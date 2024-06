Fullasztó forróság a magyar lakásokban: ezzel a mediterrán trükkel kivédheted az otthoni hőgutát

Az előrejelzések szerint újabb hőmérsékleti csúcsok dőlhetnek meg 2024 nyarán, a forróság pedig nem csak kellemetlen, hanem akár emberéleteket is követelhet – elsősorban a 65 év felettiek körében. Az egyre melegebb nyarakon hűtésre is többet költünk, pedig átgondolt építkezéssel és felújítással, illetve a zöldfelületek okos pozicionálásával energiahatékony módon tarthatnánk hűvösen az otthonunkat.

A Wavin kutatásából kiderült, hogy a magyarok legszívesebben olyan komplex rendszereket telepítenének, melyekkel a felületfűtő, -hűtő, valamint szellőztetőrendszerek és egyéb okos megoldások használatát minden évszakban össze lehet hangolni. Az épületgépész mérnök szerint az utóbbi években itthon is egyre többen keresik a mediterrán országokban már elterjedt, könnyen kezelhető, energiahatékony rendszereket, amelyek segítségével nyáron is kellemes hőmérséklet érhető el az épületekben.

Veszélyes a hőség 65 év felett

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a 65 éves vagy annál idősebb emberek körében a hőséggel összefüggő halálozások száma az elmúlt években körülbelül 60%-kal nőtt.1 Ezzel egy időben a légkondicionáló berendezések száma megháromszorozódott, ráadásul az épületek egyre hatékonyabb szigetelése nyáron még éjjel is bent tartja a meleget. Nem csak több eszközzel, hanem az energiaárak növekedésének köszönhetően drágábban is hűtünk, így nem nehéz belátni, hogy energiahatékony alternatív megoldások után kell néznünk.

A problémát a gyökerénél ragadjuk meg…

…konkrét és átvitt értelemben is. Hiszen a fákat és zöld felületeket nélkülöző betondzsungel nyaranta ontja magából a meleget, forró városban pedig értelemszerűen a lakásokat is nehezebb lehűteni. Az épület elé ültetett fa megvédi a falakat a felforrósodástól, de segíthetnek az olyan nagy árnyékot adó és egyben dekoratív futónövények is, mint a lilaakác vagy a vadszőlő.

Hűvös lakás – huzat nélkül

Akár szellőztetéssel, akár légkondicionálóval próbáljuk lehűteni a lakást, a légörvények, illetve a befúvok okozta zaj nem csak az erre érzékenyeket zavarja hosszú távon. Minél egyenletesebb a légmozgás, annál hosszabb ideig érzünk egy helyiséget komfortosnak. A legkellemesebb – és egyben energiatakarékos – megoldás, ha felülethűtéssel, azaz a mennyezetben, illetve a falakban elhelyezett, hideg vizet áramoltató csőrendszer segítségével hűtjük a lakást. Így nem betegszünk meg az egy pontra fújt hideg levegőtől, és a légkondicionálók rendszeres tisztításával sem kell bajlódnunk.

Ha még ennél is tovább szeretnénk menni, akkor a családi házakba, egyedi lakásokba utólag is telepíthető vezérelt gépi szellőztetőrendszerek jelentik a megoldást, melyekkel a kintről beáramló friss levegő mindig megfelelő hőmérsékletű.

A mediterrán országok lakói jól tudják, hogy nyáron csak valamennyi eszköz és technológia, így a hűtés, a szellőztetés és az árnyékolás összehangolásával tarthatják kellemes hőmérsékleten az épületeiket. A klímaváltozás és az egyre forróbb nyarak miatt eljött az idő, hogy mi is komplex, energiahatékonyan üzemeltetett rendszerként tekintsünk az otthonunkra

– tanácsolja Balogh Péter épületgépész mérnök.

Címlapkép: Getty Images