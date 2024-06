Ezt a legtöbb állatbarát nem is sejti: 13 illat, amivel ki lehet kergetni a világból a cicákat

Nem fér a fejedbe miért kerüli a cicád a macskaalmot, és miért viselkedik zavartan, ha bekapcsolod az aromalámpát? Sokan nem is tudják, a macskának mennyire kifinomult a szaglásuk, és bizonyos illatokat, ha tehetik, messze elkerülnek. Ezek között vannak olyanok is, mint például a narancs vagy a teafaolaj, amit mi emberek kifejezetten kellemesnek tartunk, de a macskák irritálónak érzik, írja cikkében a ww.msn.com. Lássuk is, mi az a 12+1 illat, amit a macskák egyszerűen képtelenek elviselni!

A macskák bizony különleges lények, imádunk is őket szeretetreméltó természetük miatt. Azonban sokan nem is tudják, mennyire kifinomult a szaglásuk, bizonyos illatokat pedig, ha tehetik, messze elkerülnek. Összességében, a macskák illatérzékenységének figyelembevétele nem csak az ő jólétük szempontjából fontos, hanem a velük való harmonikus együttélés érdekében is elengedhetetlen. Ha gondoskodunk arról, hogy otthonunkban ne legyenek számukra kellemetlen vagy káros illatok, boldogabb és egészségesebb életet biztosíthatunk számukra. Lássuk is, mi az a 10+1 illat, amit a macskák egyszerűen képtelenek elviselni!

1. Citrusfélék illata

A citrusfélék illata általában frissességet és éberséget sugall számunkra, de a macskák világában egészen más a helyzet. A citrom, lime és narancs szaga rendkívül kellemetlen a cicák számára. Az erős citrus illatok, különösen a gyümölcshéjból és illatanyagokból származóak, taszítják a macskákat. Nemcsak a valódi gyümölcs illatát nem szeretik, hanem a mesterséges citrus illatokat sem, amelyek a mosóporokból, gyertyákból, légfrissítők spray-kből vagy akár a testápolókból származnak. A citrus illata túl erős a macskák érzékeny orrának, ezért elkerülik ezeket a szagokat.

2. Eukaliptusz

Az eukaliptuszt illóolajként gyakran használják aromaterápiában, és maga a növény is népszerű otthoni gyógymód megfázás és influenza kezelésére. Azonban a macskák különösen nem kedvelik az eukaliptusz illatát. Illóolajának ugyanis erős, koncentrált a szaga, ami irritálhatja a cicák orrjáratait, és akár égő érzést is okozhat a szemükben. Eukaliptuszolajat soha ne használj arra, hogy enyhítsd a macskád légúti fertőzését, vagy hogy megpróbáld megnyitni a légútjait, mert ez az ellenkező hatást válthatja ki: a macskád még rosszabbul érezheti magát, és fokozottan stresszes lehet tőle.

3. Levendula

A levendula nyugtató illata miatt népszerű választás számos illatosított termék esetében, amelyeket otthon is használunk. A cicák azonban kifejezetten nem szeretik a levendula erős illatát, mert az túl intenzív számukra. A levendula növények természetes riasztóként is alkalmazhatók a kertben, ugyanis a legtöbb macska nem szívesen tartózkodik olyan helyen, ahol ez az illat dominál.

4. Menta és mentol

A frissességet sugárzó menta illata szinte minden háztartásban megtalálható, legyen az fogkrém, rágógumi vagy illóolaj formájában. A macskák azonban nem kedvelik ezt az illatot sem, sőt, sok esetben kifejezetten kerülik azokat a helyeket, ahol erős mentolillatot éreznek.

5. Rozmaring és kakukkfű

Ezeket a fűszernövényeket gyakran használjuk a konyhában, de a macskák számára ezek az illatok túlságosan intenzívek. Érdemes ezeket távol tartani a cicáktól, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket.

6. Teafaolaj

Az antibakteriális és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkező teafaolaj szintén erős, szúrós illatú, amelyet a macskák egyáltalán nem kedvelnek. Emellett mérgező is lehet számukra, így különösen fontos, hogy ne használjuk a cicák közelében.

7. Kávé

Bár sokan el sem tudják képzelni a reggeleket egy jó erős kávé nélkül, a macskák számára ennek az illata is taszító lehet. A frissen őrölt kávé gőze különösen erős, ennek illatát a cicák kifejezetten nem szeretik. Másrészt soha ne engedd meg a macskádnak, hogy kávét fogyasszon, mivel két olyan anyagot is tartalmaz, amelyek mérgezőek számukra: a koffeint és a teobromint.

8. Ecet

Az ecet is azon illatok közé tartozik, amelyeket a macskák nem szeretnek. Remek szagsemlegesítő, amelyet a macskavizelet szagának közömbösítésére vagy a macskaalom tisztítására használhatunk. Azonban a koncentrált ecetes oldatok szaga kifejezetten kellemetlen a cicák számára, különösen a vörös vagy fehér eceté. Illata égő érzést kelthet a macska orrában minden egyes belégzéskor. Másrészt a vízzel hígított ecetből készített spray-vel remekül távol tarthatjuk a bútoroktól a macskákat, de soha ne permetezzük közvetlenül rájuk.

