ott van, ahol a gazdi, netán a zuhanyzóban fürdetik egy sáros túra után. Aki ezen problémázik, az nem állatbarát szálláshely.

Fontos, hogy felelősségteljes gazdiként néhány alapvető szabályt betartsanak, ha kutyával indulnak nyaralni:

Az állat legyen chippelve és oltva.

Indulás előtt legalább két nappal gondoskodjanak a kullancs- és bolha elleni védelemről.

Beteg állattal, illetve tüzelő állattal ne utazzanak.

Ha cicával mennek, vigyék a saját alomtálcáját és az általa megszokott almot.

A hegyvidéki környezet miatt, ahol vadállomány és vadgazdálkodás van, a legfegyelmezettebb kutyát is csak pórázon vigyék kirándulni.

A legengedelmesebb kutyus is könnyen megijedhet a megugró szarvastól, nyúltól, rókától és utána vetheti magát, hiszen az ősi ösztönöket nem lehet kitörölni. Ez több okból gond:

a kutya kárt okozhat (pl. az őzgidát magára hagyja az anyja, vagy a kutya védett madarat ejt el) a kutya megsérülhet, mert a koca nem tréfál, ha a kis vaddisznókat fenyegeti, de rókaharapás is csúnya (arról ne is beszéljünk, ha a gazda is belekeveredik a buliba a kedvencét védve) a vadat hajtó kutyát a vadászok figyelmeztetés nélkül kilőhetik, és még bocsánatot sem fognak kérni miatta

Az új környezet minden állat számára stresszes lehet, ezért ne tegyék ki őket plusz terhelésnek. A megszokott élelem és a gazdi közelsége fontos a nyugalom megőrzéséhez. Ezek az utóbbiak nem a szálláshely kompetenciái, erre a gazdáknak kell figyelniük. Tapasztalataik szerint jó fej emberek érkeznek jó fej állatokkal. Ezért is döntöttek úgy, hogy állatbarát szálláshely lesznek, és nem baba-barát (a kettő együtt nem működik).

A trendekhez mindenki másképp alkalmazkodik, és náluk már voltak vendégek tengerimalaccal, kakaduval, teknőssel is, de tény, hogy a cicákra és kutyákra kell jobban felkészülni. Az állat díja is fontos kérdés, és fontos, hogy ebben is rend legyen a fejekben.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)