9. Banán

A banán íze és illata sok macska számára roppant kellemetlen. A cicák ódzkodnak banántól, egyáltalán nem valószínű, hogy önszántukból bármikor is megennék ezt a gyümölcsöt. A banánhéjak szintén használhatjuk riasztószerként is.

Szóval, ezt semmiképpen se tedd, ha macskád van:

10. Csilipaprika és a bors

Ahogy a bors, úgy a csili por csípős illata is rendkívül kellemetlen a macskáknak, mivel irritálja az orrukat és a szemüket. Ha a macska belélegzi vagy megnyalja a csili port vagy a borsot, égő érzést tapasztal. Az illat tüsszentésre késztetheti őket. Nem ajánlott azonban sem csili port a macskák elriasztására a ház körül, mivel roppant ártalmas lehet számukra.

11. Koszos macskaalom és az ammónia szaga

A macskák természetüknél fogva higiénikus állatok, és nem szeretik a piszkos macskaalomdobozban elvégezni a dolguk. Vizeletük ammóniát tartalmaz, amelynek szaga gyorsan felhalmozódhat, és elriaszthatja a cicákat. Az ammónia számos háztartási tisztítószerben is megtalálható, mint például az ablak- vagy lefolyótisztítókban. Az ammónia erős, szúrós szaga nagyon ártalmas a macskák számára, ha belélegzik. Az illat irritálhatja a légzőrendszerüket és a szemüket. Ha a macska hosszabb ideig koncentrált ammóniát lélegez be, szédülést és rosszullétet tapasztalhat. Ezért az ammónia használata rossz és veszélyes választás, ha macskákat szeretnénk elriasztani.

12. Naftalin

Régebben előszeretettel használták a naftalingolyókat is macskariasztóként, de ezek egyáltalán nem biztonságos a macskák számára, mivel kémiai alapú összetevőik károsak lehetnek. Ide tartozik a naftalin, a paradiklorobenzol, vagy a modernebb összetevő – a transflutrin. Ezek közül néhány összetevőt valószínűleg rákkeltő tulajdonságokkal is összefüggésbe hozták, ami miatt nem ajánlottak macskák közelében tartani. Ezért a naftalin golyók rossz választásnak bizonyulnak macskariasztóként, még ha a múltban hatékonyak is bizonyultak.

12+1 Fenyő illata

A macskák által utált illatok listájáról nem maradhat ki a fenyő és cédrus fás aromája sem, amelyek szintén irritálhatják az orrukat. Figyeljünk arra is, hogy a fenyő és a cédrus aromáját előszeretettel használják erőteljesebb, férfiasabb illatoknál is, például gyertyákban vagy kozmetikumokban. Érdemes kétszer is átgondolni, ha természetes fából készült alomdobozt vásárolnánk a macskának!

Végezetül, íme 6 ok, amiért érdemes figyelembe vennünk a macskák érzékenységét

Stressz és szorongás elkerülése: A kellemetlen illatok stresszt és szorongást okozhatnak a macskáknak. A nyugodt és stresszmentes környezet elengedhetetlen a cicák jóllétéhez, hiszen a tartós stressz egészségügyi problémákhoz vezethet. Viselkedési problémák megelőzése: A nem kedvelt illatok irritálhatják a macskákat, ami viselkedési problémákhoz vezethet. Például elkerülhetik a macskaalom használatát, ha annak környékén zavaró illatokat éreznek, vagy agresszívvá válhatnak, ha folyamatosan kellemetlen szagokkal találkoznak. Egészségvédelem: Bizonyos illatok nem csak kellemetlenek, de mérgezőek is lehetnek a macskák számára. Például az eukaliptusz, teafaolaj vagy borsmenta illóolajai toxikus hatással bírhatnak. Ismerve azokat az illatokat, amelyek ártalmasak lehetnek, megvédhetjük kedvenceinket az esetleges mérgezéstől. Jobb kapcsolat kialakítása: Azáltal, hogy figyelembe vesszük a macskák érzékenységét, javíthatjuk a velük való kapcsolatunkat. Ha gondoskodunk róla, hogy ne tegyük ki őket kellemetlen illatoknak, nagyobb valószínűséggel éreznek majd biztonságban és jólétben magukat a környezetünkben. Hatékonyabb tréning és területvédelem: Az illatok felhasználhatóak a macskák bizonyos helyektől való távol tartására is. Ha például nem szeretnénk, hogy a macskák egy bizonyos területre menjenek, használhatunk olyan illatokat, amelyek taszítják őket. Ugyanakkor fontos, hogy ezeket az illatokat csak mértékkel és körültekintően alkalmazzuk, hogy ne okozzunk szükségtelen stresszt. Kellemesebb otthoni környezet: Az emberek számára kellemes illatok könnyen zavart okozhatnak a macskáknak. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy mely illatok okoznak problémát kedvenceinknek, elkerülhetjük a számukra kellemetlen illatosítók, tisztítószerek vagy kozmetikumok használatát, ezzel kellemesebb és harmonikusabb otthoni környezetet teremtve mindenkinek.

